¿Cuáles son los beneficios de ChatOps?

Operaciones de chat (ChatOps) es el uso de clientes de chat y herramientas de chat en tiempo real para facilitar el desarrollo y las operaciones de software. También conocido como “colaboración basada en conversaciones” o “DevOps basado en conversaciones”, ChatOps está diseñado para una mensajería instantánea rápida y sencilla entre los miembros del equipo de desarrollo. A lo largo de la Experiencia de ChatOps, un chatbot acepta comandos en inglés simple e inicia acciones con aplicaciones en segundo plano (a través de API) para optimizar las Operaciones de TI (ITOps) y las Operaciones de desarrollo (DevOps).
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Con sus amplias características de comunicación, ChatOps está diseñado para eliminar los silos de información que dificultan la colaboración interdepartamental y la toma de decisiones proactiva. Como resultado, beneficia a equipos completos con lo siguiente:
Individual y colectivamente, estos beneficios fortalecen en última instancia a DevOps e ITOps al acelerar las comunicaciones del equipo, lo que acorta los pipelines de desarrollo y el tiempo de respuesta a incidentes.
Desplegar un entorno de ChatOps requiere el uso de los siguientes tipos de herramientas:
Una vez adquiridas estas herramientas de ChatOps, se puede implementar un entorno eficiente en tres fases:
ChatOps permite a los equipos entablar conversaciones para abordar problemas, explorar opciones de solución y luego acordar una resolución final antes de ofrecerla al cliente.
ChatOps permite chats grupales simples y compartir capturas de pantalla, videos de problemas y archivos (por ejemplo, registro, configuración, salida de comandos). El cliente de ChatOps puede almacenar mensajes, por lo que cualquier persona agregada al grupo puede ver las comunicaciones anteriores para ponerse (y mantenerse) "al día".
Cuando ocurre un incidente importante, algunas herramientas de chat crean automáticamente canales específicos. También puede configurar listas de asignaciones para que los miembros calificados del equipo sean invitados automáticamente a unirse al canal para el desarrollo de soluciones.
ChatOps es un componente valioso de ITOps y DevOps, y es crítico para el desarrollo futuro de los entornos de TI. Las siguientes son las mejores prácticas para la implementación y el uso de ChatOps para garantizar su sustentabilidad a lo largo del tiempo:
En general, estas mejores prácticas ayudan a mejorar la automatización, mejorar la transparencia, crear procesos de equipo y crear oportunidades para mejorar el desarrollo de software en el futuro.
Según la fase de implementación en la que se encuentre y sus intenciones de crear un entorno de ChatOps, los siguientes casos de uso son aplicables a su empresa:
Las operaciones de IA (AIOps) son la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para mejorar ITOps y DevOps. Aprovecha ChatOps para aumentar la visibilidad de los datos en todos los entornos de TI, analiza los datos críticos para identificar incidentes y alerta automáticamente a los equipos de TI sobre los problemas, las causas principales y las soluciones recomendadas. La combinación de AIOps y ChatOps optimiza la comunicación y la colaboración para ayudar a los equipos a resolver incidentes más rápido.
Con un tamaño de mercado estimado recientemente de 900 millones de dólares a 1.500 millones de dólares, AIOps tiene una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 15 % entre 2020 y 2025. Este crecimiento garantiza que AIOps y ChatOps continuarán mejorando los ciclos de vida de las aplicaciones y permitirán la entrega continua de soluciones a lo largo del tiempo.
Mediante el uso del machine learning (ML) y el procesamiento de lenguaje natural, IBM Cloud Pak for Watson AIOps correlaciona datos estructurados y no estructurados en tiempo real para revelar insights para identificar la causa principal y recomendar soluciones más rápido. Estos insights y recomendaciones se envían a ChatOps en tiempo real para una rápida implementación.
Otras ventajas incluyen las siguientes:
IBM Cloud Pak for Watson AIOps es la herramienta ideal para corregir incidentes de forma proactiva mediante un análisis rápido de datos a través de todos los entornos de TI. Aprovecha la cadena de herramientas de ITOps para maximizar la eficiencia y la resiliencia en la resolución de problemas. Mediante la síntesis de datos, IBM Cloud Pak for Watson AIOps proporciona una visión completa de las aplicaciones y entornos de TI, lo que rompe los silos para acelerar la corrección.
Conozca cómo la pandemia de COVID-19 disparó la adopción de la tecnología de agentes virtuales (VAT).
Descubra cómo IBM® watsonx Assistant puede reducir costos, impulsar ingresos y liberar recursos valiosos para un trabajo de mayor valor.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la escalabilidad de la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Entregue una atención al cliente coherente e inteligente con IA conversacional. Explore cómo puede acelerar las comunicaciones con los clientes, aumentar la productividad y mejorar sus resultados con IBM watsonx Assistant.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Cree sin esfuerzo asistentes de IA generativa que ofrezcan experiencias de autoservicio sin fricciones a los clientes en cualquier dispositivo o canal, y que ayuden a aumentar la productividad de los empleados y a escalar en toda su empresa.