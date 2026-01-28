Estafas románticas: cómo funcionan, cómo logran su objetivo y qué hacemos al respecto

Puede que el Día de San Valentín ya haya pasado, pero el amor sigue en el aire. Es decir, el amor que siente un estafador por la cartera de su víctima.

En este episodio especial de Security Intelligence, el presentador Matt Kosinski conversa con Claire Nunez, Suja Viswesan y Dave Bales para analizar cómo funcionan realmente las estafas románticas modernas: desde el texto de “número equivocado” que inicia una conversación inocente, hasta esquemas largos de “matanza de cerdos” que utilizan la emoción, la confianza y el tiempo para extraer dinero, a menudo a través del cebo de inversión en criptomonedas. El panel explica por qué cualquiera puede caer en estas estafas, cómo las filtraciones y los registros públicos pueden ayudar a los estafadores a crear perfiles de víctimas convincentes y cómo la IA está empeorando el problema.

Por último, el equipo se pone práctico: cómo hablar con un ser querido que pueda ser víctima de una estafa, cómo eliminar el estigma para que la gente denuncie más rápido y qué pueden hacer las organizaciones cuando una estafa “personal” se convierte en un riesgo corporativo.

Conclusiones clave:

  • No responder a números desconocidos
  • Tratar las “oportunidades de inversión” en línea como una señal de alerta
  • Y recuerde: si esto le sucedió, lo entendemos.

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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