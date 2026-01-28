OpenClaw y Claude Opus 4.6: ¿Hacia dónde se dirige la seguridad de los agentes de IA?

¿Las empresas avanzan demasiado rápido con la IA y violan la seguridad en el proceso?

En este episodio de Security Intelligence, el presentador Matt Kosinski conversa con Sridhar Muppidi, Nick Bradley y Jeff Crume para desentrañar un momento crucial en la ciberseguridad.

El panel profundiza en el rápido auge de los agentes de IA y los crecientes riesgos de la IA en la sombra en la empresa, comparando plataformas de agentes de código abierto como OpenClaw con modelos patentados como Claude Opus 4.6 y sus nuevos equipos de agentes. Exploramos cómo la adopción de la IA que prioriza la velocidad, las implementaciones de agentes no seguros y la débil separación de funciones están creando nuevas superficies de ataque, y por qué los ejecutivos pueden estar fomentando el problema de manera involuntaria.

La conversación también examina la reciente violación de la cadena de suministro de Notepad++ como una señal de advertencia de un inventario de software más amplio y fallas de riesgo de los proveedores, y analiza el intento de DragonForce de reinventar el ransomware como un negocio escalable de carteles. 

A lo largo del debate, volvemos una y otra vez a un tema clave: ¿hemos priorizado la velocidad a costa de la seguridad?

  • 00:00: Introducción
  • 01:18: OpenClaw frente a Claude Opus 4.6
  • 15:05: Avanzar rápido. ¿Violar la seguridad?
  • 27:29: Vulnerabilidad en Notepad++
  • 38:55: Cartel del ransomware DragonForce

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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