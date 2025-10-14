El podcast de The Coherence Times desglosa el maravilloso mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran los desafíos y los avances de esta tecnología generacional que definió una era.
En este podcast, nuestro presentador Ryan Mandelbaum hablará con tecnólogos, investigadores y líderes cuánticos para descubrir las complejidades del quantum. Mire para comprender más a fondo cómo funciona esta tecnología y el enorme potencial que promete la computación cuántica.
Sintonice cada dos martes a las 7 a. m., hora del Este (ET) para unirse al viaje cuántico.
🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan. ¡Estoy muy feliz de tenerlo como presentador! Para los oyentes que quieren conocerlo mejor, ¿cómo se describiría en una oración?
🐦 Ryan Mandelbaum (presentador): Dentro de mí hay dos lobos: uno de ellos quiere comprender los fundamentos del universo y el otro espera ver muchas aves raras.
🎙️The Coherence Times (podcast): Me encanta. De todo el ámbito cuántico., ¿cuál es una idea del campo cuántico con la que se relaciona y por qué?
🐦 Ryan Mandelbaum (presentador): Me relaciono profundamente con el concepto de superposición, la idea de que el universo permite de forma innata que las partículas estén en múltiples estados a la vez. Supongo que también hay dos lobos dentro de cada cúbit: uno está en el estado 0 y otro en el estado 1 (hasta que se mide el cúbit, claro está).
🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan, ¿hay algo que quiera compartir con la audiencia sobre lo que puede esperar de esta temporada?
🐦 Ryan Mandelbaum (presentador): Claro. Escuchen este podcast si quieren aprender más sobre quantum y escúchenme desafiar a algunos de los físicos más inteligentes del mundo para explicar estos temas para que cualquiera pueda entenderlos.
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