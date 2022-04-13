¿Qué es la minería de tareas?

Esta Tecnología utiliza reconocimiento óptico de caracteres (OCR), procesamiento de lenguaje natural (PLN), y machine learning algoritmos para interpretar y analizar estos datos, lo que a su vez permite a los analistas y stakeholder identificar ineficiencias operativas.

Las soluciones de minería de tareas se consideran parte del descubrimiento de procesos, un subconjunto de la minería de procesos y, según la "Guía de mercado para la minería de procesos" de Gartner, el mercado de esta tecnología está creciendo rápidamente.

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa impulsando los esfuerzos de transformación digital, se prevé que la adopción de la tecnología de minería de tareas solo aumente a medida que se realicen plenamente los beneficios de la misma.