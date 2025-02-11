BeeAI: la apuesta de código abierto de IBM por el futuro de los sistemas multiagente

El enfoque agéntico intenta imitar la forma en que los humanos interactúan y hacen el trabajo en la vida real.

Por lo general, un equipo de alto rendimiento está formado por personas que están muy enfocadas en tareas específicas, pero que también pueden gestionar dependencias paralelas en las que trabajan otros miembros del equipo. Para ser efectivos, los trabajadores deben realizar algunos trabajos simultáneamente, mientras que otras tareas requieren una ejecución secuencial.

“BeeAI permite no solo múltiples agentes, sino también agentes de diferentes implementaciones”, explica Maximilien. “No todos tienen que ser el mismo tipo de agente. La idea es que puedan colaborar para responder consultas o ejecutar flujos de trabajo para los usuarios”.

También hay un elemento de reutilización con múltiples agencias, dice Maximilien, es decir, varios agentes especializados trabajan juntos en lugar de que un agente intente hacerlo todo. Un aspecto clave: BeeAI es de código abierto y se implementa en TypeScript y Python. El equipo detrás de Agent Bee Framework y BeeAI quiere incorporar el feedback de los usuarios. "Queremos que la plataforma sea útil desde el primer momento, por lo que queremos el aporte de las personas que la usan", dice.