El podcast de The Coherence Times desglosa el maravilloso mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran los desafíos y los avances de esta tecnología generacional que definió una era.

En este podcast, nuestro presentador Ryan Mandelbaum hablará con tecnólogos, investigadores y líderes cuánticos para descubrir las complejidades del quantum. Mire para comprender más a fondo cómo funciona esta tecnología y el enorme potencial que promete la computación cuántica.

Sintonice cada dos martes a las 7 a. m., hora del Este (ET) para unirse al viaje cuántico.