Transformers cumple un año: preguntas rápidas con Ann Funai
La información está en todas partes. Para las empresas, la información lo es todo. El papel del CIO y otros líderes transformadores ha evolucionado para impactar en todas las áreas del negocio, desde la experiencia de los empleados y la fuerza laboral digital hasta el desarrollo de productos y la experiencia del cliente.
Presentado por Ann Funai, directora de sistemas de información (CIO) y vicepresidenta de transformación de plataformas de negocios de IBM, Transformers lo lleva detrás de escena y pantallas de los líderes transformadores de hoy. Explore sus desafíos del mundo real, lecciones inspiradoras y mejores prácticas. Desde transformaciones personales hasta influencias externas, Ann y sus invitados exploran lo que realmente significa ser transformadores. Sintonice cada dos miércoles a las 7 a. m. EST para unirse al proceso de transformación.
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Temporada 2
En esta guía completa, encontrará una colección de contenido relacionado con los agentes de IA, como explicaciones educativas, tutoriales prácticos, episodios de podcasts y mucho más.
A medida que Salesforce democratiza las capacidades de la IA agéntica, exploramos tres pilares para un despliegue rentable a escala.
Como director de sistemas de información (CIO), está familiarizado con el entusiasmo que rodea a la IA y su potencial para transformar su negocio. La rápida evolución hacia la IA generativa y la IA agéntica hace que sea el momento de examinar más de cerca la increíble oportunidad de generar valor empresarial real con esta tecnología.
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