Un podcast semanal que combina las últimas noticias de ciberseguridad y conversaciones en profundidad con profesionales del sector.
Cada miércoles, nuestros resúmenes de noticias presentan un panel de expertos que desglosan las historias más importantes del momento, desde las últimas tendencias de malware y ataques hasta nuevas herramientas y técnicas prometedoras.
Y busque episodios adicionales una vez al mes, con entrevistas de larga duración con las voces más perspicaces de la ciberseguridad, que comparten historias reales de su trabajo.
Claude Code se filtró, TeamPCP está en una oleada de brechas y las bandas de ransomware pueden ser más inteligentes con la IA que nosotros.
Episodio 28: La filtración del código fuente de Claude Code: conclusiones para los profesionales de la ciberseguridad
Las criptomonedas no son solo el pago favorito de las bandas de ransomware. También podría ser la clave para finalmente lograr una verdadera confianza cero.
Entrevista 6: Las criptomonedas: la tecnología más incomprendida en el ámbito de la ciberseguridad
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