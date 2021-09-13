Etiquetas
ChatOps es un componente creciente de DevOps e ITOps. Aquí explicamos cómo su funcionalidad crea una cultura de equipo y acelera el desarrollo de software y la resolución de incidentes.

Operaciones de chat (ChatOps) es el uso de clientes de chat y herramientas de chat en tiempo real para facilitar el desarrollo y las operaciones de software. También conocido como “colaboración basada en conversaciones” o “DevOps basado en conversaciones”, ChatOps está diseñado para una mensajería instantánea rápida y sencilla entre los miembros del equipo de desarrollo. A lo largo de la Experiencia de ChatOps, un chatbot acepta comandos en inglés simple e inicia acciones con aplicaciones en segundo plano (a través de API) para optimizar las Operaciones de TI (ITOps) y las Operaciones de desarrollo (DevOps).

 

 

¿Cuáles son los beneficios de ChatOps?

Con sus amplias características de comunicación, ChatOps está diseñado para eliminar los silos de información que dificultan la colaboración interdepartamental y la toma de decisiones proactiva. Como resultado, beneficia a equipos completos con lo siguiente:

  • Automatización: proporciona detección y ejecución de comandos en tiempo real, así como actualizaciones de la consola.
  • Colaboración: Elimina silos y barreras de comunicación entre equipos y departamentos.
  • Compromiso: crea y mantiene una cultura de equipo distribuido para alinear la comunicación y la toma de decisiones.
  • Productividad: mejora los procesos empresariales mediante el suministro de información en tiempo real.
  • Seguridad y cumplimiento normativo: proporciona documentación actual e histórica de las tareas para mejorar la seguridad y el cumplimiento normativo.
  • Transparencia: alinea la comunicación y la documentación del estado de los proyectos.

Individual y colectivamente, estos beneficios fortalecen en última instancia a DevOps e ITOps al acelerar las comunicaciones del equipo, lo que acorta los pipelines de desarrollo y el tiempo de respuesta a incidentes.

Cómo desplegar un entorno de ChatOps

Desplegar un entorno de ChatOps requiere el uso de los siguientes tipos de herramientas:

  • Sistema de notificación para enviar alertas a las salas de chat cuando ocurren incidentes.
  • Cliente de chat (por ejemplo, Slack y Microsoft Teams) para ejecutar comandos preprogramados.
  • Herramientas DevOps preexistentes (integradas en el entorno ChatOps) para mejorar el seguimiento de tickets y automatizar los flujos de trabajo de corrección de incidentes.

Una vez adquiridas estas herramientas de ChatOps, se puede implementar un entorno eficiente en tres fases:

Fase 1: Establecer comunicaciones

ChatOps permite a los equipos entablar conversaciones para abordar problemas, explorar opciones de solución y luego acordar una resolución final antes de ofrecerla al cliente.

Fase 2: Establecer grupos

ChatOps permite chats grupales simples y compartir capturas de pantalla, videos de problemas y archivos (por ejemplo, registro, configuración, salida de comandos). El cliente de ChatOps puede almacenar mensajes, por lo que cualquier persona agregada al grupo puede ver las comunicaciones anteriores para ponerse (y mantenerse) "al día".

Fase 3: Establecer canales

Cuando ocurre un incidente importante, algunas herramientas de chat crean automáticamente canales específicos. También puede configurar listas de asignaciones para que los miembros calificados del equipo sean invitados automáticamente a unirse al canal para el desarrollo de soluciones.

Mejores prácticas para ChatOps

ChatOps es un componente valioso de ITOps y DevOps, y es crítico para el desarrollo futuro de los entornos de TI. Las siguientes son las mejores prácticas para la implementación y el uso de ChatOps para garantizar su sustentabilidad a lo largo del tiempo:

  • Investigación de plataformas de chat: seleccione una plataforma que permita la coherencia en la web, móvil y computadoras de escritorio.
  • Investigación de chatbots: seleccione un chatbot que sea compatible con aplicaciones en segundo plano, acepte comandos en inglés sencillo y utilice conexiones API.
  • Escriba y despliegue scripts personalizados: Integre un chatbot con aplicaciones en la nube que ofrecen un backend de API para el despliegue de código.
  • Emplea scripts y plugins comunitarios: Habilitar el acceso de chatbots a la gestión de código fuente, plataformas de integración continua (CI), disparadores de despliegue, etc.
  • Desarrolle su configuración: amplíe las capacidades del chatbot y agregue seguridad a través de restricciones de comando.
  • Crear una cultura orientada a los chatbots: democratizar el uso de los chatbots: comunica sus beneficios y muestra sus recompensas.

En general, estas mejores prácticas ayudan a mejorar la automatización, mejorar la transparencia, crear procesos de equipo y crear oportunidades para mejorar el desarrollo de software en el futuro.

Casos de uso beneficiosos para ChatOps

Según la fase de implementación en la que se encuentre y sus intenciones de crear un entorno de ChatOps, los siguientes casos de uso son aplicables a su empresa:

  • Control de acceso y seguridad: muchas empresas implementan ChatOps por sus características de interacción ágil. La intrincada arquitectura de comunicación mejora el control de acceso al proyecto, lo que permite operaciones de seguridad de chat a largo plazo (ChatSecOps).
  • Despliegue de aplicaciones: ChatOps mejora la visibilidad de los pipelines de desarrollo de aplicaciones entre los equipos de DevOps. Esto les ayuda a considerar colectivamente las opciones de despliegue y a orquestar sus selecciones en consecuencia.
  • Gestión de incidentes: cuando se trata de detección, respuesta y resolución de incidentes, ChatOps es una herramienta invaluable. A lo largo del proceso de resolución, mantiene informados a los equipos y actualiza automáticamente los tickets a lo largo de su flujo de trabajo de corrección.
  • Entrega continua (CD): ChatOps integra DevOps, ITOps y procesos de automatización en un flujo de trabajo singular. Une la comunicación del equipo, el desarrollo de pipelines y las tareas operativas para la entrega continua de aplicaciones.

AIOps y ChatOps

Las operaciones de IA (AIOps) son la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para mejorar ITOps y DevOps. Aprovecha ChatOps para aumentar la visibilidad de los datos en todos los entornos de TI, analiza los datos críticos para identificar incidentes y alerta automáticamente a los equipos de TI sobre los problemas, las causas principales y las soluciones recomendadas. La combinación de AIOps y ChatOps optimiza la comunicación y la colaboración para ayudar a los equipos a resolver incidentes más rápido.

Con un tamaño de mercado estimado recientemente de 900 millones de dólares a 1.500 millones de dólares, AIOps tiene una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 15 % entre 2020 y 2025. Este crecimiento garantiza que AIOps y ChatOps continuarán mejorando los ciclos de vida de las aplicaciones y permitirán la entrega continua de soluciones a lo largo del tiempo.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

Mediante el uso del machine learning (ML) y el procesamiento de lenguaje natural, IBM Cloud Pak for Watson AIOps correlaciona datos estructurados y no estructurados en tiempo real para revelar insights para identificar la causa principal y recomendar soluciones más rápido. Estos insights y recomendaciones se envían a ChatOps en tiempo real para una rápida implementación.

Otras ventajas incluyen las siguientes:

  • Integración de la cadena de herramientas: se conecta a todas las plataformas de colaboración y envía alertas directamente a su herramienta de comunicación ChatOps preferida. 
  • Enfoque centrado en las aplicaciones: permite a los equipos integrar procesos y gestionarlos de forma colaborativa, lo que mejora la experiencia de ChatOps y la inteligencia de DevOps.
  • Insights aplicables en la práctica: ofrece información holística que identifica la correlación, la causalidad y la identificación de patrones. Esto ayuda a los equipos a aprovechar ChatOps para priorizar problemas y procesos de resolución.
  • Síntesis inteligente: proporciona una visión clara de las anomalías, con enlaces a fuentes viables para acelerar la investigación y la resolución. Varios equipos pueden acceder a los mismos datos para implementar de forma colaborativa las soluciones recomendadas.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps es la herramienta ideal para corregir incidentes de forma proactiva mediante un análisis rápido de datos a través de todos los entornos de TI. Aprovecha la cadena de herramientas de ITOps para maximizar la eficiencia y la resiliencia en la resolución de problemas. Mediante la síntesis de datos, IBM Cloud Pak for Watson AIOps proporciona una visión completa de las aplicaciones y entornos de TI, lo que rompe los silos para acelerar la corrección.
