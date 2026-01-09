¿NVIDIA es imparable? En este episodio de Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang se reúne Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui y Martin Keen para comentar sobre los anuncios más importantes del CES 2026. En primer lugar, Jensen Huang de NVIDIA reveló la plataforma Rubin, una arquitectura de chip que promete 5 veces el rendimiento de Blackwell y reduce 10 veces los costos de token de inferencia. ¿Refuerza esto el predominio de NVIDIA? También exploramos el loco mundo de los dispositivos del CES. Luego, analizamos si la adquisición de Manus AI por parte de Meta por 2000 millones de dólares indica un importante cambio hacia las plataformas agénticas empresariales. Más tarde, desglosamos el nuevo artículo de DeepSeek sobre la arquitectura manifold-constrained hyperconnections (MHC), una forma más inteligente de entrenar modelos que prioriza la eficiencia sobre el escalado de fuerza bruta. Por último, analizamos nuevos datos de encuestas que revelan la compleja relación de los estadounidenses con la IA: optimistas sobre los beneficios pero profundamente preocupados por quién la controla.

Todo eso y más en Mixture of Experts.

00:00: Introducción

1:27 – CES 2026

12:41 – La apuesta de Meta por Manus, que asciende a 2000 millones de dólares



20:08 – DeepSeek aborda el escalado

33:35 – Optimismo de la IA vs. miedo

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.