¿Qué es SD-WAN?

Una WAN tradicional es una red de enrutadores físicos que transmiten datos hacia y desde dispositivos dentro de múltiples redes de área local (LAN), como Ethernet o redes Wi-Fi. Una WAN puede utilizar uno de varios protocolos para transmitir datos, como la conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS). Una MPLS es una tecnología de red que dirige el tráfico de una WAN utilizando la ruta física más corta.

Mientras que una sola LAN se relega a una ubicación física como un edificio de oficinas, una WAN puede incluir múltiples LAN que se encuentren en la misma oficina, así como en diferentes edificios a kilómetros de distancia.

Sin embargo, las WAN están restringidas al circuito de telecomunicaciones de su región y al acuerdo de nivel de servicio (SLA) del servicio de transporte de un proveedor de Internet. Por ejemplo, una WAN que transporta información a través de Internet por cable o banda ancha proporcionada por el proveedor de Internet de esa región no puede extenderse más allá de esa infraestructura física. Por lo tanto, la red WAN puede abarcar las 20 LAN de ambas oficinas solo porque comparten el mismo servicio de transporte. Si la organización posee un tercer edificio de oficinas que reside en una región con un servicio de transporte diferente, se necesita una WAN independiente para administrar las conexiones LAN ahí. Además, las oficinas dentro de la WAN están limitadas al ancho de banda que garantiza su acceso a Internet. Es aquí donde una SD-WAN ofrece varias ventajas sobre una WAN tradicional.

Al servir como capa de software que se encuentra sobre una serie de WAN basadas en enrutadores, una SD-WAN se extiende más allá de las limitaciones físicas que enfrentan esas WAN. Permite monitorear, controlar y optimizar todo el tráfico de red que abarca varias regiones, tipos de infraestructura y proveedores de servicios de transporte desde una sola aplicación accesible para cualquier usuario autorizado desde cualquier lugar. Por el contrario, sin una SD-WAN por encima de una serie de redes WAN, el control y la configuración de cada WAN individual están restringidos al nivel de hardware.