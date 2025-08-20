Un centro de operaciones de red (NOC) es un lugar centralizado donde se supervisan y gestionan 24x7 los sistemas informáticos, de telecomunicaciones o de redes por satélite. Es la primera línea de defensa contra las interrupciones y fallos de la red.
Industrias como las telecomunicaciones, los servicios financieros, la manufactura y el sector energético operan las 24 horas del día y necesitan una conectividad confiable y constante. Mantener este estado moderno de operaciones globales 24 horas al día, 7 días a la semana requiere un monitoreo continuo de la red. Esto puede hacer que los servicios de red sean difíciles de gestionar dentro de los servicios de TI tradicionales. Los NOC realizan este seguimiento para las organizaciones, resolviendo rápidamente los problemas que podrían afectar el rendimiento de la red, como la identificación de malware y la gestión del volumen de usuarios y el tráfico del sitio web. También buscan optimizar la red realizando actualizaciones y mantenimiento, y mejorando el rendimiento de la red.
Idealmente, un equipo de NOC opera detrás de escena sin que el usuario final se dé cuenta del trabajo que está haciendo. Si un NOC funciona correctamente, el usuario final tiene una experiencia fluida y continuamente conectada sin problemas como tiempo de inactividad prolongado, infección de malware o funcionalidad de red deficiente.
La modernización estratégica de las aplicaciones es una de las claves del éxito de la transformación que puede aumentar los ingresos anuales y reducir los costos de mantenimiento y funcionamiento.
Los NOC trabajan directamente con las organizaciones para supervisar sus complejos entornos de red, incluyendo servidores, bases de datos, cortafuegos, dispositivos y servicios externos relacionados. La infraestructura de TI puede estar ubicada en las instalaciones y/o con un proveedor basado en la nube, según las necesidades de la empresa.
Los NOC suelen operar de manera escalonada. Los incidentes se clasifican de uno a tres, siendo uno el nivel más bajo, como la evaluación de alertas de dispositivos de infraestructura, y tres los incidentes más graves, como un ataque de ransomware o una interrupción de la red. Si un técnico no puede resolver un problema de manera oportuna, pasa a un técnico con más experiencia. Luego, los ingenieros de NOC solucionan los problemas que surgen y buscan formas de evitar futuros tiempos de inactividad de la red y problemas de conectividad.
Algunas empresas optan por operar un NOC internamente y ubicar la infraestructura y el centro de operaciones en las instalaciones, a menudo dentro del centro de datos. Pero para otras organizaciones, este trabajo se subcontrata a un tercero que se especializa en el monitoreo y la gestión de redes e infraestructuras .
El NOC supervisa los sistemas de red para gestionar el almacenamiento de datos, actualizar el software y garantizar la conectividad. Estas son algunas de las tareas y operaciones que realiza un NOC:
Ya sea que se encuentren internamente o se contraten a través de un proveedor externo, los NOC ofrecen a las empresas varias ventajas.
Un NOC interno requiere recursos significativos, y para algunas empresas de tecnología o comunicaciones empresariales la inversión vale la pena. Prefieren administrar sus redes internamente para mantener un alto nivel de control sobre las operaciones de la red.
Es posible que otras empresas, agencias gubernamentales o universidades no quieran asignar los enormes recursos que se necesitan para dotar de personal y gestionar un equipo interno. La subcontratación de un NOC, donde el trabajo es administrado por profesionales capacitados y un proveedor confiable, puede ser más rentable y menos trabajo para estas organizaciones. Para estas empresas, un NOC externo proporciona una gestión de redes estandarizada y de alta calidad sin los requisitos de dotación de personal, gestión y financiación de un equipo interno. Debido a que actúan como una extensión de la fuerza laboral existente de una empresa, los NOC también permiten que el personal técnico principal de una empresa se concentre en las funciones comerciales principales.
El NOC y un centro de operaciones de seguridad (SOC) realizan funciones de misión crítica, pero existen grandes diferencias en los objetivos de un centro de operaciones de red. Un centro de operaciones de seguridad y un servicio de asistencia. Los tres ofrecen asistencia cuando surgen problemas, aunque los servicios de asistencia suelen centrarse más en el usuario final. Veamos cada uno y en qué se diferencian.
Como se señaló anteriormente, los NOC se centran en la gestión de la red para garantizar el tiempo de actividad de la red e identificar problemas rápidamente. Por lo general, trabajan detrás de escena para garantizar una experiencia perfecta.
Un SOC también funciona detrás de escena, pero se centra en la seguridad de la red y de la información, realizando análisis de amenazas y monitoreo de ataques en una red cliente. Los SOC están capacitados para detectar anomalías y mitigar los ciberataques a medida que surgen. Donde la misión del NOC es garantizar la conectividad de red las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un SOC evalúa las amenazas y construye protecciones contra ataques que, en última instancia, podrían interrumpir la red las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los servicios de asistencia identifican problemas con la red, entre otras funciones. Sin embargo, la mesa de ayuda interactúa principalmente con el usuario final, como un empleado de oficina que experimenta una interrupción en la conectividad de la red o un técnico de campo que tiene problemas con la conexión de un equipo. Los NOC rara vez interactúan con el usuario final, sino que trabajan directamente con proveedores de servicios gestionados y/o el equipo de TI interno de una empresa.
Ninguno de los equipos trabaja de forma aislada; Los NOC también pueden estar de guardia para apoyar al servicio de asistencia. Por ejemplo, si un representante de atención al cliente tiene problemas para iniciar sesión en la red, primero se lo remitirá al servicio de asistencia. Si el problema no se puede resolver allí, se derivará al NOC.
El 5G, la computación perimetral y el Internet de las cosas (IoT) están exigiendo cada vez más los servicios de red de las empresas de telecomunicaciones. Una red con millones de endpoints puede dificultar la supervisión del sistema y la gestión de incidentes.
Para 2024, Ericsson (enlace externo a ibm.com) prevé que habrá 1.5 millones de suscripciones 5G para mejorar la banda ancha móvil y 4.1 millones de conexiones globales de IoT celulares. El gran volumen de uso y de dispositivos que están conectados a la red está desafiando las capacidades humanas para responder a todos los incidentes. La resolución de millones de alarmas entrantes puede generar problemas en cascada que ralentizan el tiempo de respuesta y ejercen presión sobre los ingenieros.
Para manejar la complejidad de estos nuevos productos, la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización están haciendo posible que las operaciones de red analicen rápidamente los datos entrantes y solucionen los problemas en millones de puntos finales a medida que surgen. Además, el análisis avanzado y las capacidades de aprendizaje automático de la IA pueden hacer que un NOC pase de operaciones reactivas a proactivas.
El uso de la IA de esta manera se conoce como observabilidad de la red. Traslada muchas actividades de toma de decisiones de bajo nivel, como la resolución de problemas o la planificación de capacidades, de los ingenieros a la herramienta de observabilidad de la red, donde se resuelven. El resultado es menos trabajo rutinario para los ingenieros, lo que reduce la escalada de problemas comunes a niveles superiores, y más tiempo para centrarse en problemas de mayor envergadura y en la optimización de la red.
Un ejemplo es cómo los proveedores de servicios de comunicación (CSP) utilizan la tecnología de IA. La IA ofrece una mayor comprensión de cómo funciona un sistema de red en su conjunto, no sólo analizando dispositivo por dispositivo. Estas herramientas están transformando los CSP hacia operaciones de red más automatizadas en las que los problemas se solucionan antes de que afecten a los clientes.
Con más de 4 millones de suscriptores en Brasil, Nextel buscaba una manera de mejorar las tecnologías de operaciones de red para mantener el tiempo de actividad y minimizar las interrupciones. El tiempo de servicio fue especialmente desafiante, ya que tomó un promedio de 30 minutos para responder a los incidentes de red. Nextel buscó la manera de cambiar la operación de respuesta de reactiva a proactiva y, aún más, a respuestas predictivas para satisfacer las expectativas de los usuarios y reducir el tiempo de inactividad.
Nextel utiliza IBM Netcool Operations Insight para monitorear una red de más de 25,000 elementos. Para ser más predictivo, incorporó la tecnología cognitiva IBM Watson para obtener mejores insights sobre el rendimiento de la red e identificar áreas problemáticas.
Con el uso de esta tecnología de IA, Nextel vio una reducción del 83 % en el tiempo de respuesta a incidentes de red, de 30 minutos a cinco minutos. Más importante aún, Nextel pudo brindar un mejor servicio a sus clientes, que dependen de la conectividad móvil las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
