¿Qué es el mapeo de procesos?

El mapeo de procesos representa visualmente un flujo de trabajo, lo que permite al equipo comprender un proceso y sus componentes con mayor claridad. Existe una gran variedad de mapeos de procesos, y es posible que conozca uno por un nombre diferente, como un diagrama de flujo, un mapa de procesos detallado, un mapa de documentos, un mapa de procesos de alto nivel, un mapa de procesos renderizado, un carril, un diagrama de cadena de valor agregado, un mapa de flujo de valor, un diagrama de flujo, un diagrama de flujo de procesos, un modelo de procesos o un diagrama de flujo de trabajo. Estos diagramas visuales suelen ser un componente de la gestión de procesos de negocio (BPM) de una empresa.

Un mapa de procesos describe los pasos individuales dentro de un proceso, identificando a los responsables de las tareas y detallando los plazos previstos. Son particularmente útiles para comunicar procesos entre las partes interesadas y revelar áreas de mejora. La mayoría de los mapas de procesos comienzan en un nivel macro y luego brindan más detalles según sea necesario.