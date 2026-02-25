Durante años, las credenciales robadas fueron el rey: el vector de ataque preferido de los hackers. Hasta ahora. El IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 revela un aumento en la explotación de aplicaciones públicas, superando a los ataques basados en la identidad como el principal vector de acceso inicial. ¿Por qué los actores de amenazas están cambiando sus tácticas de manera tan drástica y qué significa para los defensores?



En este episodio de Security Intelligence, los panelistas Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch desglosan los hallazgos más importantes del último análisis Threat Intelligence Index, además de:

Infostealers que se apoderan de las “almas” de los agentes de IA

Paquetes comprometidos que instalan agentes de IA como malware

Las fallas en la infraestructura de IA que parece que no podemos arreglar

Por qué la inteligencia de amenazas está tan aislada y qué podemos hacer al respecto

Todo eso y más en Security Intelligence.

00:00: Introducción

1:17: Threat Intelligence Index 2026

16:22: Robar las almas de los agentes de IA

28:03: Fallas en la infraestructura de IA

36:36: Inteligencia de amenazas humanizada

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.