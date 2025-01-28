Campbell Watson explica cómo los modelos fundacionales de la IA están transformando la ciencia de la Tierra, el clima y el espacio.
Le damos la bienvenida al podcast La IA en acción, donde obtendrá insights y motivación de líderes que lograron que la IA funcione con éxito en el mundo real. Después de una primera temporada impactante, el podcast regresa con otra ronda de conversaciones centradas en la IA con invitados de todas las industrias. Acompañe al presentador David Levy mientras habla con expertos de IBM y de otros temas para comprender cómo la IA está remodelando la forma en que hacen negocios. Ya sea que esté comenzando su camino hacia la IA o buscando acelerarlo, cada episodio ofrece insights valiosos para cada etapa, desde la implementación y la optimización hasta las conclusiones clave y los resultados medibles.
David Levy trabaja como ingeniero asesor de tecnología para ingeniería de clientes en IBM. David comenzó su carrera como desarrollador y es muy competente en arquitectura de sistemas, ingeniería en la nube, diseño de aplicaciones web y otros temas. Ha sido invitado en dos episodios de La IA en acción y presentado dos videos en el canal de YouTube de IBM Technology. David tiene experiencia en convertir conceptos técnicos en soluciones de negocio prácticas y fáciles de implementar. Su pasión por resolver problemas complejos con ideas sencillas determina la forma en que interactúa con los invitados: les hace preguntas reflexivas y profundas mientras mantiene una conversación amena e interesante.
Campbell Watson se une al último episodio del podcast La IA en acción para compartir cómo utiliza la IA para estudiar la Tierra, el clima y el espacio.
Invitados:
- Monica Ellingson, socia de IBM Consulting y líder de práctica de deportes y entretenimiento de IBM iX
- Jim “Bones” Mackay, caddie de PGA y corresponsal de NBC
Invitada: Wendi Whitmore, vicepresidenta sénior de Unit 42 en Palo Alto Networks
Invitado: Steve Moss, director de watsonx en las Américas para cliente cero y comercialización
Invitado: Ron Insana, director ejecutivo (CEO) de iFi IA y colaborador experimentado de CNBC
Invitado: Morgan J. Ingram
Fundador y director ejecutivo (CEO) de AMP Creative
Invitada: Allie K. Miller, CEO de Open Machine
Invitado: Ariel Dos Santos, vicepresidente sénior de producto y diseño en Redfin
Invitado: Vikram Murali, vicepresidente de desarrollo de productos de IBM Automation
Invitada: Cassie Kozyrkov, CEO de Koyzr
Invitado: Joseph Majkut, director del programa de seguridad energética y cambio climático del Center for Strategic and International Studies (CSIS)
En la era de la IA, la forma en que se crean y gestionan los equipos debe evolucionar. Vea cómo las empresas pueden adoptar soluciones de IA que realmente motiven y empoderen a los empleados.
Invitada: Debbie Lovich, directora general y socia sénior de BCG
Los insights impulsados por IA están transformando la gestión de inventarios y la interacción del cliente a escala. Descubra cómo las empresas de venta minorista están adoptando la IA en la actualidad.
Invitado: Glenn Allison, vicepresidente de plataformas de IA de Tractor Supply Company
El mundo de la robótica está cambiando. Vea el tipo de experiencia que está experimentando el sector industrial con la intersección de la IA y la robótica.
Invitado: Aaron Saunders, director de tecnología de Boston Dynamics
Uno de los mayores obstáculos a la hora de adoptar la IA son los datos desorganizados u obsoletos. Descubra los factores clave que las empresas deben tener en cuenta para adoptar con éxito la IA.
Invitado: Conor Grennan, arquitecto jefe de IA de NYU Stern School of Business y CEO de AI Mindset
No más adquisiciones lentas. Descubra cómo la IA acelera los procesos, descubre insights y transforma la manera en que los equipos de adquisiciones toman decisiones.
Invitado: Daniel Barnes, director de marketing de productos y clientes de Gatekeeper
Explore cómo la gobernanza de la IA y la ciberseguridad se unen para dar forma a la innovación responsable, donde un liderazgo sólido y una cultura de responsabilidad impulsan un progreso seguro.
Invitado: Jen Easterly, exdirectora de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Descubra cómo la curaduría y la gobernanza de datos impulsan la IA agéntica, ayudando a las organizaciones a pasar del caos de datos a la claridad y a tomar decisiones con confianza.
Invitada: Madison Faulkner, socia de NEA
Descubra cómo WealthBuild utiliza la IA agéntica para democratizar la orientación financiera, apoyar a los bancos comunitarios y hacer que el asesoramiento personalizado sea accesible a escala.
Invitada: Ramona Ortega, fundadora y CEO de WealthBuild
IBM ha ayudado al Masters a conectarse con los aficionados al golf de todo el mundo. Jim Mackay, un caddie de la PGA, comparte cómo una característica impulsada por IBM como Hole Insights ha cambiado la dinámica de este campeonato para todos.
En este episodio, Emily McReynolds, directora de estrategia global de IA en Adobe, y Pierre Charchaflian, vicepresidente sénior y líder global de prácticas de marketing en IBM, se unen a la conversación. Analizan cómo la IA generativa está revolucionando el contenido de marketing personalizado.
En este episodio, el Dr. Guru Kowlgi, electrofisiólogo cardíaco de la Clínica Mayo, explora cómo la IA ayuda a los médicos a mejorar el estado cardíaco de los pacientes, aborda los temores sobre la IA en la medicina, incluidos el sesgo y la confianza, y explora el futuro de la IA en la atención médica.
Ne-Yo, artista ganador del premio Grammy, y Ed Ulbrich, director de contenido de Metaphysic, hablan sobre la ética de la IA y los riesgos al usar la IA para crear arte y entretener. La IA se utiliza en el arte como cualquier otra herramienta tecnológica, y necesitamos las barreras de seguridad para mantener lo que es bueno.
¿Y si pudiéramos usar la IA como herramienta para resolver problemas humanitarios? Escuche a James Hodson, cofundador y CEO de AI for Good, hablar sobre cómo la tecnología de la IA puede transformar positivamente a las comunidades.
¿Pueden los agentes de IA mejorar su trabajo? Escuche a Ethan Mollick, codirector del laboratorio de IA generativa de Wharton, para obtener consejos sobre cómo utilizar agentes de IA para tener más creatividad y eficiencia.
Mientras que el 81 % de los directivos enfatiza la importancia de una IA confiable y segura, solo el 24 % de los proyectos de IA son seguros. ¿Está bien priorizar la innovación sobre la seguridad en lo que respecta a la IA? Escuche a Chris Thompson, responsable global de IBM X-Force Red, y a Moumita Saha, arquitecta sénior de seguridad de AWS, hablar sobre las superficies de ataque de la IA generativa, los riesgos y cómo podemos proteger los modelos de IA.
Crear un piloto de IA es relativamente fácil, pero implementarlo es mucho más difícil. Es por eso que 4 de cada 5 pilotos de IA se estrellan antes del despegue. En este episodio, los invitados Anupam Singh, vicepresidente de ingeniería de Roblox, y Nick Renotte, ingeniero jefe de IA de IBM, revelan las trampas ocultas que condenan a las implementaciones de IA, como el costo, la calidad de los datos y la experiencia del usuario, y cómo usted puede evitar caer en la misma trampa.
Hay una vanguardia que lidera la carga para hacer que la IA sea accesible para todos, y otros todavía se están poniendo al día. Sin embargo, en medio de este progreso, existe una realidad preocupante: se está formando una brecha de género en el campo de la IA. Escuche a Reshma Saujani, fundadora y CEO de Girls Who Code, hablar sobre la "IA aspiracional" y lo que podemos hacer para cerrar la brecha.
La IA generativa es costosa, y se vuelve aún más costosa a medida que se escala. Conozca los costos ocultos de la IA, como la integración de la IA, los datos y la seguridad de la IA.
Los agentes virtuales forman parte de nuestras vidas desde hace mucho tiempo, pero ¿pueden reemplazar a los humanos a medida que se vuelven más rápidos y precisos gracias a la IA generativa?
La IA generativa está cambiando la vida de todos, incluidos aquellos que la crean, también conocidos como desarrolladores. En este episodio, JJ Asghar, defensor de los desarrolladores de IBM, habla sobre por qué la “apertura” es tan importante para la seguridad de la IA y cómo dar los primeros pasos con los modelos de IA.
El presentador de ESPN Mike Greenberg explica por qué debemos ignorar nuestro instinto cuando jugamos fútbol de fantasía y cómo la IA puede ayudarnos a ganar.
La IA puede escribir código, pero aún estamos muy lejos de poder reemplazar a los desarrolladores con la IA.
¿Realmente necesita un humano en el ciclo o solo necesita dar una oportunidad a los agentes virtuales? Escuche cómo la IA generativa está haciendo que los agentes virtuales y humanos sean mejores en su trabajo.
Escuche al presentador Albert Lawrence, Jon Lester, (vicepresidente de RR. HH., tecnología, datos e IA de IBM) y David Levy, ingeniero de tecnología asesor de IBM, hablar sobre cómo puede usar la IA y los datos de manera ética para hacer que los RR. HH. sean más eficientes y humanos.
Imagine integrar perfectamente la IA en sus datos, ya sea on-prem o en la nube. Los tecnólogos expertos de IBM analizan cómo usted puede superar las complejidades de entornos de datos dispares.
Escuche al presentador del podcast Albert Lawrence junto con Jessica Rockwood, vicepresidenta de ingeniería de clientes de IBM, y Morgan Carroll, ingeniero sénior de IA en ingeniería de clientes de IBM, hablar sobre cómo puede liberarse con éxito del trabajo pesado y los datos que necesita para lograrlo.
Escuche las conversaciones más interesantes sobre las últimas tendencias e innovaciones en IA y su impacto en los negocios. Presentado por Tim Hwang, el podcast ofrece una combinación equilibrada de experiencia y análisis sobre todos los aspectos, desde investigaciones innovadoras hasta aplicaciones prácticas.
Déjese inspirar por una conversación entre personas que están a la vanguardia de la innovación. Conéctese para escuchar a Malcolm Gladwell, uno de los intelectuales y escritores más reconocidos del mundo en el área de las ciencias sociales, conversar con diferentes líderes sobre la tecnología que puede transformar su negocio.
Vea AI Academy, una nueva experiencia educativa emblemática de IA empresarial. Obtenga información de los principales líderes de opinión de IBM sobre cómo priorizar de manera eficaz las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento, a través de un curso diseñado para líderes empresariales como usted.
Un podcast semanal que combina las últimas noticias de ciberseguridad y conversaciones en profundidad con profesionales del sector. Cada miércoles, nuestros resúmenes de noticias presentan un panel de expertos que desglosan las historias más importantes del momento, desde las últimas tendencias de malware y ataques hasta nuevas herramientas y técnicas prometedoras.
El podcast The Coherence Times desglosa el maravilloso mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran los desafíos y los avances de esta tecnología generacional que define la era.
Escuche interesantes debates con líderes tecnológicos. Vea los últimos episodios.