¿Cuáles son los beneficios de ChatOps?

Desplegar un entorno de ChatOps requiere el uso de los siguientes tipos de herramientas:

Sistema de notificación para enviar alertas a las salas de chat cuando ocurren incidentes.

para enviar alertas a las salas de chat cuando ocurren incidentes. Cliente de chat (por ejemplo, Slack y Microsoft Teams) para ejecutar comandos preprogramados.

(por ejemplo, Slack y Microsoft Teams) para ejecutar comandos preprogramados. Herramientas DevOps preexistentes (integradas en el entorno ChatOps) para mejorar el seguimiento de tickets y automatizar los flujos de trabajo de corrección de incidentes.

Una vez adquiridas estas herramientas de ChatOps, se puede implementar un entorno eficiente en tres fases:

Fase 1: Establecer comunicaciones

ChatOps permite a los equipos entablar conversaciones para abordar problemas, explorar opciones de solución y luego acordar una resolución final antes de ofrecerla al cliente.

Fase 2: Establecer grupos

ChatOps permite chats grupales simples y compartir capturas de pantalla, videos de problemas y archivos (por ejemplo, registro, configuración, salida de comandos). El cliente de ChatOps puede almacenar mensajes, por lo que cualquier persona agregada al grupo puede ver las comunicaciones anteriores para ponerse (y mantenerse) "al día".

Fase 3: Establecer canales

Cuando ocurre un incidente importante, algunas herramientas de chat crean automáticamente canales específicos. También puede configurar listas de asignaciones para que los miembros calificados del equipo sean invitados automáticamente a unirse al canal para el desarrollo de soluciones.