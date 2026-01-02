Revisión del año de IA: tendencias que darán forma a 2026

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¿Qué definió la IA en 2025 y qué viene en 2026? En este episodio especial de fin de año de Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang conversa con panelistas experimentados para repasar los momentos más importantes de la IA en 2025 y hacer predicciones audaces para el año que viene. Kaoutar El Maghraoui analiza la crisis del suministro de hardware de IA y el predominio de los chips de NVIDIA. Gabe Goodhart defiende el año de éxito del código abierto con modelos como Kimi K2 Thinking. Chris Hay sostiene que 2025 cumplió lo prometido en materia de “superagentes” a través de Deep Research en ChatGPT y Claude Code. Finalmente, Aaron Baughman y Abraham Daniels predicen el futuro de la IA multimodal: desde modelos de visión hasta trabajadores digitales autónomos. Acompañe a nuestros expertos a medida que separan el revuelo causado por la IA de la realidad y pronostican lo que depara el 2026.

  • 00:00: Introducción
  • 0:45 – Chris: superagentes, modelos de razonamiento y reflexiones de 2025 
  • 12:26 – Gabe: El año de avance del código abierto y qué se avecina
  • 22:17 – Kaoutar: Hardware de IA en 2025 y predicciones para 2026 
  • 29:18 – Aaron y Abe: IA multimodal y orquestación de modelos modulares

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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