Revolucione su estrategia de adquisición de talento: cómo la IA puede ayudarle a encontrar más rápido a los candidatos adecuados

Imagine que es gerente de adquisición de talento en una gran corporación y tiene dificultades para encontrar candidatos adecuados para un puesto crítico. A pesar de publicar la descripción en múltiples bolsas de trabajo, ha recibido docenas de currículos no calificados o poco interesantes, y se ha convertido en un gran desafío clasificarlos todos. Esto da como resultado una pérdida de tiempo y recursos valiosos en la selección manual, lo que causa frustración entre los gerentes de contratación.

Este escenario es común en entornos empresariales de ritmo acelerado. La competencia por el talento es feroz, lo que ejerce una inmensa presión sobre las empresas para que aseguren de forma rápida y eficiente a los mejores candidatos. Sin embargo, los métodos tradicionales de reclutamiento están resultando ineficaces, dejando a los equipos de adquisición de talento con dificultades para seguir el ritmo.

Ahí es donde entra en juego IBM Talent Optimizers with IBM watsonx. Nuestra solución líder de inteligencia artificial (IA) está diseñada para ayudarle a encontrar a los candidatos adecuados de manera más rápida y eficiente.