Creación de negocios más inteligentes con IA y computación cuántica

En este episodio especial en vivo de Smart Talks with IBM, Malcolm Gladwell habla con el presidente y director ejecutivo (CEO) de IBM, Arvind Krishna

Ver ahora
El CEO y presidente de IBM, Arvind Krishna, y Malcolm Gladwell hablando

Más formas de escuchar Podcasts de Apple iHeart Media Spotify
Temporada 6, episodio 4

Conozca a nuestros expertos

Arvind Krishna sonriendo
Arvind Krishna

Presidente y director ejecutivo de IBM
Malcolm Gladwell sonriendo
Malcolm Gladwell

Autor de bestsellers y presentador de podcasts, Pushkin Industries

Momentos destacados de eventos

Recibimos a clientes, socios y medios de comunicación en la azotea de la oficina insignia de IBM en Nueva York.

Arvind Krishna y Malcolm Gladwell se dan la mano
Arvind Krishna y Malcolm Gladwell se dan la mano
Los invitados conversan en la recepción
Los invitados conversan en la recepción
Grabación en vivo de Smart Talks with IBM
Grabación en vivo de Smart Talks with IBM
Evento en vivo Smart Talks with IBM, con un letrero de Malcolm Gladwell y Arvind Krishna colgado en la pared
Señalización de eventos
Arvind Krishna y Malcolm Gladwell hablando en el escenario
Arvind Krishna y Malcolm Gladwell hablando en el escenario
Nickle LaMoreaux, vicepresidente sénior y director de recursos humanos de IBM, hablando en el evento en vivo Smart Talks with IBM
Nickle LaMoreaux, vicepresidente sénior y director de recursos humanos de IBM, hablando en el evento en vivo Smart Talks with IBM
Explore más episodios Fandom de Ferrari, potenciado por la IA
Descubra cómo IBM está ayudando a la Scuderia Ferrari a profundizar las conexiones con sus casi 400 millones de aficionados en todo el mundo, impulsando la innovación y la comunidad en la era digital.
L'Oréal e IBM: belleza impulsada por IA
El programa se dirige al Centro de Investigación e Innovación de L'Oréal en Nueva Jersey, donde Malcolm Gladwell explora las complejidades de la formulación cosmética y la asociación de L'Oréal con IBM.
Cómo los asistentes de IA pueden transformar la educación
Malcolm Gladwell visita la Kennesaw State University para conocer a los asistentes de IA que ayudan a los futuros maestros a practicar la enseñanza receptiva mediante la simulación de interacciones en el aula con los estudiantes.
Más de Arvind Arvind Krishna de IBM apuesta por la IA especializada Director ejecutivo de IBM: DeepSeek nos dio la razón; la IA no se trata de grandes sistemas propietarios El CEO de IBM, Arvind Krishna, dice: "La apertura es clave para la innovación"
Recursos de IA empresarial
Acceda a series y videos de IBM Aprenda sobre temas y tendencias tecnológicas
Escale la IA empresarial Explorar watsonx
Continúe su recorrido de aprendizaje en IA Explorar más cursos de IBM
Manténgase conectado con nosotros

Suscríbase para ser el primero en conocer los nuevos episodios de Smart Talks with IBM.

 Suscríbase a la lista de reproducción de YouTube Suscríbase a nuestro boletín