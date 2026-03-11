¿Se perdió la conferencia sobre seguridad de la IA [un]prompted? La mayoría de nosotros también. Excepto nuestro Dustin “Evil Mog” Heywood, quien hoy se une a nosotros para compartir lo más destacado del evento. Y hablando de [un]prompted, también analizamos uno de los anuncios más importantes del evento: Zero Day Clock. Esta coalición de expertos argumenta que necesitamos repensar radicalmente la gestión de vulnerabilidades ante la caída en picada de los valores del tiempo para explotar nuevas vulnerabilidades. Entre sus demandas que podrían resultar bastante controvertidas: responsabilizar a los fabricantes de software por fallas y construir más arquitectura desechable. A continuación, hablamos de algunos comportamientos especialmente desagradables de los agentes de IA, como la manipulación de recetas médicas y la publicación de entradas en el blog maliciosas sobre usuarios humanos. Finalmente, completamos la semana con una conversación sobre el agotamiento entre los profesionales de ciberseguridad. Trabajamos, en promedio, 10 horas extra por semana. Es agotador y muy malo para la seguridad.

Todo eso y más en Security Intelligence.

00:00: Introducción

Introducción 1:26: Informe de [un]prompted

Informe de [un]prompted 9:07: El colapso del día cero

El colapso del día cero 21:26: Agentes de IA que acosan a los humanos

Agentes de IA que acosan a los humanos 31:26: El agotamiento en el ámbito de la ciberseguridad

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.