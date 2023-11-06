¿Qué es BAM?

La supervisión de las actividades empresariales (BAM por sus siglas en Inglés) es el seguimiento en tiempo real de los procesos, operaciones y actividades empresariales.
La BAM ofrece insights sobre el rendimiento empresarial, lo que permite a las organizaciones solucionar problemas rápidamente y adaptarse a las necesidades de los usuarios empresariales.
A través de la observabilidad y una comprensión integral de las operaciones comerciales clave, las empresas pueden optimizar el rendimiento comercial aprovechando los datos para tomar decisiones comerciales informadas. La supervisión de actividades empresariales prioriza el análisis de indicadores clave de rendimiento (KPI) y acuerdos de nivel de servicio (SLA) para ayudar a los equipos a obtener información útil a partir de sus datos.
La supervisión de actividades empresariales se puede utilizar para recopilar datos relacionados con las operaciones de la empresa y para crear una imagen dinámica de cómo se pueden mejorar las funciones empresariales para mitigar el riesgo, aumentar la rentabilidad y mejorar la experiencia del usuario. La supervisión de actividades empresariales ayuda a conectar los departamentos comerciales y de TI al alinear los equipos en torno a los objetivos comerciales y proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento de la empresa.
Las herramientas de supervisión brindan a los equipos una comprensión más completa de las operaciones comerciales y una visión del rendimiento en tiempo real, lo que les permite mejorar de manera proactiva las funciones comerciales en lugar de simplemente reaccionar a los problemas. Para ello, los líderes empresariales pueden supervisar los datos históricos mediante el uso de software de business intelligence (BI) y mejorar los flujos de trabajo con herramientas degestión de procesos empresariales (BPM).
La Guía empresarial de IA y automatización de TI ofrece una visión detallada de la automatización de TI impulsada por IA, incluyendo por qué y cómo usarla, los problemas que están bloqueando sus proyectos y cómo comenzar.
Para comprender claramente las operaciones empresariales, se deben establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) para supervisar el rendimiento. Los KPI varían según el producto o servicio en cuestión y los objetivos y funciones de la organización, pero pueden incluir métricas como el uso de aplicaciones, errores de tiempo de ejecución, tiempo de inactividad no planificado, retorno de la inversión (ROI) o ventas totales.
La creación de KPI valiosos significa que los líderes empresariales deben considerar detenidamente y definir las expectativas de rendimiento dentro de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), en los que se detallan los servicios que los usuarios empresariales esperan recibir de un proveedor de servicios. Los SLA deben establecer con claridad los términos de servicio que puede esperar el usuario, al tiempo que explican cómo se mide y comunica el rendimiento del servicio o producto a todas las partes.
Estos estándares deben discutirse, desarrollarse y establecerse en cooperación con todos los stakeholders. Cuanto mejor entienda una organización cómo debería funcionar o cómo se requiere que funcione en virtud de un SLA, con mayor precisión podrá medir los niveles de rendimiento y obtener información valiosa.
Una vez que se establecen las métricas, los sistemas BAM ayudan en el proceso de agregación de datos, es decir, la recopilación y el resumen de datos de varias aplicaciones empresariales. Las soluciones de supervisión de actividades empresariales proporcionan paneles con visualizaciones claras de datos clave y hacen que sean accesibles para todos los miembros del equipo.
Los equipos también pueden establecer factores desencadenantes dentro de los sistemas BAM para ejecutar automáticamente determinadas acciones o recopilar datos adicionales cuando se alcancen (o no se alcancen) determinadas métricas. Por ejemplo, los equipos pueden utilizar la automatización dentro de una plataforma de supervisión de actividades empresariales para establecer una alerta basada en transacciones con tarjetas de crédito superiores al promedio durante un periodo determinado. Si se activa esta alerta, el sistema puede pausar automáticamente los pagos hasta que se investigue más a fondo el aumento del volumen.
La metodología de supervisión de las actividades empresariales se centra en el uso del análisis para reducir el tiempo entre la recopilación de datos y la toma de decisiones. Para ello, los líderes empresariales aprovechan las herramientas de business intelligence (BI) y metodologías de gestión de procesos de negocio (BPM).
La business intelligence (BI), la gestión de procesos de negocio (BPM y la supervisión de las actividades empresariales (BAM) se solapan en varias funciones, y sus metodologías generales pueden utilizarse de forma complementaria para ayudar a mejorar los procesos de negocio.
La inteligencia empresarial o business intelligence hace referencia a una serie de tecnologías y estrategias que permiten que los analistas empresariales accedan de forma simplificada a datos procedentes de múltiples fuentes. Los siguientes tipos de datos ayudan a tener una comprensión más profunda del funcionamiento de la empresa.
La gestión de procesos empresariales permite a los líderes empresariales hacer un seguimiento del trabajo de BI y analizar las grandes cantidades de datos recopilados de estas diferentes fuentes, con el fin de crear modelos y estrategias destinadas a optimizar procesos de negocio específicos. Por ejemplo, una organización puede analizar los datos de los usuarios para identificar las preguntas más frecuentes. Luego, los equipos pueden entrenar a los chatbots para que respondan a estas consultas comunes, liberando tiempo adicional para los empleados del servicio al cliente.
La supervisión de actividades empresariales aprovecha tanto la recopilación y visualización de datos de BI como la fuerza analítica del BPM para crear un enfoque integral para todas las actividades empresariales. Mientras que el BPM se centra en mejorar los procesos empresariales individuales, BAM tiene en cuenta todos los procesos, así como la forma en que los diferentes procesos se afectan entre sí. Las herramientas BAM también pueden utilizar datos para predecir problemas futuros y solucionarlos en tiempo real.
Juntos, estos enfoques pueden ayudar a las organizaciones a desarrollar estrategias integrales para mejorar las funciones empresariales.
El uso de herramientas de supervisión de las actividades empresariales permite a los analistas de negocios identificar áreas para la mejora de los procesos de negocio. La BAM puede ayudar a una organización a:
La supervisión de las actividades empresariales con IBM Instana Observability amplía la observabilidad a los procesos de negocio para proporcionar contexto empresarial en tiempo real para TI.
IBM Instana democratiza la observabilidad al proporcionar una solución que cualquiera puede utilizar para obtener los datos que quiere con el contexto que necesita. Diseñada especialmente para la nube nativa pero independiente de la tecnología, la plataforma proporciona datos de alta fidelidad (con granularidad de 1 segundo y rastreo de extremo a extremo) de manera automática y continua con el contexto de dependencias lógicas y físicas en dispositivos móviles, aplicaciones e infraestructura.
La plataforma de optimización de costos de la nube híbrida IBM Turbonomic le permite automatizar continuamente acciones críticas en tiempo real que ofrecen de forma proactiva el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red a sus aplicaciones en cada capa de la pila.
IBM Instana proporciona observabilidad en tiempo real que todos y cualquiera pueden usar. Ofrece una rápida obtención de valor y al mismo tiempo verifica que su estrategia de observabilidad pueda mantenerse al día con la complejidad dinámica de los entornos actuales y futuros. Desde dispositivos móviles hasta mainframe, Instana es compatible con más de 250 tecnologías y sigue creciendo.