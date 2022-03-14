Red de área de almacenamiento (SAN) frente a almacenamiento conectado a la red (NAS)

Las soluciones de almacenamiento SAN se basan en el almacenamiento de bloques, lo que significa que los datos se dividen en volúmenes de almacenamiento que se pueden formatear con diferentes protocolos, como iSCSI o Fibre Channel Protocol (FCP). Una SAN puede incluir discos duros o nodos de almacenamiento virtual y recursos en la nube, conocidos como SAN virtuales o vSAN.

Las configuraciones SAN se componen de tres capas distintas:

Capa de almacenamiento: los recursos físicos de almacenamiento de datos, como las unidades de un centro de datos, se organizan en grupos y niveles de almacenamiento. Dado que los datos se almacenan utilizando almacenamiento a nivel de bloque, redundancia integrada y redireccionamiento automático del tráfico, los datos están disponibles incluso si un servidor está inactivo.

Capa de tejido: la capa de tejido es cómo el almacenamiento se conecta al usuario, como a través de dispositivos de red y cables. Esta conectividad podría ser a través de Fibre Channel o Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Ambos alivian la presión sobre la red de área local (LAN) al trasladar el almacenamiento y el tráfico de datos asociado a su propia red de alta velocidad.

Capa de host: los servidores y aplicaciones que facilitan el acceso al almacenamiento. Dado que esta capa reconoce el almacenamiento SAN como un disco duro local, garantiza velocidades de procesamiento y transferencias de datos rápidas.

Cuando el usuario A desea colaborar en un archivo con el usuario B, que se encuentra en otra ubicación, buscará el archivo en un dispositivo conectado a la red, lo que activará una solicitud de acceso al archivo realizada en la capa host. A continuación, la solicitud se procesa a través de un servidor en la red, o capa de estructura, utilizando protocolos de acceso a datos. Luego, los datos se recuperan del conjunto de datos dentro de la capa de almacenamiento. El usuario A puede realizar cambios y, dado que las SAN ofrecen almacenamiento de datos y actualizaciones de baja latencia, el usuario B puede acceder al archivo, ver los cambios y agregar sus propios cambios en tiempo real.

Otro enfoque para el almacenamiento SAN es a través de vSAN (es decir, una red de área de almacenamiento virtual). En lugar de almacenar datos en hardware como una unidad de datos, las vSAN proporcionan almacenamiento en máquinas virtuales (VM), a menudo alojadas en un servidor. Las VM son las unidades fundamentales de la computación en la nube, ya que permiten a las empresas ejecutar y escalar aplicaciones y cargas de trabajo de manera eficaz y eficiente. vSAN aprovecha la flexibilidad, escalabilidad y seguridad de la computación en la nube para el almacenamiento compartido y el acceso a los datos en toda una organización y en varias ubicaciones.