Las métricas incondicionales son aquellas que representan las posibilidades de que una clase específica ocurra o no ocurra de acuerdo con el modelo. La precisión, o valor previsto positivo (PPV), es una métrica incondicional. Como se mencionó, mide la probabilidad de que una instancia elegida pertenezca a una determinada clase. La otra métrica incondicional, el valor previsto negativo (NPV), es la probabilidad de que una instancia elegida no pertenezca a esa clase. Esencialmente, ambas métricas incondicionales intentan responder si una instancia elegida al azar pertenecerá a una clase específica o no. Se puede calcular el NPV con la ecuación:12