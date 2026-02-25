Lea el Threat Intelligence Index 2026 | Descargue el informe

Están aumentando los exploits de las aplicaciones públicas. ¿Por qué?

Durante años, las credenciales robadas fueron el rey: el vector de ataque preferido de los hackers. Hasta ahora. El IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 revela un aumento en la explotación de aplicaciones públicas, superando a los ataques basados en la identidad como el principal vector de acceso inicial. ¿Por qué los actores de amenazas están cambiando sus tácticas de manera tan drástica y qué significa para los defensores? 
 
En este episodio de Security Intelligence, los panelistas Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch desglosan los hallazgos más importantes del último análisis Threat Intelligence Index, además de:

  • Infostealers que se apoderan de las “almas” de los agentes de IA
  • Paquetes comprometidos que instalan agentes de IA como malware
  • Las fallas en la infraestructura de IA que parece que no podemos arreglar
  • Por qué la inteligencia de amenazas está tan aislada y qué podemos hacer al respecto

Todo eso y más en Security Intelligence.

  • 00:00: Introducción
  • 1:17: Threat Intelligence Index 2026 
  • 16:22: Robar las almas de los agentes de IA 
  • 28:03: Fallas en la infraestructura de IA 
  • 36:36: Inteligencia de amenazas humanizada

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026

En este episodio de Security Intelligence, los panelistas Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch desglosan los hallazgos más importantes del último análisis Threat Intelligence Index.

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