Encuentre todos los podcasts de Think

Acompáñenos mientras recorremos el mundo de la IA de vanguardia, profundizamos en aplicaciones prácticas de IBM y aprendemos de visionarios tecnológicos pioneros que lideran la metamorfosis corporativa. Adéntrese en la colección de podcasts de Think para mantenerse al día con el panorama en evolución de las soluciones empresariales inteligentes impulsadas por IBM. 🎙️

Explore nuestros programas a continuación.
Portada del episodio de Smart Talks with IBM, temporada 6, episodio 6 con la NASA.
La NASA y la IA: decodificando nuestro universo Escuche ahora
ilustración de globos de diálogo superpuestos con el texto "Smart Talks with IBM"
La NASA y la IA: decodificando nuestro universo
Arte vectorial con líneas paralelas y las letras IA, y el texto superpuesto: La IA en acción Podcast Think
Brindar una gestión patrimonial más inteligente y accesible a través de la IA agéntica
"Techsplainers" escrito sobre rectángulos amarillos y rosas, palabra dividida por una flecha hacia adelante
¿Qué es DevOps?
Ilustración con estilo manuscrito de un diagrama de flujo sobre una hoja de papel cuadriculado, con el título Mixture of Experts
Lo más destacado de la IA en CES 2026: NVIDIA Rubin y gadgets asombrosos
Círculos concéntricos morados con texto superpuesto Security intelligence
Una nueva perspectiva sobre las recompensas por errores, los equipos rojos de IA y nuestros propósitos de Año Nuevo
Ilustraciones del podcast de Techsplainers y Think
¿Qué es la computación cuántica?
Ilustraciones del podcast Think de Mixture of Experts
Revisión del año de IA: tendencias que darán forma a 2026
Ilustración del podcast sobre inteligencia de seguridad
Por qué cuesta tanto ser víctima de un hackeo en Estados Unidos
Ilustraciones del podcast de Techsplainers y Think
¿Qué es la observabilidad de lote completo?
Ilustraciones del podcast Think de Mixture of Experts
Generación de código de IA: victorias, fracasos y el futuro
Ilustración del podcast sobre inteligencia de seguridad
Las historias de ciberseguridad que definirán el año 2025
Degradado de rosa a azul, con texto superpuesto: The Coherence Times, un podcast quantum
¿Cuándo superarán las computadoras cuánticas a las computadoras clásicas?
Ilustraciones del podcast La IA en acción
Cómo UFC utiliza la IA para convertir los datos en insights en tiempo real
Ilustración del podcast de The Coherence Times
Uso de computadoras cuánticas para descubrir los misterios de la física cuántica
El título Transformers superpuesto sobre cuatro imágenes en una cuadrícula de 2x2: una aguja con hilos azules digitales que pasan, una mano masculina que escribe en una pizarra, una mujer sonriente con cabello castaño rizado, una hoja ampliada que muestra sus estructuras similares a venas.
Transformers cumple un año: preguntas rápidas con Ann Funai
Ilustraciones del pódcast Transformers
De elefantes a agentes de IA: una guía de supervivencia para CXO

Explore los hubs del podcast

Ai in Action

Acompañe al presentador David Levy mientras habla con expertos de IBM y de otros temas para comprender cómo la IA está remodelando la forma en que hacen negocios. Ya sea que esté comenzando su camino hacia la IA o buscando acelerarlo, cada episodio ofrece insights valiosos para cada etapa, desde la implementación y la optimización hasta las conclusiones clave y los resultados medibles.

 Ver todos los episodios de La IA en acción
Mixture of Experts

Escuche conversaciones perspicaces sobre las últimas tendencias, innovaciones en IA y su impacto en los negocios. Presentado por Tim Hwang, este podcast ofrece una combinación equilibrada de experiencia y análisis sobre todo, desde investigaciones innovadoras hasta aplicaciones prácticas.

 Vea todos los episodios de Mixture of Experts
Security Intelligence

Explore Security Intelligence, un podcast semanal que combina las últimas noticias de ciberseguridad y conversaciones en profundidad con profesionales en el campo.

 Ver todos los episodios de Security Intelligence
Miniatura del podcast Smart Talks with IBM, con Jay Gambetta y Malcolm Gladwell hablando y texto superpuesto NASA e IA: Descodificando nuestro universo
Smart Talks

Acompañe a Malcolm Gladwell, autor y presentador de Revisionist History, en Smart Talks with IBM mientras habla con visionarios que están aplicando creativamente la tecnología en los negocios para impulsar el cambio y transformar sus industrias. Esta temporada, Smart Talks with IBM sale al exterior. Salimos del estudio para explorar cómo los clientes de IBM están utilizando la inteligencia artificial para transformar la manera en que hacen negocios. Es una nueva perspectiva tras el telón de la tecnología, donde las grandes ideas se encuentran con soluciones de vanguardia.

 Ver todos los episodios de Smart Talks
The Coherence Times

El podcast The Coherence Times sirve para desglosar el desafiante mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran los desafíos y los avances de esta tecnología generacional que define la era. 

 Ver todos los episodios de The Coherence Times
Transformers

Explore Transformers, un podcast que enfatiza los desafíos del mundo real y las lecciones transformadoras sobre los debates teóricos. Ingrese al mundo de los directores de sistemas de información (CIO), directores de tecnología (CTO) y sus colegas mientras trabajan con tecnología e información a un ritmo cada vez mayor.

 Ver todos los episodios de Transformers
El primer podcast de Think en audio Techsplainers

¿Busca una forma rápida e inteligente de mantenerse a la vanguardia en IA y tecnología? Techsplainers de IBM ofrece insights nuevos todos los días de la semana, de lunes a viernes, sobre temas de actualidad como la IA generativa, la IA agéntica, la ciberseguridad y los datos para la IA, todo explicado de forma clara y sencilla.

 Comenzar a escuchar

Nuestros episodios más vistos

Vea a continuación los temas más reproducidos del mes.
Incluimos:

  • IA agéntica
  • Transformación del negocio
  • Ciberseguridad
Mixture of Experts | 4 de julio de 2025 ¿Los agentes de IA gestionarán todos los negocios?

Ver episodio 62
Smart Talks | 9 de septiembre de 2025 Fandom de Ferrari, potenciado por la IA

Escuchar el episodio 3
Transformers | 17 de septiembre de 2025 Humanos, asociaciones y agentes de IA

Vea el episodio 9
La IA en acción | 23 de septiembre de 2025 Trabajo industrial reinventado con IA y robótica

Ver el episodio 13
Transformers | 15 de octubre de 2025 Socios, tecnología e impuestos: impulsar la transformación con EY e IBM

Ver el episodio 10
Transformers | 17 de septiembre de 2025 Humanos, asociaciones y agentes de IA

Vea el episodio 9
Smart Talks | 28 de octubre de 2025 Creación de negocios más inteligentes con IA y computación cuántica

Escuchar el episodio 4
Transformers | 20 de agosto de 2025 Ampliar la equidad en salud con la innovación digital

Ver el episodio 7
Inteligencia de seguridad | 1 de octubre de 2025 Cómo estafar a un agente de IA

Ver el episodio 4
Transformers | 3 de septiembre de 2025 Ciberseguridad, ventas e inteligencia artificial

Vea el episodio 8
Techsplainers | 1 de diciembre de 2025 ¿Qué es una filtración de datos?

Escuchar el episodio 16
Mixture of Experts | 1 de agosto de 2025 Modo de estudio de ChatGPT, cambio de UX a AX e Informe del costo de una filtración de datos 2025

Ver episodio 66
