SOA frente a microservicios: ¿cuál es la diferencia?

La arquitectura orientada a servicios (SOA) es un enfoque empresarial para el desarrollo de software de componentes de aplicación que usan componentes de software reutilizables, o servicios. En la arquitectura de software SOA, cada servicio se compone del código y las integraciones de datos necesarios para ejecutar una función empresarial específica, por ejemplo, verificar el crédito de un cliente, iniciar sesión en un sitio web o procesar una aplicación de hipoteca.

Las interfaces de servicio proporcionan un acoplamiento flexible, lo que significa que se pueden invocar con poco o nulo conocimiento de cómo se implementa la integración en segundo plano. Gracias a este acoplamiento flexible y a la forma en que se publican los servicios, los equipos de desarrollo pueden ahorrar tiempo reutilizando componentes en otras aplicaciones de toda la empresa. Esto supone tanto un beneficio como un riesgo. Como resultado del acceso compartido al bus de servicio empresarial (ESB), si surgen problemas, también puede afectar a los demás servicios conectados.

Los datos XML son un ingrediente clave para las soluciones basadas en la arquitectura SOA. Las aplicaciones SOA basadas en XML se pueden utilizar para crear servicios web, por ejemplo.

La SOA surgió a finales de la década de 1990 y representa una etapa importante en la evolución del desarrollo y la integración de aplicaciones. Antes de que la SOA fuera una opción, conectar una aplicación monolítica a datos o funciones en otro sistema requería una compleja integración punto a punto que los desarrolladores tenían que recrear para cada nuevo proyecto de desarrollo. Exponer esas funciones a través de la SOA elimina la necesidad de recrear la integración profunda cada vez.

La SOA ofrece cuatro tipos de servicios diferentes:

Servicios funcionales (es decir, servicios empresariales), que son críticos para las aplicaciones empresariales. Servicios empresariales, que sirven para implementar funciones. Servicios de aplicación, que se utilizan para desarrollar y desplegar aplicaciones. Servicios de infraestructura, que son fundamentales para los procesos de backend como la seguridad y la autenticación.

Cada servicio consta de tres componentes:

La interfaz, que define cómo un proveedor de servicios ejecuta las solicitudes de un consumidor de servicios. El contrato, que define cómo deben interactuar el proveedor de servicios y el consumidor de servicios. La implementación, que es el código de servicio.

Los servicios de SOA se pueden combinar para crear servicios y aplicaciones de nivel superior.