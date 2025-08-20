El NOC y un centro de operaciones de seguridad (SOC) realizan funciones de misión crítica, pero existen grandes diferencias en los objetivos de un centro de operaciones de red. Un centro de operaciones de seguridad y un servicio de asistencia. Los tres ofrecen asistencia cuando surgen problemas, aunque los servicios de asistencia suelen centrarse más en el usuario final. Veamos cada uno y en qué se diferencian.

NOC

Como se señaló anteriormente, los NOC se centran en la gestión de la red para garantizar el tiempo de actividad de la red e identificar problemas rápidamente. Por lo general, trabajan detrás de escena para garantizar una experiencia perfecta.

SOC

Un SOC también funciona detrás de escena, pero se centra en la seguridad de la red y de la información, realizando análisis de amenazas y monitoreo de ataques en una red cliente. Los SOC están capacitados para detectar anomalías y mitigar los ciberataques a medida que surgen. Donde la misión del NOC es garantizar la conectividad de red las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un SOC evalúa las amenazas y construye protecciones contra ataques que, en última instancia, podrían interrumpir la red las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Servicio de asistencia

Los servicios de asistencia identifican problemas con la red, entre otras funciones. Sin embargo, la mesa de ayuda interactúa principalmente con el usuario final, como un empleado de oficina que experimenta una interrupción en la conectividad de la red o un técnico de campo que tiene problemas con la conexión de un equipo. Los NOC rara vez interactúan con el usuario final, sino que trabajan directamente con proveedores de servicios gestionados y/o el equipo de TI interno de una empresa.

Ninguno de los equipos trabaja de forma aislada; Los NOC también pueden estar de guardia para apoyar al servicio de asistencia. Por ejemplo, si un representante de atención al cliente tiene problemas para iniciar sesión en la red, primero se lo remitirá al servicio de asistencia. Si el problema no se puede resolver allí, se derivará al NOC.