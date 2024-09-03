10 peligros y riesgos de la IA y cómo gestionarlos

La inteligencia artificial (IA) tiene un valor enorme, pero para aprovechar todos los beneficios de IA es necesario afrontar y gestionar sus posibles inconvenientes. Los mismos sistemas sofisticados utilizados para descubrir nuevos medicamentos, detectar enfermedades, abordar el cambio climático, conservar la vida silvestre y proteger la biodiversidad también pueden producir algoritmos con sesgo que causan daños y tecnologías con sesgo que amenazan la seguridad, la privacidad e incluso la existencia humana.

A continuación, se analizan más de cerca los 10 peligros de la IA y las estrategias prácticas de gestión de riesgos. Muchos de los riesgos de IA aquí enumerados pueden mitigarse, pero los expertos, desarrolladores, empresas y gobiernos en IA aún deben afrontarlos.