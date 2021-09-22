¿Qué es el mapeo de procesos?

El mapeo de procesos es un método que promueve una mejor comprensión de los procesos y ayuda a las organizaciones a identificar áreas de mejora.
El mapeo de procesos representa visualmente un flujo de trabajo, lo que permite al equipo comprender un proceso y sus componentes con mayor claridad. Existe una gran variedad de mapeos de procesos, y es posible que conozca uno por un nombre diferente, como un diagrama de flujo, un mapa de procesos detallado, un mapa de documentos, un mapa de procesos de alto nivel, un mapa de procesos renderizado, un carril, un diagrama de cadena de valor agregado, un mapa de flujo de valor, un diagrama de flujo, un diagrama de flujo de procesos, un modelo de procesos o un diagrama de flujo de trabajo. Estos diagramas visuales suelen ser un componente de la gestión de procesos de negocio (BPM) de una empresa.
Un mapa de procesos describe los pasos individuales dentro de un proceso, identificando a los responsables de las tareas y detallando los plazos previstos. Son particularmente útiles para comunicar procesos entre las partes interesadas y revelar áreas de mejora. La mayoría de los mapas de procesos comienzan en un nivel macro y luego brindan más detalles según sea necesario.
Hay varios tipos diferentes de mapas de procesos. Algunas de las técnicas de mapeo incluyen:
Los mapas de procesos utilizan representaciones visuales, como símbolos básicos para describir cada elemento del proceso. Algunos de los símbolos más comunes son flechas, círculos, rombos, cuadros, óvalos y rectángulos. Estos símbolos pueden provenir del modelo y notación de procesos de negocio (BPMN) o del lenguaje unificado de modelado (UML) (enlace externo a IBM), que son métodos gráficos de notación para mapas de procesos.
La mayoría de las organizaciones necesitarán usar solo algunos de los símbolos más comunes para completar un mapa de procesos. Algunos de estos símbolos incluyen:
Al desarrollar su propio mapa de procesos de negocio, querrá aprovechar esta metodología:
El propósito principal del mapeo de procesos de negocio es ayudar a las organizaciones a ser más eficientes y efectivas para lograr una tarea u objetivo específico. Para ello, proporciona una mayor transparencia en torno a la toma de decisiones y el flujo de procesos, lo que a su vez ayuda a identificar redundancias y cuellos de botella dentro y entre procesos. Dado que los mapas de procesos aprovechan las señales y símbolos visuales, facilitan la comunicación de un proceso a una audiencia amplia. Esto puede conducir a una mayor participación, ya que la documentación de formato largo puede ser más tediosa tanto para los propietarios como para los usuarios finales.
Al aprovechar las plantillas prediseñadas dentro del software de mapeo de procesos, los equipos pueden colaborar fácilmente e intercambiar ideas sobre formas de optimizar los procesos de trabajo, lo que permite la mejora de los procesos de negocio. Al hacerlo, las empresas también pueden abordar mejor desafíos específicos, como la incorporación y retención de empleados o la disminución de las ventas.
Algunos beneficios específicos del mapeo de procesos incluyen:
IBM® Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados diseñados para automatizar el trabajo y acelerar el crecimiento del negocio.
Comience su viaje hacia la automatización con IBM Robotic Process Automation (RPA). Se trata de una solución basada en IA que le ayuda a automatizar más procesos empresariales y de TI a escala con la facilidad y rapidez de la RPA tradicional.