¿Qué es BAM?

Para comprender claramente las operaciones empresariales, se deben establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) para supervisar el rendimiento. Los KPI varían según el producto o servicio en cuestión y los objetivos y funciones de la organización, pero pueden incluir métricas como el uso de aplicaciones, errores de tiempo de ejecución, tiempo de inactividad no planificado, retorno de la inversión (ROI) o ventas totales.

La creación de KPI valiosos significa que los líderes empresariales deben considerar detenidamente y definir las expectativas de rendimiento dentro de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), en los que se detallan los servicios que los usuarios empresariales esperan recibir de un proveedor de servicios. Los SLA deben establecer con claridad los términos de servicio que puede esperar el usuario, al tiempo que explican cómo se mide y comunica el rendimiento del servicio o producto a todas las partes.

Estos estándares deben discutirse, desarrollarse y establecerse en cooperación con todos los stakeholders. Cuanto mejor entienda una organización cómo debería funcionar o cómo se requiere que funcione en virtud de un SLA, con mayor precisión podrá medir los niveles de rendimiento y obtener información valiosa.

Una vez que se establecen las métricas, los sistemas BAM ayudan en el proceso de agregación de datos, es decir, la recopilación y el resumen de datos de varias aplicaciones empresariales. Las soluciones de supervisión de actividades empresariales proporcionan paneles con visualizaciones claras de datos clave y hacen que sean accesibles para todos los miembros del equipo.



Los equipos también pueden establecer factores desencadenantes dentro de los sistemas BAM para ejecutar automáticamente determinadas acciones o recopilar datos adicionales cuando se alcancen (o no se alcancen) determinadas métricas. Por ejemplo, los equipos pueden utilizar la automatización dentro de una plataforma de supervisión de actividades empresariales para establecer una alerta basada en transacciones con tarjetas de crédito superiores al promedio durante un periodo determinado. Si se activa esta alerta, el sistema puede pausar automáticamente los pagos hasta que se investigue más a fondo el aumento del volumen.

La metodología de supervisión de las actividades empresariales se centra en el uso del análisis para reducir el tiempo entre la recopilación de datos y la toma de decisiones. Para ello, los líderes empresariales aprovechan las herramientas de business intelligence (BI) y metodologías de gestión de procesos de negocio (BPM).