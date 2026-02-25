Durante años, las credenciales robadas fueron el rey: el vector de ataque preferido de los hackers. Hasta ahora. El IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 revela un aumento en la explotación de aplicaciones públicas, superando a los ataques basados en la identidad como el principal vector de acceso inicial. ¿Por qué los actores de amenazas están cambiando sus tácticas de manera tan drástica y qué significa para los defensores?
En este episodio de Security Intelligence, los panelistas Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch desglosan los hallazgos más importantes del último análisis Threat Intelligence Index, además de:
Todo eso y más en Security Intelligence.
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
En este episodio de Security Intelligence, los panelistas Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch desglosan los hallazgos más importantes del último análisis Threat Intelligence Index.