¿Qué es una malla de servicios?

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los desarrolladores de aplicaciones en el escenario empresarial actual es la escalabilidad. A medida que aumenta el número de usuarios de aplicación, a los ingenieros de DevOps (la metodología de desarrollo de software que acelera la entrega de aplicación mediante la automatización) les resulta más difícil supervisar el rendimiento del servicio. Una malla de servicios proporciona características clave que ayudan a supervisar y gestionar servicios críticos, como el registro, el seguimiento y el control del tráfico.

A medida que las aplicaciones se han vuelto fundamentales para la transformación digital, ha aumentado la importancia de las mallas de servicios. Hoy en día, son los facilitadores clave de algunas de las tecnologías de aplicaciones más avanzadas disponibles, incluidas las aplicaciones nativas de la nube, los microservicios y los contenedores.

Según Forbes, en 2022, el 70 % de las organizaciones ya ejecutaban una malla de servicios y el 19 % la estaba evaluando.1