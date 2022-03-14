Red de área de almacenamiento (SAN) frente a almacenamiento conectado a la red (NAS)

Ilustración de líneas realistas

Explore las diferencias entre estos dos enfoques de almacenamiento y uso compartido de archivos.

¿Qué es SAN?

Una SAN (red de área de almacenamiento) es una red dedicada y estrechamente acoplada de dispositivos de almacenamiento que proporciona un grupo compartido de almacenamiento y aparece para cada usuario de la red como si estuviera conectado directamente a la computadora. Una SAN se conecta a través de Fibre Channel y utiliza conmutadores para gestionar el tráfico de datos de almacenamiento. Está diseñada para un acceso a datos rápido y de baja latencia y una fácil escalabilidad.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Qué es el almacenamiento conectado a la red (NAS)?

Un sistema NAS (almacenamiento conectado a la red) se refiere a un servidor de almacenamiento a nivel de archivos conectado a una red informática, que proporciona acceso a los datos a un grupo de usuarios en esa red. Un sistema NAS se conecta a través de una red Ethernet y tiene estructuras de datos redundantes para resiliencia. Está diseñado para ser una opción de almacenamiento en red asequible y fácil de mantener.

 
IBM Storage FlashSystem

IBM Storage FlashSystem: optimización de VMware para lograr costos, simplicidad y resiliencia

Descubra cómo IBM FlashSystem optimiza los entornos de VMware para lograr rentabilidad, simplicidad y resiliencia. Esta sesión destaca cómo FlashSystem puede mejorar la seguridad, la accesibilidad y el rendimiento de los datos, convirtiéndolo en una solución ideal para las infraestructuras de TI modernas.
Conozca IBM Storage FlashSystem

Cómo funciona SAN

Las soluciones de almacenamiento SAN se basan en el almacenamiento de bloques, lo que significa que los datos se dividen en volúmenes de almacenamiento que se pueden formatear con diferentes protocolos, como iSCSI o Fibre Channel Protocol (FCP). Una SAN puede incluir discos duros o nodos de almacenamiento virtual y recursos en la nube, conocidos como SAN virtuales o vSAN.

Las configuraciones SAN se componen de tres capas distintas:

  • Capa de almacenamiento: los recursos físicos de almacenamiento de datos, como las unidades de un centro de datos, se organizan en grupos y niveles de almacenamiento. Dado que los datos se almacenan utilizando almacenamiento a nivel de bloque, redundancia integrada y redireccionamiento automático del tráfico, los datos están disponibles incluso si un servidor está inactivo.
  • Capa de tejido: la capa de tejido es cómo el almacenamiento se conecta al usuario, como a través de dispositivos de red y cables. Esta conectividad podría ser a través de Fibre Channel o Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Ambos alivian la presión sobre la red de área local (LAN) al trasladar el almacenamiento y el tráfico de datos asociado a su propia red de alta velocidad.
  • Capa de host: los servidores y aplicaciones que facilitan el acceso al almacenamiento. Dado que esta capa reconoce el almacenamiento SAN como un disco duro local, garantiza velocidades de procesamiento y transferencias de datos rápidas.

Cuando el usuario A desea colaborar en un archivo con el usuario B, que se encuentra en otra ubicación, buscará el archivo en un dispositivo conectado a la red, lo que activará una solicitud de acceso al archivo realizada en la capa host. A continuación, la solicitud se procesa a través de un servidor en la red, o capa de estructura, utilizando protocolos de acceso a datos. Luego, los datos se recuperan del conjunto de datos dentro de la capa de almacenamiento. El usuario A puede realizar cambios y, dado que las SAN ofrecen almacenamiento de datos y actualizaciones de baja latencia, el usuario B puede acceder al archivo, ver los cambios y agregar sus propios cambios en tiempo real.

Otro enfoque para el almacenamiento SAN es a través de vSAN (es decir, una red de área de almacenamiento virtual). En lugar de almacenar datos en hardware como una unidad de datos, las vSAN proporcionan almacenamiento en máquinas virtuales (VM), a menudo alojadas en un servidor. Las VM son las unidades fundamentales de la computación en la nube, ya que permiten a las empresas ejecutar y escalar aplicaciones y cargas de trabajo de manera eficaz y eficiente. vSAN aprovecha la flexibilidad, escalabilidad y seguridad de la computación en la nube para el almacenamiento compartido y el acceso a los datos en toda una organización y en varias ubicaciones.

Cómo funciona el NAS

Los sistemas de almacenamiento NAS se basan en el almacenamiento de archivos, lo que significa que los datos se almacenan en archivos que se organizan en carpetas bajo una jerarquía de directorios y subdirectorios. A diferencia del almacenamiento conectado directo, al que se puede acceder desde un dispositivo, el sistema de archivos NAS proporciona almacenamiento de archivos y capacidades para compartir entre dispositivos.

Un sistema NAS se construye utilizando los siguientes elementos:

  • Red: uno o varios dispositivos NAS en red están conectados a través de una red de área local (LAN) o una red Ethernet con una dirección IP asignada.
  • Caja NAS: este dispositivo de hardware con su propia dirección IP incluye una tarjeta de interfaz de red (NIC), una fuente de alimentación, procesador, memoria y bahía de unidad para dos a cinco unidades de disco. Una caja NAS, o cabezal, conecta y procesa las solicitudes entre la computadora del usuario y el almacenamiento NAS.
  • Almacenamiento: las unidades de disco dentro de la caja NAS que almacenan los datos. A menudo, el almacenamiento utiliza una configuración RAID, que distribuye y copia los datos en varias unidades. Esto proporciona redundancia de datos a prueba de fallas y mejora el rendimiento y la capacidad de almacenamiento.
  • Sistema operativo: a diferencia del almacenamiento local, el almacenamiento NAS es autónomo. También incluye un sistema operativo para ejecutar software de gestión de datos y autorizar el acceso a nivel de archivo a usuarios autorizados.
  • Software: el software preconfigurado dentro de la caja NAS administra el dispositivo NAS y maneja el almacenamiento de datos y las solicitudes de intercambio de archivos.

Cuando un usuario solicita un archivo almacenado en un NAS, la solicitud se envía a la caja NAS, donde es gestionada por el sistema operativo y el software, mientras que los datos se recuperan mediante protocolos como SMB (bloque de mensajes del servidor), un protocolo de nivel de aplicación utilizado para el acceso compartido a archivos, o NFS (sistema de archivos de red), que permite a los usuarios ver, almacenar y actualizar archivos en un sistema remoto. Luego, los datos se envían en paquetes al dispositivo del usuario mediante el protocolo TCP/IP a través de un servidor central o conmutador.

SAN frente a NAS

Tanto los sistemas SAN como los NAS son soluciones de almacenamiento basadas en la red cuyo objetivo es proporcionar a múltiples usuarios acceso ininterrumpido a los datos, on premises y de forma remota. A continuación, se presentan algunas diferencias entre los dos enfoques.

  • Tipo de red: NAS se conecta a los dispositivos mediante una red LAN o Ethernet, mientras que SAN funciona con Fibre channel de alta velocidad.
  • Facilidad de gestión: las opciones de almacenamiento NAS suelen ser fáciles de configurar y gestionar, con opciones disponibles tanto para pequeñas empresas como para grandes empresas. SAN requiere una administración más práctica para configurar y administrar.
  • Protocolos: los protocolos permiten a los dispositivos comunicarse entre sí y proporcionan un conjunto estandarizado de reglas para formatear y procesar datos. NAS puede usar varios protocolos para conectarse con servidores, incluidos NFS, SMB/CIFS y HTTP; una SAN utiliza el protocolo SCSI.
  • Escalabilidad: las soluciones SAN y NAS pueden escalar el almacenamiento de información mediante la incorporación de almacenamiento de información adicional. Las configuraciones simples de NAS se pueden escalar fácilmente simplemente agregando más cajas NAS; sin embargo, a nivel empresarial, esto puede agregar complejidad y resultar costoso. Las SAN son altamente escalables porque se pueden agregar más dispositivos de almacenamiento a nivel de bloque con el tiempo sin afectar la integridad de la red.
  • Velocidad y rendimiento: gracias a su pool de almacenamiento compartido, las SAN son soluciones de baja latencia, mientras que los sistemas NAS suelen tener un rendimiento más lento al recuperar archivos compartidos.
  • Precio: las soluciones NAS de nivel básico son una opción asequible para usuarios individuales. Las empresas también pueden satisfacer de manera asequible ciertas necesidades de almacenamiento con NAS. Debido a que requieren más administración y tienen una arquitectura de almacenamiento más compleja, las SAN suelen ser la opción más costosa.

Casos de uso de NAS

Hay ocasiones en las que NAS es la mejor opción, dependiendo de las necesidades y la aplicación de la empresa:

  • Colaboración y almacenamiento de archivos: este es el principal caso de uso de NAS en empresas de mediana a gran escala. Con el almacenamiento NAS, TI puede consolidar varios servidores de archivos para facilitar la gestión y ahorrar espacio.
  • Archivado: NAS es una buena opción para almacenar una gran cantidad de archivos, especialmente si desea crear un archivo activo accesible y con capacidad de búsqueda.
  • Big data: NAS es una opción habitual para almacenar y procesar archivos grandes no estructurados, ejecutar analytics y utilizar herramientas ETL (extraer, transformar, cargar) para la integración.

Casos de uso de SAN

La baja latencia y la escalabilidad hacen de las SAN la opción preferida en estos casos:

  • Edición de video: los archivos grandes requieren alto rendimiento y baja latencia. Las SAN pueden conectarse directamente al cliente de escritorio de edición de video, sin necesidad de una capa de servidor adicional, lo que ofrece capacidades de alto rendimiento.
  • Comercio electrónico: los consumidores de hoy en día esperan que las compras en línea se realicen de manera fluida y rápida. Las empresas de comercio electrónico necesitan una funcionalidad de alto rendimiento, lo que hace que las SAN sean una buena opción.
  • Copia de seguridad/recuperación ante desastres: las copias de seguridad de los dispositivos en red se pueden ejecutar de forma rápida y directa en el almacenamiento SAN porque el tráfico no viaja a través de la LAN. La virtualización acelera el procesamiento y la escalabilidad de las SAN con máquinas virtuales y almacenamiento en la nube.

SAN, NAS e IBM

Hoy en día, las empresas tienen una amplia gama de tecnologías de almacenamiento para elegir. Por eso es importante comprender las diferentes opciones, su funcionalidad y los casos de uso adecuados para los diferentes métodos de almacenamiento. IBM ofrece una serie de soluciones de almacenamiento para dirigirse a las necesidades empresariales modernas de hoy.

Aprenda más sobre el poder de SAN, lea nuestra descripción general de las redes de área de almacenamiento y las soluciones SAN de IBM.

El almacenamiento conectado a la red desempeña un papel importante en el mantenimiento confiable de los datos empresariales. Las soluciones NAS de IBM, ofrecidas a través de Tivoli Storage Manager, ayudan a las empresas a protegerse contra fallos en los datos.

¿Desea aprender más sobre sus opciones de almacenamiento de datos? Lea nuestra descripción general: “¿Qué es el almacenamiento de datos?” para comparar opciones y conocer las soluciones que ofrece IBM.
Soluciones relacionadas
IBM Storage DS8000

IBM Storage DS8000 es el sistema de almacenamiento más rápido, confiable y seguro para IBM zSystems y servidores IBM Power.

 Explore el almacenamiento DS8000
Soluciones de almacenamiento de datos empresariales

IBM Storage es una familia de hardware de almacenamiento de datos, almacenamiento definido por software y software de gestión del almacenamiento.

 Explorar las soluciones de almacenamiento de datos
Servicios de soporte de hardware y software  

IBM ofrece soporte proactivo para servidores web e infraestructura de centros de datos para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la disponibilidad de la TI.

 Servicios de servidores Web
Dé el siguiente paso

Desde la gestión de entornos de nube híbrida hasta garantizar la resiliencia de los datos, las soluciones de almacenamiento de IBM le permiten desbloquear insights de sus datos a la vez que mantiene una sólida protección frente a las amenazas.

 Explorar las soluciones de almacenamiento de datos Recorrido guiado del producto