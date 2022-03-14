Red de área de almacenamiento (SAN) frente a almacenamiento conectado a la red (NAS)

Una SAN (red de área de almacenamiento) es una red dedicada y estrechamente acoplada de dispositivos de almacenamiento que proporciona un grupo compartido de almacenamiento y aparece para cada usuario de la red como si estuviera conectado directamente a la computadora. Una SAN se conecta a través de Fibre Channel y utiliza conmutadores para gestionar el tráfico de datos de almacenamiento. Está diseñada para un acceso a datos rápido y de baja latencia y una fácil escalabilidad.
Un sistema NAS (almacenamiento conectado a la red) se refiere a un servidor de almacenamiento a nivel de archivos conectado a una red informática, que proporciona acceso a los datos a un grupo de usuarios en esa red. Un sistema NAS se conecta a través de una red Ethernet y tiene estructuras de datos redundantes para resiliencia. Está diseñado para ser una opción de almacenamiento en red asequible y fácil de mantener.
Las soluciones de almacenamiento SAN se basan en el almacenamiento de bloques, lo que significa que los datos se dividen en volúmenes de almacenamiento que se pueden formatear con diferentes protocolos, como iSCSI o Fibre Channel Protocol (FCP). Una SAN puede incluir discos duros o nodos de almacenamiento virtual y recursos en la nube, conocidos como SAN virtuales o vSAN.
Las configuraciones SAN se componen de tres capas distintas:
Cuando el usuario A desea colaborar en un archivo con el usuario B, que se encuentra en otra ubicación, buscará el archivo en un dispositivo conectado a la red, lo que activará una solicitud de acceso al archivo realizada en la capa host. A continuación, la solicitud se procesa a través de un servidor en la red, o capa de estructura, utilizando protocolos de acceso a datos. Luego, los datos se recuperan del conjunto de datos dentro de la capa de almacenamiento. El usuario A puede realizar cambios y, dado que las SAN ofrecen almacenamiento de datos y actualizaciones de baja latencia, el usuario B puede acceder al archivo, ver los cambios y agregar sus propios cambios en tiempo real.
Otro enfoque para el almacenamiento SAN es a través de vSAN (es decir, una red de área de almacenamiento virtual). En lugar de almacenar datos en hardware como una unidad de datos, las vSAN proporcionan almacenamiento en máquinas virtuales (VM), a menudo alojadas en un servidor. Las VM son las unidades fundamentales de la computación en la nube, ya que permiten a las empresas ejecutar y escalar aplicaciones y cargas de trabajo de manera eficaz y eficiente. vSAN aprovecha la flexibilidad, escalabilidad y seguridad de la computación en la nube para el almacenamiento compartido y el acceso a los datos en toda una organización y en varias ubicaciones.
Los sistemas de almacenamiento NAS se basan en el almacenamiento de archivos, lo que significa que los datos se almacenan en archivos que se organizan en carpetas bajo una jerarquía de directorios y subdirectorios. A diferencia del almacenamiento conectado directo, al que se puede acceder desde un dispositivo, el sistema de archivos NAS proporciona almacenamiento de archivos y capacidades para compartir entre dispositivos.
Un sistema NAS se construye utilizando los siguientes elementos:
Cuando un usuario solicita un archivo almacenado en un NAS, la solicitud se envía a la caja NAS, donde es gestionada por el sistema operativo y el software, mientras que los datos se recuperan mediante protocolos como SMB (bloque de mensajes del servidor), un protocolo de nivel de aplicación utilizado para el acceso compartido a archivos, o NFS (sistema de archivos de red), que permite a los usuarios ver, almacenar y actualizar archivos en un sistema remoto. Luego, los datos se envían en paquetes al dispositivo del usuario mediante el protocolo TCP/IP a través de un servidor central o conmutador.
Tanto los sistemas SAN como los NAS son soluciones de almacenamiento basadas en la red cuyo objetivo es proporcionar a múltiples usuarios acceso ininterrumpido a los datos, on premises y de forma remota. A continuación, se presentan algunas diferencias entre los dos enfoques.
Hay ocasiones en las que NAS es la mejor opción, dependiendo de las necesidades y la aplicación de la empresa:
La baja latencia y la escalabilidad hacen de las SAN la opción preferida en estos casos:
Hoy en día, las empresas tienen una amplia gama de tecnologías de almacenamiento para elegir. Por eso es importante comprender las diferentes opciones, su funcionalidad y los casos de uso adecuados para los diferentes métodos de almacenamiento. IBM ofrece una serie de soluciones de almacenamiento para dirigirse a las necesidades empresariales modernas de hoy.
Aprenda más sobre el poder de SAN, lea nuestra descripción general de las redes de área de almacenamiento y las soluciones SAN de IBM.
El almacenamiento conectado a la red desempeña un papel importante en el mantenimiento confiable de los datos empresariales. Las soluciones NAS de IBM, ofrecidas a través de Tivoli Storage Manager, ayudan a las empresas a protegerse contra fallos en los datos.
¿Desea aprender más sobre sus opciones de almacenamiento de datos? Lea nuestra descripción general: “¿Qué es el almacenamiento de datos?” para comparar opciones y conocer las soluciones que ofrece IBM.
Explore los aspectos esenciales de la seguridad de datos y comprenda cómo proteger el activo más valioso de su organización: los datos. Conozca los diferentes tipos, herramientas y estrategias que le ayudarán a proteger la información sensible de las ciberamenazas emergentes.
Aprenda a superar los retos a los que se enfrentan sus datos con un almacenamiento de archivos y objetos de alto rendimiento, diseñado para mejorar la IA, el machine learning y los procesos analíticos, a la vez que garantiza la seguridad y la escalabilidad de los datos.
Conozca los tipos de memoria y almacenamiento flash y explore cómo las empresas utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir la latencia y preparar para el futuro su infraestructura de almacenamiento de datos.
IBM Storage DS8000 es el sistema de almacenamiento más rápido, confiable y seguro para IBM zSystems y servidores IBM Power.
IBM Storage es una familia de hardware de almacenamiento de datos, almacenamiento definido por software y software de gestión del almacenamiento.
IBM ofrece soporte proactivo para servidores web e infraestructura de centros de datos para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la disponibilidad de la TI.
Desde la gestión de entornos de nube híbrida hasta garantizar la resiliencia de los datos, las soluciones de almacenamiento de IBM le permiten desbloquear insights de sus datos a la vez que mantiene una sólida protección frente a las amenazas.