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El problema de acceso de los agentes de IA: ¿la IAM puede manejar la IA?

Los agentes de IA están llegando al mundo empresarial, pero ¿podemos realmente controlarlos?

En este episodio adicional de Security Intelligence, Sridhar Muppidi, IBM Fellow y director de tecnología de IBM Security, nos ayuda a profundizar en el aumento de los riesgos de seguridad de la IA agéntica, desde los sistemas de IA generativa con acceso de backend hasta los agentes autónomos que pueden programar reuniones, llamar a las API y automatizar los flujos de trabajo, a menudo con acceso altamente privilegiado.

Tradicionalmente, la gestión de identidad y acceso (IAM) se ha enfocado en los seres humanos. Luego vinieron las cuentas de servicio y las credenciales de API. ¿Ahora? Nos enfrentamos a un auge de identidades de máquinas, incluida una nueva clase de identidades de IA que combinan características humanas y de máquinas.  ¿Cómo gestionamos la identidad y el acceso para sistemas de software que se comportan como usuarios humanos?

Acompáñenos en un debate sobre:

  • En qué se diferencia la gestión de identidades de IA de la IAM tradicional
  • Por qué el abuso de cuentas válidas sigue siendo uno de los principales vectores de ataque y cómo la IA podría amplificarlo
  • Los riesgos de entregarles a los sistemas de IA generativa las llaves del reino
  • Cómo deben pensar las empresas sobre el control de acceso y la gobernanza de la IA
  • Por qué todavía no existe una norma clara para proteger la IA y las identidades no humanas

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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