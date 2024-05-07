Etiquetas
Revolucione su estrategia de adquisición de talento: cómo la IA puede ayudarle a encontrar más rápido a los candidatos adecuados

Imagine que es gerente de adquisición de talento en una gran corporación y tiene dificultades para encontrar candidatos adecuados para un puesto crítico. A pesar de publicar la descripción en múltiples bolsas de trabajo, ha recibido docenas de currículos no calificados o poco interesantes, y se ha convertido en un gran desafío clasificarlos todos. Esto da como resultado una pérdida de tiempo y recursos valiosos en la selección manual, lo que causa frustración entre los gerentes de contratación.

Este escenario es común en entornos empresariales de ritmo acelerado. La competencia por el talento es feroz, lo que ejerce una inmensa presión sobre las empresas para que aseguren de forma rápida y eficiente a los mejores candidatos. Sin embargo, los métodos tradicionales de reclutamiento están resultando ineficaces, dejando a los equipos de adquisición de talento con dificultades para seguir el ritmo.

Ahí es donde entra en juego IBM Talent Optimizers with IBM watsonx. Nuestra solución líder de inteligencia artificial (IA) está diseñada para ayudarle a encontrar a los candidatos adecuados de manera más rápida y eficiente.

Con nuestra solución, puedes:

  • Mejore la experiencia de los candidatos a través de interacciones impulsadas por IA que ofrezcan recomendaciones personalizadas de empleo y respondan consultas.
  • Reduzca la carga de trabajo de los reclutadores proporcionando insights sobre la complejidad de las solicitudes de empleo, las coincidencias ideales y los mejores empleados, y automatizando la selección de currículos.
  • Obtenga insights valiosos sobre los factores que impulsan las contrataciones exitosas a largo plazo mediante el análisis de datos.
  • Descubra el talento oculto dentro de su organización para ayudarle a buscar desde dentro. Identifique posibles sesgos en su selección y abastecimiento.
  • Integre perfectamente con su pila tecnológica existente y adapte la solución para alinearse con su agenda de habilidades.

Al emplear IA en tu proceso de adquisición de talento, puedes reducir el tiempo de contratación, mejorar la calidad de los candidatos y aumentar la inclusión y diversidad. Nuestra solución está diseñada para ayudarle a lograr estos beneficios y más, con un enfoque centrado en el cliente que pone sus necesidades en primer plano.

Lo que distingue a IBM Talent Optimizers with IBM watsonx son nuestras soluciones de IA transparentes y rastreables, creadas por científicos del comportamiento y clasificadas como las número uno en el mercado por International Data Corporation (IDC). Nuestra solución ofrece la adaptabilidad y flexibilidad que necesita para evolucionar su estrategia de talento a medida que su negocio y las necesidades de los stakeholders continuar cambiando.

¿Listo para revolucionar su proceso de adquisición de talento?

Póngase en contacto con su representante de IBM o IBM® Business Partner para programar una evaluación o una conversación en profundidad. Trabajamos juntos para comprender las necesidades de su negocio, la estrategia de talento y los resultados deseados, y para crear una solución personalizada para abordar sus estrategias e inquietudes comerciales actuales.
