Vibe hacking, HexStrike AI y el último esquema de Scattered Lapsus$ Hunters

¿Hemos facilitado demasiado el delito cibernético? En el primer episodio de Security Intelligence, los panelistas Jeff Crume, Suja Viswesan y Nick Bradley se reúnen con el presentador Matt Kosinski para hablar sobre la invención del vibe hacking y HexStrike AI, un marco de seguridad ofensiva que los actores de amenazas están cooptando para comandar su propios ejércitos de agentes de IA.

También hablamos sobre la nueva demanda de rescate poco convencional de Scattered Lapsus$ Hunters y el auge de los RAT o troyanos de acceso remoto.

Además: un juego de “¿Qué prefieres?”  
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