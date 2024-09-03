10 peligros y riesgos de la IA y cómo gestionarlos

La inteligencia artificial (IA) tiene un valor enorme, pero para aprovechar todos los beneficios de IA es necesario afrontar y gestionar sus posibles inconvenientes. Los mismos sistemas sofisticados utilizados para descubrir nuevos medicamentos, detectar enfermedades, abordar el cambio climático, conservar la vida silvestre y proteger la biodiversidad también pueden producir algoritmos con sesgo que causan daños y tecnologías con sesgo que amenazan la seguridad, la privacidad e incluso la existencia humana.
A continuación, se analizan más de cerca los 10 peligros de la IA y las estrategias prácticas de gestión de riesgos. Muchos de los riesgos de IA aquí enumerados pueden mitigarse, pero los expertos, desarrolladores, empresas y gobiernos en IA aún deben afrontarlos.
Los humanos son innatamente con sesgo, y la IA que desarrollamos puede reflejar nuestros sesgos. Estos sistemas aprenden inadvertidamente sesgos que pueden estar presentes en los datos de entrenamiento y que se manifiestan en los algoritmos de aprendizaje automático (ML) y los modelos de aprendizaje profundo que sustentan el desarrollo de la IA. Esos sesgos aprendidos podrían perpetuarse durante el despliegue de la IA, lo que daría lugar a resultados sesgados.
El sesgo de la IA puede tener consecuencias no deseadas con resultados potencialmente perjudiciales. Los ejemplos incluyen sistemas de seguimiento de solicitantes que discriminan el género, sistemas de diagnóstico de atención médica que arrojan resultados de menor precisión para poblaciones históricamente desatendidas y herramientas de vigilancia predictiva dirigidas de manera desproporcionada a comunidades sistemáticamente marginadas, entre otros.
Tome medidas:
Los actores malintencionados pueden explotar la IA para lanzar ciberataques. Manipulan herramientas de IA para clonar voces, generar identidades falsas y crear correos electrónicos de phishing convincentes, todo con la intención de estafar, hackear, robar la identidad de una persona o comprometer su privacidad y seguridad.
Y aunque las organizaciones están aprovechando los avances tecnológicos como la IA generativa, solo el 24% de las iniciativas de IA generativa están aseguradas. Esta falta de seguridad amenaza con exponer los datos y los modelos de IA a filtraciones, cuyo costo promedio global es de 4.88 millones de dólares en 2024.
Tome medidas:
Estas son algunas de las formas en que las empresas pueden proteger su pipeline de IA, según lo recomendado por el IBM Institute for Business Value (IBM IBV):
Grandes modelos de lenguaje (LLMs) son los modelos de IA subyacentes para muchas aplicaciones de IA generativa, como asistentes virtuales y chatbots de IA conversacional. Como su nombre lo indica, estos modelos de lenguaje requieren un inmenso volumen de datos de entrenamiento.
Pero los datos que ayudan a entrenar a los LLM suelen obtenerse de rastreadores web que extraen y recopilan información de sitios web. Estos datos a menudo se obtienen sin el consentimiento de los usuarios y pueden contener información de identificación personal (PII). Otros sistemas de IA que ofrecen experiencias del cliente personalizadas también pueden recopilar datos personales.
Tome medidas:
La IA se basa en cálculos de uso intensivo de energía con una huella de carbono significativa. Los algoritmos de entrenamiento en grandes conjuntos de datos y la ejecución de modelos complejos requieren grandes cantidades de energía, lo que contribuye a aumentar las emisiones de carbono. Un estudio estima que entrenar un único modelo de procesamiento de lenguaje natural emite más de 600 000 libras de dióxido de carbono; casi 5 veces las emisiones promedio de un automóvil durante su vida útil.1
El consumo de agua es otra preocupación. Muchas aplicaciones de IA se ejecutan en servidores de centros de datos, que generan un calor considerable y necesitan grandes volúmenes de agua para su refrigeración. Un estudio encontró que entrenar modelos GPT-3 en los centros de datos de Microsoft en Estados Unidos consume 5.4 millones de litros de agua, y manejar de 10 a 50 instrucciones usa aproximadamente 500 mililitros, lo que equivale a una botella de agua estándar.2
Tome medidas:
En marzo de 2023, solo 4 meses después de que OpenAI introdujera ChatGPT, una carta abierta de líderes tecnológicos pedía una pausa inmediata de 6 meses en "el entrenamiento de sistemas de IA más potentes que GPT-4".3 Dos meses después, Geoffrey Hinton, conocido como uno de los "padrinos de la IA", advirtió que la rápida evolución de la IA pronto podría superar a la inteligencia humana.4 Siguió otra declaración de científicos de IA, expertos en informática y otras figuras notables, instando a tomar medidas para mitigar el riesgo de extinción de la IA, equiparándolo a los riesgos planteados por la guerra nuclear y las pandemias.5
Aunque estos peligros existenciales suelen considerarse menos inmediatos en comparación con otros riesgos relacionados con la IA, siguen siendo significativos. IA fuerte o inteligencia artificial general, es una máquina teórica con inteligencia similar a la humana, mientras que la superinteligencia artificial se refiere a un hipotético sistema avanzado de IA que trasciende la inteligencia humana.
Tomar medidas:
Aunque la IA fuerte y la IA superinteligente pueden parecer ciencia ficción, las organizaciones pueden prepararse para estas tecnologías:
La IA generativa se ha convertido en una mímica de los creativos, generando imágenes que capturan la forma de un artista, música que hace eco de la voz de un cantante o ensayos y poemas afines al estilo de un escritor. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿quién posee los derechos de autor del contenido generado por IA, ya sea generado íntegramente por IA o creado con su ayuda?
Los problemas de propiedad intelectual (PI) relacionados con obras generadas por IA siguen desarrollándose, y la ambigüedad que rodea la propiedad presenta desafíos para las empresas.
Tome medidas:
Se espera que la IA altere el mercado laboral, incitando a temer que la automatización impulsada por IA desplace a los trabajadores. Según un informe del Foro Económico Mundial, casi la mitad de las organizaciones encuestadas esperan que la IA cree nuevos empleos, mientras que casi una cuarta parte la ve como una causa de pérdida de empleos.6
Si bien la IA impulsa el crecimiento en roles como especialistas en machine learning, ingenieros en robótica y especialistas en transformación digital, también está provocando el declive de puestos en otros campos. Estos incluyen roles administrativos, secretariales, de entrada de datos y de atención al cliente, por nombrar algunos. La mejor manera de mitigar estas pérdidas es adoptar un enfoque proactivo que considere cómo los empleados pueden usar las herramientas de IA para mejorar su trabajo; centrándose en el aumento en lugar del reemplazo.
Actúa:
A corto plazo, es esencial reciclar y mejorar las habilidades de los empleados para que puedan utilizar la IA de manera eficaz. Sin embargo, IBM IBV recomienda un enfoque triple a largo plazo:
Uno de los riesgos más inciertos y cambiantes de la IA es su falta de responsabilidad. ¿Quién es responsable cuando un sistema de IA falla? ¿Quién es responsable de las consecuencias de las decisiones perjudiciales de una herramienta de IA?
Estas preguntas son centrales en casos de accidentes fatales y colisiones peligrosas que involucran automóviles autónomos y detenciones injustas basadas en sistemas de reconocimiento facial. Mientras los responsables políticos y los organismos reguladores siguen trabajando en estas cuestiones, las empresas pueden incorporar la responsabilidad en su Estrategia de Gobernanza de la IA para mejorar la IA.
Tome medidas:
Los algoritmos y modelos de IA a menudo se perciben como cajas negras cuyos mecanismos internos y procesos de toma de decisiones son un misterio, incluso para los investigadores de IA que trabajan en estrecha colaboración con la tecnología. La complejidad de los sistemas de IA plantea desafíos cuando se trata de comprender por qué llegaron a una determinada conclusión e interpretar cómo llegaron a una predicción en particular.
Esta opacidad e incomprensibilidad erosionan la confianza y oscurecen los peligros potenciales de la IA, lo que dificulta tomar medidas proactivas contra ellos.
"Si no tenemos esa confianza en esos modelos, realmente no podemos obtener el beneficio de esa IA en las empresas", dijo Kush Varshney, distinguido científico investigador y gerente sénior de IBM Research en un video de IBM AI Academy sobre la confianza. , transparencia y gobernanza en IA.
Tome medidas:
Al igual que con los ciberataques, los actores maliciosos explotan las tecnologías de IA para difundir información errónea y desinformación, influyendo y manipulando las decisiones y acciones de las personas. Por ejemplo, se realizaron llamadas automáticas generadas por IA que imitaban la voz del presidente Joe Biden para disuadir a varios votantes estadounidenses de acudir a las urnas.11
Además de la desinformación relacionada con las elecciones, la IA puede generar deepfakes, que son imágenes o videos alterados para tergiversar que alguien dice o hace algo que nunca hizo. Estos deepfakes pueden propagarse a través de las redes sociales, amplificando la desinformación, dañando la reputación y acosando o extorsionando a las víctimas.
Las alucinaciones de la IA también contribuyen a la desinformación. Estos resultados imprecisos pero plausibles van desde inexactitudes fácticas menores hasta información inventada que puede causar daño.
Tome medidas:
La IA es muy prometedora, pero también conlleva peligros potenciales. Comprender los riesgos potenciales de la IA y tomar medidas proactivas para minimizarlos puede dar a las empresas una ventaja competitiva.
Con IBM® watsonx.governance, Las organizaciones pueden dirigir, gestionar y supervisar las actividades de IA en una plataforma integrada. IBM watsonx.governance puede gestionar modelos de IA de cualquier proveedor, evaluar la precisión de los modelos y supervisar la imparcialidad, los sesgos y otras métricas.
1 Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP, arXiv, 5 de junio de 2019.
2 Making IA Less “Thirsty”: Uncovering and Addressing the Secret Water footprint of modelos de IA, arXiv, 29 de octubre de 2023.
3 Pause los experimentos gigantes de IA: Una carta abierta, Future of Life Institute, 22 de marzo de 2023.
4 El 'padrino' de IA Geoffrey Hinton advierte sobre los peligros de salir de Google, BBC, 2 de mayo de 2023.
5 Declaración sobre los riesgos de la IA, Centro para la Seguridad de la IA, consultado el 25 de agosto de 2024.
6 Informe sobre el futuro del empleo 2023, Foro Económico Mundial, mayo de 2023.
7 Directrices éticas para IA confiable, Comisión Europea, 8 de abril de 2019.
8 Descripción general de los Principios de IA de la OCDE, OECD.AI, mayo de 2024.
9 Marco de gestión de riesgos de IA, NIST, 26 de enero de 2023.
10 Inteligencia Artificial: Un marco de rendición de cuentas para agencias federales y otras entidades, Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU., 30 de junio de 2021.
11 New Hampshire investigando una llamada automática falsa de Biden destinada a desalentar a los votantes antes de las primarias, AP News, 23 de enero de 2024.
Dirija, gestione y monitoree su IA con una única cartera para acelerar una IA responsable, transparente y explicable.