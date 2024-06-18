La información está en todas partes. Para las empresas, la información lo es todo. El papel del CIO y otros líderes transformadores ha evolucionado para impactar en todas las áreas del negocio, desde la experiencia de los empleados y la fuerza laboral digital hasta el desarrollo de productos y la experiencia del cliente. ​

Presentado por Ann Funai, directora de sistemas de información (CIO) y vicepresidenta de transformación de plataformas de negocios de IBM, Transformers lo lleva detrás de escena y pantallas de los líderes transformadores de hoy. Explore sus desafíos del mundo real, lecciones inspiradoras y mejores prácticas. Desde transformaciones personales hasta influencias externas, Ann y sus invitados exploran lo que realmente significa ser transformadores. Sintonice cada dos miércoles a las 7 a. m. EST para unirse al proceso de transformación.

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