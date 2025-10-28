En este episodio especial en vivo de Smart Talks with IBM, Malcolm Gladwell habla con el presidente y director ejecutivo (CEO) de IBM, Arvind Krishna
Malcolm Gladwell conversa con el presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, para analizar el potencial innovador de la computación cuántica, el impacto transformador de la IA en los negocios y cómo las predicciones visionarias de Krishna de los años 90 siguen guiando las innovaciones de IBM.
Suscríbase para ser el primero en conocer los nuevos episodios de Smart Talks with IBM.