La IA en acción
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Campbell Watson explica cómo los modelos fundacionales de la IA están transformando la ciencia de la Tierra, el clima y el espacio.

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Acerca de la serie

Le damos la bienvenida al podcast La IA en acción, donde obtendrá insights y motivación de líderes que lograron que la IA funcione con éxito en el mundo real. Después de una primera temporada impactante, el podcast regresa con otra ronda de conversaciones centradas en la IA con invitados de todas las industrias. Acompañe al presentador David Levy mientras habla con expertos de IBM y de otros temas para comprender cómo la IA está remodelando la forma en que hacen negocios. Ya sea que esté comenzando su camino hacia la IA o buscando acelerarlo, cada episodio ofrece insights valiosos para cada etapa, desde la implementación y la optimización hasta las conclusiones clave y los resultados medibles.
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Nuestro anfitrión

David Levy trabaja como ingeniero asesor de tecnología para ingeniería de clientes en IBM. David comenzó su carrera como desarrollador y es muy competente en arquitectura de sistemas, ingeniería en la nube, diseño de aplicaciones web y otros temas. Ha sido invitado en dos episodios de La IA en acción y presentado dos videos en el canal de YouTube de IBM Technology. David tiene experiencia en convertir conceptos técnicos en soluciones de negocio prácticas y fáciles de implementar. Su pasión por resolver problemas complejos con ideas sencillas determina la forma en que interactúa con los invitados: les hace preguntas reflexivas y profundas mientras mantiene una conversación amena e interesante.
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Los modelos fundacionales aceleran la ciencia espacial y climática

Campbell Watson se une al último episodio del podcast La IA en acción para compartir cómo utiliza la IA para estudiar la Tierra, el clima y el espacio.

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Escuche más episodios de La IA en acción

8 de abril de 2025 | Temporada 2, episodio 1 El experto en Masters Jim "Bones" Mackay comparte su opinión sobre los datos y la estrategia

Invitados:
- Monica Ellingson, socia de IBM Consulting y líder de práctica de deportes y entretenimiento de IBM iX
- Jim “Bones” Mackay, caddie de PGA y corresponsal de NBC

 Ver el episodio 1 22 de abril de 2025 | Temporada 2, episodio 2 IA agéntica: el desafío emergente en ciberseguridad

Invitada: Wendi Whitmore, vicepresidenta sénior de Unit 42 en Palo Alto Networks

 Ver el episodio 2 6 de mayo de 2025 | Temporada 2, episodio 3 Transformación de RR. HH. con la IA agéntica: insights de la historia del cliente cero de IBM

Invitado: Steve Moss, director de watsonx en las Américas para cliente cero y comercialización

 Ver el episodio 3 20 de mayo de 2025 | Temporada 2, episodio 4 La era de la IA en las finanzas ha comenzado oficialmente

Invitado: Ron Insana, director ejecutivo (CEO) de iFi IA y colaborador experimentado de CNBC

 Ver el episodio 4 3 de junio de 2025 | Temporada 2, episodio 5 IA: hacer que las ventas sean más inteligentes, no más difíciles

Invitado: Morgan J. Ingram
Fundador y director ejecutivo (CEO) de AMP Creative

 Vea el episodio 5 17 de junio de 2025 | Temporada 2, episodio 6 La productividad no es suficiente: transforme su modelo de negocio con agentes de IA

Invitada: Allie K. Miller, CEO de Open Machine

 Ver el episodio 6 1 de julio de 2025 | Temporada 2, episodio 7 La IA en el sector inmobiliario: utilice la IA para su próximo cambio

Invitado: Ariel Dos Santos, vicepresidente sénior de producto y diseño en Redfin

 Ver el episodio 7 15 de julio de 2025 | Temporada 2, episodio 8 Observabilidad: ejecutar su entorno de TI con insights, no con instintos

Invitado: Vikram Murali, vicepresidente de desarrollo de productos de IBM Automation

 Vea el episodio 8 1 de agosto de 2025 | Temporada 2, episodio 9 Inteligencia de decisiones: opciones pensadas y basadas en datos

Invitada: Cassie Kozyrkov, CEO de Koyzr

 Vea el episodio 9 15 de agosto de 2025 | Temporada 2, episodio 10 Consumo energético de la IA: qué significa para las empresas y el sector energético

Invitado: Joseph Majkut, director del programa de seguridad energética y cambio climático del Center for Strategic and International Studies (CSIS)

 Ver el episodio 10 26 de agosto de 2025 | Temporada 2, episodio 11 Por qué la adopción de la IA comienza con la felicidad de los empleados

En la era de la IA, la forma en que se crean y gestionan los equipos debe evolucionar. Vea cómo las empresas pueden adoptar soluciones de IA que realmente motiven y empoderen a los empleados.

Invitada: Debbie Lovich, directora general y socia sénior de BCG

 Ver el episodio 11 9 de septiembre de 2025 | Temporada 2, episodio 12 Tractor Supply Company muestra el poder de la IA en la venta minorista

Los insights impulsados por IA están transformando la gestión de inventarios y la interacción del cliente a escala. Descubra cómo las empresas de venta minorista están adoptando la IA en la actualidad.

Invitado: Glenn Allison, vicepresidente de plataformas de IA de Tractor Supply Company

 Ver el episodio 12 23 de septiembre de 2025 | Temporada 2, episodio 13 Trabajo industrial reinventado con IA y robótica

El mundo de la robótica está cambiando. Vea el tipo de experiencia que está experimentando el sector industrial con la intersección de la IA y la robótica.

 

Invitado: Aaron Saunders, director de tecnología de Boston Dynamics

 Ver el episodio 13 7 de octubre de 2025 | Temporada 2, episodio 14 La adopción de la IA exige algo más que nuevas herramientas

Uno de los mayores obstáculos a la hora de adoptar la IA son los datos desorganizados u obsoletos. Descubra los factores clave que las empresas deben tener en cuenta para adoptar con éxito la IA.

 

Invitado: Conor Grennan, arquitecto jefe de IA de NYU Stern School of Business y CEO de AI Mindset

 Ver el episodio 14 21 de octubre de 2025 | Temporada 2, episodio 15 Las adquisiciones se mueven a la velocidad de la IA

No más adquisiciones lentas. Descubra cómo la IA acelera los procesos, descubre insights y transforma la manera en que los equipos de adquisiciones toman decisiones.

Invitado: Daniel Barnes, director de marketing de productos y clientes de Gatekeeper

 Vea el episodio 15 4 de noviembre de 2025 | Temporada 2, Episodio 16 Cuando la gobernanza de la IA se une a la ciberseguridad

Explore cómo la gobernanza de la IA y la ciberseguridad se unen para dar forma a la innovación responsable, donde un liderazgo sólido y una cultura de responsabilidad impulsan un progreso seguro.

Invitado: Jen Easterly, exdirectora de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency

 Ver el episodio 16 11 de noviembre de 2025 | Temporada 2, episodio 17 El poder de la IA comienza con mejores datos

Descubra cómo la curaduría y la gobernanza de datos impulsan la IA agéntica, ayudando a las organizaciones a pasar del caos de datos a la claridad y a tomar decisiones con confianza.

Invitada: Madison Faulkner, socia de NEA

 Ver el episodio 17 18 de noviembre de 2025 | Temporada 2, episodio 18 Brindar una gestión patrimonial más inteligente y accesible a través de la IA agéntica

Descubra cómo WealthBuild utiliza la IA agéntica para democratizar la orientación financiera, apoyar a los bancos comunitarios y hacer que el asesoramiento personalizado sea accesible a escala.

Invitada: Ramona Ortega, fundadora y CEO de WealthBuild

 Ver el episodio 18
25 de marzo de 2025 | Episodio 18 Las mujeres pioneras en mainframes e IA

IBM ha ayudado al Masters a conectarse con los aficionados al golf de todo el mundo. Jim Mackay, un caddie de la PGA, comparte cómo una característica impulsada por IBM como Hole Insights ha cambiado la dinámica de este campeonato para todos.

 Ver el episodio 18 11 de marzo de 2025 | Episodio 17 Redefiniendo la automatización y personalización de marketing con IA generativa

En este episodio, Emily McReynolds, directora de estrategia global de IA en Adobe, y Pierre Charchaflian, vicepresidente sénior y líder global de prácticas de marketing en IBM, se unen a la conversación. Analizan cómo la IA generativa está revolucionando el contenido de marketing personalizado.

 Ver el episodio 17 25 de febrero de 2025 | Episodio 16 Cómo ayuda la aplicación de medicina de IA de Mayo Clinic en la prevención de accidentes cerebrovasculares

En este episodio, el Dr. Guru Kowlgi, electrofisiólogo cardíaco de la Clínica Mayo, explora cómo la IA ayuda a los médicos a mejorar el estado cardíaco de los pacientes, aborda los temores sobre la IA en la medicina, incluidos el sesgo y la confianza, y explora el futuro de la IA en la atención médica.

 Ver el episodio 16 7 de enero de 2025 | Episodio 15 Realismo de IA con NE-YO y Ed Ulbrich: Cómo afecta la IA a los artistas, del IP a la CGI

Ne-Yo, artista ganador del premio Grammy, y Ed Ulbrich, director de contenido de Metaphysic, hablan sobre la ética de la IA y los riesgos al usar la IA para crear arte y entretener. La IA se utiliza en el arte como cualquier otra herramienta tecnológica, y necesitamos las barreras de seguridad para mantener lo que es bueno. 

 Vea el episodio 15 17 de diciembre de 2024 | Episodio 14 La IA es más que productividad

¿Y si pudiéramos usar la IA como herramienta para resolver problemas humanitarios? Escuche a James Hodson, cofundador y CEO de AI for Good, hablar sobre cómo la tecnología de la IA puede transformar positivamente a las comunidades.

 Ver el episodio 14 3 de diciembre de 2024 | Episodio 13 Agentes de cambio con Ethan Mollick: cómo los agentes de IA reinventarán la productividad

¿Pueden los agentes de IA mejorar su trabajo? Escuche a Ethan Mollick, codirector del laboratorio de IA generativa de Wharton, para obtener consejos sobre cómo utilizar agentes de IA para tener más creatividad y eficiencia. 

 Ver el episodio 13 26 de noviembre de 2024 | Episodio 12 Hackear la IA generativa: limitar el riesgo de seguridad en la era de la IA

Mientras que el 81 % de los directivos enfatiza la importancia de una IA confiable y segura, solo el 24 % de los proyectos de IA son seguros. ¿Está bien priorizar la innovación sobre la seguridad en lo que respecta a la IA? Escuche a Chris Thompson, responsable global de IBM X-Force Red, y a Moumita Saha, arquitecta sénior de seguridad de AWS, hablar sobre las superficies de ataque de la IA generativa, los riesgos y cómo podemos proteger los modelos de IA.

 Ver el episodio 12 19 de noviembre de 2024 | Episodio 11 Pilotos de IA para el progreso: la verdad sobre lo que hace exitosos a los proyectos de IA

Crear un piloto de IA es relativamente fácil, pero implementarlo es mucho más difícil. Es por eso que 4 de cada 5 pilotos de IA se estrellan antes del despegue. En este episodio, los invitados Anupam Singh, vicepresidente de ingeniería de Roblox, y Nick Renotte, ingeniero jefe de IA de IBM, revelan las trampas ocultas que condenan a las implementaciones de IA, como el costo, la calidad de los datos y la experiencia del usuario, y cómo usted puede evitar caer en la misma trampa.

 Ver el episodio 11 22 de octubre de 2024 | Episodio 10 Líderes frente a aprendices: todo se reduce a la accesibilidad de la IA

Hay una vanguardia que lidera la carga para hacer que la IA sea accesible para todos, y otros todavía se están poniendo al día. Sin embargo, en medio de este progreso, existe una realidad preocupante: se está formando una brecha de género en el campo de la IA. Escuche a Reshma Saujani, fundadora y CEO de Girls Who Code, hablar sobre la "IA aspiracional" y lo que podemos hacer para cerrar la brecha. 

 Ver el episodio 10 8 de octubre de 2024 | Episodio 9 ¿Puede permitirse la IA generativa? Cómo la infraestructura, la integración, los datos y otros costos ocultos de la IA encarecen la IA.

La IA generativa es costosa, y se vuelve aún más costosa a medida que se escala. Conozca los costos ocultos de la IA, como la integración de la IA, los datos y la seguridad de la IA.

 Vea el episodio 9 24 de septiembre de 2024 | Episodio 8 No se trata de un simple chatbot: cree agentes virtuales que sean realmente útiles con IA generativa

Los agentes virtuales forman parte de nuestras vidas desde hace mucho tiempo, pero ¿pueden reemplazar a los humanos a medida que se vuelven más rápidos y precisos gracias a la IA generativa?

Vea el episodio 8 8 de septiembre de 2024 | Episodio 7 Desarrollar el futuro con modelos de IA de código abierto

La IA generativa está cambiando la vida de todos, incluidos aquellos que la crean, también conocidos como desarrolladores. En este episodio, JJ Asghar, defensor de los desarrolladores de IBM, habla sobre por qué la “apertura” es tan importante para la seguridad de la IA y cómo dar los primeros pasos con los modelos de IA.

. Ver el episodio 7 27 de agosto de 2024 | Episodio 6 Cómo los datos le ayudan a ganar en el fútbol de fantasía con Greeny de ESPN

El presentador de ESPN Mike Greenberg explica por qué debemos ignorar nuestro instinto cuando jugamos fútbol de fantasía y cómo la IA puede ayudarnos a ganar. 

 Ver el episodio 6 13 de agosto de 2024 | Episodio 5 Actualizar el código sin eliminarlo todo

La IA puede escribir código, pero aún estamos muy lejos de poder reemplazar a los desarrolladores con la IA.

Vea el episodio 5 30 de julio de 2024 | Episodio 4 Evite que la gente grite "representante"

¿Realmente necesita un humano en el ciclo o solo necesita dar una oportunidad a los agentes virtuales? Escuche cómo la IA generativa está haciendo que los agentes virtuales y humanos sean mejores en su trabajo.

 Ver el episodio 4 16 de julio de 2024 | Episodio 3 El lado humano de los RR. HH.: fomento de conexiones genuinas con la IA

Escuche al presentador Albert Lawrence, Jon Lester, (vicepresidente de RR. HH., tecnología, datos e IA de IBM) y David Levy, ingeniero de tecnología asesor de IBM, hablar sobre cómo puede usar la IA y los datos de manera ética para hacer que los RR. HH. sean más eficientes y humanos.

 Ver el episodio 3 2 de julio de 2024 | Episodio 2 Escale su tecnología con un dúo dinámico: IA y nube híbrida

Imagine integrar perfectamente la IA en sus datos, ya sea on-prem o en la nube. Los tecnólogos expertos de IBM analizan cómo usted puede superar las complejidades de entornos de datos dispares.

 Ver el episodio 2 18 de junio de 2024 | Episodio 1 De lo cotidiano a lo motivador: delegar con IA generativa

Escuche al presentador del podcast Albert Lawrence junto con Jessica Rockwood, vicepresidenta de ingeniería de clientes de IBM, y Morgan Carroll, ingeniero sénior de IA en ingeniería de clientes de IBM, hablar sobre cómo puede liberarse con éxito del trabajo pesado y los datos que necesita para lograrlo.

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Un podcast semanal que combina las últimas noticias de ciberseguridad y conversaciones en profundidad con profesionales del sector. Cada miércoles, nuestros resúmenes de noticias presentan un panel de expertos que desglosan las historias más importantes del momento, desde las últimas tendencias de malware y ataques hasta nuevas herramientas y técnicas prometedoras.

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