¿Qué definió la IA en 2025 y qué viene en 2026? En este episodio especial de fin de año de Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang conversa con panelistas experimentados para repasar los momentos más importantes de la IA en 2025 y hacer predicciones audaces para el año que viene. Kaoutar El Maghraoui analiza la crisis del suministro de hardware de IA y el predominio de los chips de NVIDIA. Gabe Goodhart defiende el año de éxito del código abierto con modelos como Kimi K2 Thinking. Chris Hay sostiene que 2025 cumplió lo prometido en materia de “superagentes” a través de Deep Research en ChatGPT y Claude Code. Finalmente, Aaron Baughman y Abraham Daniels predicen el futuro de la IA multimodal: desde modelos de visión hasta trabajadores digitales autónomos. Acompañe a nuestros expertos a medida que separan el revuelo causado por la IA de la realidad y pronostican lo que depara el 2026.
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Claude Code, Cursor, herramientas de código abierto y la realidad de la programación de IA en 2025. Experiencias reales de desarrolladores, guerras de modelos y qué más viene. Sintonice Mixture of Experts.
Disney firma un acuerdo con OpenAI con un valor de 1000 millones de dólares para la concesión de licencias de personajes. La revista Time nombra a los arquitectos de IA Persona del Año. Además, se revelan NVIDIA Nemotron 3 y el Soul Document (documento alma) de Claude.
El código rojo de GPT-5.2 de OpenAI, el índice de transparencia de la IA de Stanford califica a los modelos IBM Granite 95/100 y AWS Nova. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
IA como creador frente a herramienta, modernización del mainframe con COBOL, barreras globales de adopción de IA y protección de agentes de IA a través de operaciones de agentes.
Acuerdo de infraestructura de IA de 200 mil millones de dólares de Google en India, Claude construye un compilador C en 2 semanas, vulnerabilidades de seguridad del agente de IA y el problema del retorno de la inversión (ROI) empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de instrucciones de Ralph Wiggum, India AI Summit y el bombardeo publicitario del Super Bowl de la IA.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
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