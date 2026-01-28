¿Cree que un chatbot pueda estafarlo?

Tampoco Stephanie Carruthers, jefa de hackers de personal de IBM, hasta que se enfrentó cara a cara con uno.

En este episodio de Security Intelligence, lo llevamos dentro de la competencia John Henry en DEF CON 2024, donde Carruthers compitió con un bot de vishing impulsado por IA para ver quién era el mejor estafador.

Los resultados podrían sorprenderle.

A lo largo del debate, exploramos cómo la IA generativa está transformando la ingeniería social, por qué están aumentando los ataques de vishing y clonación de voz y qué significa todo esto para los defensores que pasaron años capacitando a las personas para detectar correos electrónicos de phishing, pero no llamadas telefónicas que suenan exactamente como su jefe.

Todo eso y más en Security Intelligence.

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.