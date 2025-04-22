Los grandes beneficios provienen de la IA que funciona en todos sus datos y aplicaciones
Con IBM, distribuya en cascada el uso de la IA en toda su organización y cree un beneficio tecnológico real para su negocio.
Trabajamos con un ecosistema de socios de primer nivel, como AWS, Microsoft y SAP, para presentar las mejores soluciones de IA para las necesidades de su negocio. Independientemente de dónde se encuentre en su transición a la IA, IBM puede serle útil.
Vea cómo los clientes de IBM están resolviendo problemas para obtener resultados reales con nuestras soluciones de IA. Explore los estudios de caso.
Su empresa obtendrá el mayor beneficio de las tecnologías de IA, desde la IA generativa hasta el procesamiento de lenguaje natural y los algoritmos de machine learning aplicados a los casos de uso adecuados de IA. Cree una ventaja competitiva en áreas como atención al cliente, cadena de suministro y TI en todas las industrias, incluidos servicios financieros, telecomunicaciones y atención médica.
Desbloquee la eficiencia y potencie a sus agentes de atención al cliente con IA.
Modernice las aplicaciones existentes con el poder de la IA y la nube híbrida.
Reinvente los RR. HH. con la IA como eje central para ofrecer mejores resultados empresariales.
Cree experiencias de cliente más personalizadas a escala con IBM y Adobe.
Desbloquee el rendimiento financiero y el valor empresarial con datos, IA y automatización.
Aumente el rendimiento y optimice los costos en todas las operaciones tecnológicas con la automatización impulsada por IA.
IBM se compromete a dar forma al futuro de la IA con la confianza y la transparencia como eje central
Los últimos modelos Granite ofrecen nuevas capacidades de razonamiento, un modelo basado en la visión y una mayor eficiencia, lo que brinda resultados competitivos a un costo menor
En Mixture of Experts, episodio 40, el panel aborda los conceptos erróneos de DeepSeek R1, explica la destilación del modelo y analiza el escenario de competencia de código abierto.
Reciba una selección de temas, tendencias e investigaciones sobre IA directamente en su bandeja de entrada.
DeepSeek-R1 es un asistente digital que funciona tan bien como OpenAI o1 en ciertos puntos de referencia de IA para tareas matemáticas y de programación, se entrenó con muchos menos chips y es aproximadamente un 96 % más barato de usar, según la empresa.
Comience rápidamente con un resumen sobre la estrategia de IA. Descubra dónde la IA generativa puede tener el mayor impacto y cómo puede aumentar sus inversiones en tecnología con IBM.