Un consumidor solo quería controlar su propia aspiradora robot con un controlador de PlayStation. Al final, también terminó controlando las aspiradoras de miles de desconocidos.

Esta semana en Security Intelligence, cubrimos una de las historias más extrañas de seguridad IoT de los últimos tiempos: cómo un usuario construyó accidentalmente un ejército de 6700 aspiradoras robot, y qué significa para los profesionales de la ciberseguridad.



Luego pasamos a TOAD (entrega de ataques orientados al teléfono), un método de ingeniería social engañosamente de baja tecnología que se está convirtiendo de manera silenciosa en una de las herramientas favoritas de los atacantes. Hablamos de por qué funciona y qué pueden hacer realmente los defensores ante un ataque que omite por completo la mayoría de sus defensas.

Y por último: los problemas de ciberseguridad de la atención médica. Esta temporada del exitoso drama médico The Pitt presenta un ataque de ransomware que debilita el hospital, que es quizás una de las cosas más realistas que jamás hayan sucedido en un programa conocido por su verosimilitud. Exploramos por qué el ransomware es tan frecuente en la atención médica, por qué los parches son raros y qué se necesitaría para cambiar eso.

Segmentos

00:00: Introducción



0:58: El auge del ejército de aspiradoras robot

10:02: Anthropic presenta Claude Code Security

24:39: Frustrar ataques de destilación

34:23: Por qué a los hackers les encantan las TOAD



44:14: Los problemas de ciberseguridad de la atención médica

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.