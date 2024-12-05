¿Qué son las aplicaciones de misión crítica?

La característica principal de una aplicación de misión crítica es el papel central que desempeña para permitir que una empresa funcione. Las aplicaciones de misión crítica suelen ser importantes para la continuidad del negocio (la capacidad de una organización para funcionar durante y después de una crisis) y la recuperación ante desastres un conjunto de tecnologías y procesos diseñados para restaurar funciones esenciales después de un evento inesperado). Cuando las aplicaciones de misión crítica fallan o experimentan tiempo de inactividad, pueden amenazar las operaciones principales, la reputación y las fuentes de ingresos de una empresa.

Las aplicaciones de misión crítica varían de industrias a industrias, y, a menudo, una aplicación de misión crítica en una industria no se designará como tal en otra. Por ejemplo, una empresa cuya actividad principal es la respuesta a emergencias consideraría una red de comunicaciones que permita a los controladores y despachadores de ambulancias hablar sobre la misión crítica. Sin embargo, otra empresa de otra industria podría tener una red de comunicaciones que permita a los controladores de sus vehículos de reparto comunicarse, pero no necesariamente designaría esto como un servicio de misión crítica.