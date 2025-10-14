The Coherence Times

Ilustración del podcast de The Coherence Times
¿Cuándo superarán las computadoras cuánticas a las computadoras clásicas? Vea el último episodio
¿Cuándo superarán las computadoras cuánticas a las computadoras clásicas?
Uso de computadoras cuánticas para descubrir los misterios de la física cuántica
Dentro de los algoritmos cuánticos: aceleramientos, híbridos y el futuro
Cómo poner una computadora cuántica superconductora en la nube
Dentro de las computadoras cuánticas: superconductores, escalado y el futuro
De la rareza cuántica a las simulaciones cuánticas

Acerca de la serie

El podcast de The Coherence Times desglosa el maravilloso mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran los desafíos y los avances de esta tecnología generacional que definió una era. 

En este podcast, nuestro presentador Ryan Mandelbaum hablará con tecnólogos, investigadores y líderes cuánticos para descubrir las complejidades del quantum. Mire para comprender más a fondo cómo funciona esta tecnología y el enorme potencial que promete la computación cuántica.

Sintonice cada dos martes a las 7 a. m., hora del Este (ET) para unirse al viaje cuántico.

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Acerca del presentador

Ryan Mandelbaum, editor jefe de IBM Quantum y Qiskit Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
Conozca a Ryan Mandelbaum, editor jefe de IBM Quantum y Qiskit. Hicimos algunas preguntas para aprender más sobre ellos y el podcast. Las siguientes respuestas ofrecen una vista previa de lo que está por venir:

🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan. ¡Estoy muy feliz de tenerlo como presentador! Para los oyentes que quieren conocerlo mejor, ¿cómo se describiría en una oración?
🐦 Ryan Mandelbaum (presentador): Dentro de mí hay dos lobos: uno de ellos quiere comprender los fundamentos del universo y el otro espera ver muchas aves raras.
🎙️The Coherence Times (podcast): Me encanta. De todo el ámbito cuántico., ¿cuál es una idea del campo cuántico con la que se relaciona y por qué?
🐦 Ryan Mandelbaum (presentador): Me relaciono profundamente con el concepto de superposición, la idea de que el universo permite de forma innata que las partículas estén en múltiples estados a la vez. Supongo que también hay dos lobos dentro de cada cúbit: uno está en el estado 0 y otro en el estado 1 (hasta que se mide el cúbit, claro está).
🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan, ¿hay algo que quiera compartir con la audiencia sobre lo que puede esperar de esta temporada?
🐦 Ryan Mandelbaum (presentador): Claro. Escuchen este podcast si quieren aprender más sobre quantum y escúchenme desafiar a algunos de los físicos más inteligentes del mundo para explicar estos temas para que cualquiera pueda entenderlos.

 

Encuentre todos los episodios

Octubre - diciembre de 2025

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