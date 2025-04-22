Costo de una filtración de datos 2025 IA ahora es un riesgo para la seguridad. ¿Está preparado?

¿Solo obtiene resultados aislados?

Los grandes beneficios provienen de la IA que funciona en todos sus datos y aplicaciones

Ilustración de un hombre de pie en el gimnasio flexiona los bíceps.
Logotipo de Gartner

IBM es nombrada líder en ciencia de datos y machine learning

IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.

Explore nuestras soluciones de IA

Con IBM, distribuya en cascada el uso de la IA en toda su organización y cree un beneficio tecnológico real para su negocio.

Trabajamos con un ecosistema de socios de primer nivel, como AWS, Microsoft y SAP, para presentar las mejores soluciones de IA para las necesidades de su negocio. Independientemente de dónde se encuentre en su transición a la IA, IBM puede serle útil.
Modelo 3D de una esfera compleja y translúcida, que muestra partículas de luz
watsonx

Descubra nuestra cartera de productos de IA que aceleran la IA generativa en flujos de trabajo centrales, impulsando la automatización y la productividad. Encuentre datos y herramientas de IA para crear, escalar y gobernar sus soluciones personalizadas a lo largo del ciclo de vida de la IA.

Asistentes y agentes de IA

Cree asistentes de IA personalizados y agentes de AI para automatizar tareas repetitivas, simplificar procesos complejos y acelerar su trabajo.

UI híbrida para modelos de granite
Modelos de IA

Cree con IBM® Granite, una familia de modelos de IA abiertos, confiables y de alto rendimiento, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA.

Colegas trabajan juntos bajo el logotipo "I Love IA"
Consultoría de IA

Redefina el funcionamiento de su empresa con la IA. Colabore con expertos de IA e ingenieros para rediseñar los flujos de trabajo de extremo a extremo, implementando habilidades comprobadas y aceleradores para escalar la IA de manera más inteligente y rápida.

Una mujer usa un teléfono inteligente frente a un gráfico abstracto de círculos azules que se cruzan
Infraestructura de IA

Acelere el impacto de la IA en toda su empresa con una solución híbrida por diseño que ofrece escalabilidad y optimización para sus cargas de trabajo de IA.

Un hombre usa una computadora portátil en una habitación oscura que muestra gráficos en el fondo
Comience a construir con IA

Construya de forma más inteligente, envíe más rápido y mantenga el control: un completo kit de herramientas de IA que mueve sus aplicaciones del prototipo a la producción.

Modelo 3D de una esfera compleja y translúcida, que muestra partículas de luz
Ilustración de diferentes capas de datos

Personalice la evolución de su negocio y aproveche el poder de la IA en la nube híbrida

Obtenga insights valiosos de nuestros expertos en IA sobre cómo construir su infraestructura de nube híbrida de IA desde donde se encuentra en el recorrido de la IA.

Obtenga el valor de AI hoy mismo

Vea cómo los clientes de IBM están resolviendo problemas para obtener resultados reales con nuestras soluciones de IA. Explore los estudios de caso.
150 % aumento de la satisfacción del cliente en NatWest Lea la historia del cliente 99 % mejora en el tiempo de respuesta para las pruebas en Vodafone Descubra cómo 80 % venta de entradas más eficiente en los Grammy Compruébelo usted mismo >40 % reducción de los costos operativos relacionados con cloud en la Corporación del Agua Investigue a profundidad

Aplicar correctamente AI

Su empresa obtendrá el mayor beneficio de las tecnologías de IA, desde la IA generativa hasta el procesamiento de lenguaje natural y los algoritmos de machine learning aplicados a los casos de uso adecuados de IA. Cree una ventaja competitiva en áreas como atención al cliente, cadena de suministro y TI en todas las industrias, incluidos servicios financieros, telecomunicaciones y atención médica.
Casos de uso de IA
IA para el servicio al cliente

Desbloquee la eficiencia y potencie a sus agentes de atención al cliente con IA.

IA para la modernización de aplicaciones

Modernice las aplicaciones existentes con el poder de la IA y la nube híbrida.

IA para recursos humanos

Reinvente los RR. HH. con la IA como eje central para ofrecer mejores resultados empresariales.

IA para marketing

Cree experiencias de cliente más personalizadas a escala con IBM y Adobe.

IA para las finanzas

Desbloquee el rendimiento financiero y el valor empresarial con datos, IA y automatización.

IA para operaciones de TI

Aumente el rendimiento y optimice los costos en todas las operaciones tecnológicas con la automatización impulsada por IA.

Descubra lo último

Logotipo animado de IA
Informe de AI in Action 2024
Descubra qué están haciendo los líderes de IA para obtener el retorno de la inversión, y cómo los aprendices de IA pueden unirse a sus filas.
Representación abstracta de un cerebro humano y Integración de AI
Agentes de AI versus asistentes de AI
Descubra qué diferencia a un agente de AI de un asistente de AI o de copilotos y chatbots.
Salón con iluminación azul, logotipo de IBM y un hombre borroso que pasa
Podcast de AI en acción
Escuche las conversaciones reflexivas del anfitrión Albert Lawrence con líderes empresariales y tecnólogos de IBM que pueden ayudar a poner en marcha iniciativas de AI.
Ilustración abstracta de una persona hecha con puntos azules con un sombrero de graduación
Academia de IA
Obtenga insights de los principales líderes de opinión de IBM sobre temas que van desde la optimización de procesos de negocio hasta la automatización de alto rendimiento.

Dar forma al futuro de AI

IBM se compromete a dar forma al futuro de la IA con la confianza y la transparencia como eje central 
Un grupo de personas diversas sentadas en una sala realizan una conversación con un tablero de presentación amarillo detrás de ellas
Descubra cómo IBM está ayudando a avanzar en la IA responsable con un enfoque multidisciplinario y multidimensional.
Ilustración de estilo de línea basada en renderización para representar watsonx.data
Descubra cómo IBM Research está diseñando nuevos y poderosos modelos fundacionales y sistemas de AI generativa con un enfoque de código abierto.

Manténgase al tanto de las novedades sobre la IA

Blog | Granite 3.2: Nuevo razonamiento y capacidades multimodales

Los últimos modelos Granite ofrecen nuevas capacidades de razonamiento, un modelo basado en la visión y una mayor eficiencia, lo que brinda resultados competitivos a un costo menor

 Podcast | Datos de DeepSeek frente al revuelo, destilación de modelos y competencia de código abierto

En Mixture of Experts, episodio 40, el panel aborda los conceptos erróneos de DeepSeek R1, explica la destilación del modelo y analiza el escenario de competencia de código abierto.

 Boletín AI Think | Obtenga insights de la IA

Reciba una selección de temas, tendencias e investigaciones sobre IA directamente en su bandeja de entrada.

Artículo | La IA de DeepSeek muestra el poder de los modelos pequeños

DeepSeek-R1 es un asistente digital que funciona tan bien como OpenAI o1 en ciertos puntos de referencia de IA para tareas matemáticas y de programación, se entrenó con muchos menos chips y es aproximadamente un 96 % más barato de usar, según la empresa.
Dé el siguiente paso

Comience rápidamente con un resumen sobre la estrategia de IA. Descubra dónde la IA generativa puede tener el mayor impacto y cómo puede aumentar sus inversiones en tecnología con IBM.

