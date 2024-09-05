Cómo IBM está dando forma a la gobernanza de la IA en la formación con Smarter Balanced

Para el proyecto Smarter Balanced, los equipos combinados crearon un think tank que incluía a un conjunto diverso de expertos en la materia y líderes de opinión. Este grupo estaba compuesto por expertos en los campos de la evaluación educativa y el derecho, personas neurodivergentes, estudiantes, personas con desafíos de accesibilidad y otros.

“El grupo de expertos de IA Smarter Balanced se trata de garantizar que la IA sea confiable y responsable, y que nuestra IA mejore las experiencias de aprendizaje para los estudiantes”, dijo Charlotte Dungan, miembro del grupo de expertos, arquitecta del programa de AI Bootcamps para la Fundación Mark Cuban.

El objetivo del think tank no es simplemente incorporar la experiencia, los puntos de vista y las experiencias vividas de sus miembros en la infraestructura de gobernanza de una manera “única y hecha”, sino de manera iterativa. El enfoque refleja un principio clave de la ética de la IA en IBM: el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana, no reemplazarla. Los sistemas que incorporan aportes, evaluaciones y revisiones continuos por parte de diversos stakeholders pueden fomentar mejor la confianza y promover resultados equitativos, creando en última instancia un entorno educativo más inclusivo y eficaz.

Estos sistemas son fundamentales para crear evaluaciones educativas justas y eficaces en el ámbito de la escuela primaria. Los equipos diversos aportan una amplia gama de perspectivas, experiencias e insights culturales esenciales para desarrollar modelos de IA que sean representativos de todos los estudiantes. Esta inclusividad ayuda a minimizar los sesgos y construir sistemas de IA que no perpetúan inadvertidamente las desigualdades ni pasan por alto las necesidades únicas de los diferentes grupos demográficos. Esto refleja otro principio clave de la ética de la IA en IBM: la importancia de la diversidad en la IA no es una opinión, sino matemáticas.