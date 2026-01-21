La mayoría de los entrenamientos en ciberseguridad no funcionan. ¿Podemos cambiar eso?

En este episodio de Security Intelligence, los panelistas Jake Paulson, Stephanie Carruthers y Matt Cerny analizan cómo las amenazas impulsadas por IA (el phishing, los deepfakes y la desinformación) están transformando el escenario de las amenazas cibernéticas. Las organizaciones también están adoptando herramientas de IA para ayudar a detectar estos ataques.

Pero incluso en la era de la IA, las personas siguen siendo, en última instancia, nuestra primera y última línea de defensa. Y demasiadas veces, no les damos lo que necesitan para tener éxito. ¿Cómo ayudamos a los humanos a adaptarse a la mayor velocidad, escala e impacto de las amenazas de la IA?

Según nuestro panel, la respuesta no está en impartir más capacitaciones solo por cumplir ni en crear diapositivas más atractivas. Se trata de entrenamiento realista e inmersivo que desarrolla la memoria muscular, la confianza bajo estrés y las habilidades de toma de decisiones para los momentos en que las cosas no salen según lo planeado.

Hablamos de:

  • 00:00: Introducción
  • 01:48:  Phishing de IA, deepfakes y tácticas modernas de ingeniería social
  • 09:19:  Por qué los humanos siguen siendo la principal superficie de ataque y la defensa más fuerte
  • 17:03: La diferencia entre los ejercicios de simulación y la capacitación en cyber range
  • 22:00: Cómo las simulaciones inmersivas preparan a los equipos para una presión real de respuesta a incidentes
  • 42:00: Por qué la preparación es más importante que la concientización en la era de los ataques de IA

Porque cuando la IA acelera los ataques, la capacitación determina el resultado.

Todo eso y más en Security Intelligence.

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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Capacitación sobre crisis cibernéticas reales: ¿está listo?

¿En qué se diferencia la capacitación en cyber range de los ejercicios de simulación tradicionales? Escuche a los expertos de IBM, Jake Paulson, Stephanie Carruthers y Matt Cerny, explicar cómo las simulaciones de crisis inmersivas generan confianza, cierran brechas de suposiciones y transforman la preparación para la seguridad. Sintonice el podcast Security Intelligence para saber por qué las emociones son importantes en la capacitación en ciberseguridad.

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