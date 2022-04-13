Business automation

¿Qué es la minería de tareas?

La minería de tareas revisa los datos de interacción del usuario, también conocidos como datos de escritorio, para evaluar la eficiencia de una tarea dentro de un proceso más grande. Este tipo de datos incluye pulsaciones de teclas, clics del mouse y entradas de datos que ocurren como parte de completar una operación.

Esta Tecnología utiliza reconocimiento óptico de caracteres (OCR), procesamiento de lenguaje natural (PLN), y machine learning algoritmos para interpretar y analizar estos datos, lo que a su vez permite a los analistas y stakeholder identificar ineficiencias operativas.

Las soluciones de minería de tareas se consideran parte del descubrimiento de procesos, un subconjunto de la minería de procesos y, según la "Guía de mercado para la minería de procesos" de Gartner, el mercado de esta tecnología está creciendo rápidamente.

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa impulsando los esfuerzos de transformación digital, se prevé que la adopción de la tecnología de minería de tareas solo aumente a medida que se realicen plenamente los beneficios de la misma.

Minería de tareas frente a minería de procesos

La minería de procesos se centra en la optimización de procesos de extremo a extremo, como un proceso general de adquisición. Por el contrario, la minería de tareas se centra en las tareas individuales que escalan hasta ese proceso más grande, como la aprobación del presupuesto para cuentas por pagar. También difieren principalmente en los tipos de datos que utilizan para cada análisis.

La minería de procesos se basa principalmente en métricas empresariales y datos de registro de eventos de los sistemas de información, como las herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP) o gestión de relaciones con los clientes (CRM). Por el contrario, la minería de tareas puede utilizar datos de interacción del usuario, que incluyen pulsaciones de teclas, clics del mouse o entradas de datos en una computadora. También puede incluir grabaciones de usuarios y capturas de pantalla en diferentes intervalos de marca de tiempo.

Estos puntos de datos ayudan a los analistas e investigadores a comprender cómo interactúan las personas con un proceso y subproceso para completar una tarea. Ambos también utilizan técnicas de ciencia de datos para llegar a estos insights con el fin de optimizar los procesos; la minería de tareas solo permite este proceso a un nivel más granular.

Minería de tareas frente a automatización robótica de procesos (RPA) 

Si bien la minería de tareas y la RPA se centran en la automatización de procesos, las dos tecnologías son diferentes pero se complementan bien. Si bien la tecnología de minería de tareas ayuda a las empresas a identificar cuellos de botella en sus flujos de trabajo de procesos, las herramientas de RPA implementan y funcionan frente a las oportunidades de automatización que se descubren a través de estos análisis.

Cómo funciona la minería de tareas

Las herramientas de minería de tareas comienzan recopilando datos de las máquinas de los usuarios, que pueden incluir pulsaciones de teclas, clics, entradas de usuarios, grabaciones, capturas de pantalla y más. A partir de ahí, las capacidades de reconocimiento óptico de caracteres pueden agregar más contexto sobre lo que está haciendo el usuario.

Por ejemplo, podría observar los datos de marca de tiempo para ayudar a ensamblar una línea de tiempo general de actividades en un subproceso. Una vez que los datos están estructurados adecuadamente, los algoritmos de machine learning se pueden utilizar para clúster los datos en tareas específicas en el subproceso, como "enviar una orden de compra".

Luego, los datos se pueden combinar con los datos del registro de eventos para ayudar a contextualizar el rendimiento. Esta insight basada en datos ayuda a las empresas a identificar cuellos de botella y tomar las medidas necesarias para resolverlos.

Casos de uso de minería de tareas

Las técnicas de minería de tareas se han utilizado para mejorar los flujos de procesos en una amplia variedad de industrias. Los mapas de procesos pueden ayudar a las empresas a centrarse más en los indicadores clave de rendimiento (KPI) que importan, estimulándolas a reexaminar sus ineficiencias operativas a través de la minería de procesos y la minería de tareas.

Algunos casos de uso de la minería de tareas incluyen:

  • Documentación de tareas: a medida que se incorporan nuevos miembros al equipo, la documentación se revisa con frecuencia para cerrar cualquier brecha de conocimiento. Sin embargo, según el proyecto y los recursos disponibles, es posible que la documentación no esté disponible o no esté actualizada. Las herramientas de minería de tareas proporcionan una forma para que los equipos aporten insight sobre una tarea en un proceso más grande, creando alineación en todo el equipo. También reduce la necesidad de dependencias individuales, proporcionando una manera fácil de crear documentación y visualizaciones a través del mapeo de procesos y otras herramientas de automatización.
  • Gobernanza y cumplimiento: a medida que las empresas se enfrentan a regulaciones de gobierno más estrictas, la minería de tareas puede ayudar a responsabilizar a las empresas identificando áreas donde se producen errores de cumplimiento. Esta visibilidad puede proporcionar un camino para resolver estos problemas más rápidamente, lo que podría ahorrar a las empresas costos, como honorarios legales y publicidad negativa de marca.
  • Automatización de tareas: la minería de tareas produce una visión más clara de subprocesos específicos que también pueden permitir a los gerentes de programas y de personas comprender qué partes del proceso se pueden automatizar a través de herramientas como RPA.

Beneficios de la minería de tareas 

Si bien la minería de tareas puede generar muchos beneficios, los beneficios que se obtienen con mayor frecuencia incluyen:

  • Mayor eficiencia: la minería de tareas se centra en identificar cuellos de botella operativos para acelerar la mejora de los procesos. A medida que se encuentran y rectifican esas ineficiencias, las empresas experimentan una mayor velocidad en todas las tareas. Si una tarea en un proceso ha contado con recursos excesivos, también puede llevar a la reasignación del personal a otro trabajo prioritario, lo que podría mejorar la moral de los empleados al encontrarles un trabajo más significativo.
  • Mejor cumplimiento: las herramientas de minería de tareas recopilan datos de los usuarios, lo que permite a los equipos de gobernanza determinar fallas en el cumplimiento durante tareas específicas. Esta capacidad de identificar problemas y resolverlos rápidamente puede ayudar a facilitar una mejor gobernanza y cumplimiento en toda la empresa.
  • Mayor transparencia: la minería de tareas puede proporcionar insights sobre la fuerza laboral a nivel individual, lo que permite a los gerentes brindar feedback valioso durante las evaluaciones de rendimiento y recompensar a los empleados de manera justa por su trabajo. También puede ayudarles a reasignar empleados a diferentes trabajos cuando no parecen encajar bien.

Desafíos de la minería de tareas 

Sin embargo, la minería de tareas no está exenta de desafíos. Algunas dificultades clave incluyen: 

  • Privacidad de datos: laminería de tareas puede registrar y registrar las acciones de los usuarios y también puede plantear preocupaciones en torno a la privacidad. Como resultado, los usuarios deben aprobar estas herramientas antes de la activación y también deben proteger los datos personales de los usuarios mediante la anonimización adecuada.
  • Faltade contexto: debido a que la minería de tareas se centra en un subproceso dentro de uno más grande, a veces se puede perder el contexto más amplio de rendimiento. Es importante utilizar la tecnología de minería de tareas junto con la minería de procesos para obtener una imagen más completa del rendimiento en todos los equipos. De lo contrario, las empresas corren el riesgo de priorizar las optimizaciones de tareas que no tienen el mayor impacto en el negocio.
  • Desviación del concepto: a medida que las empresas se mueven rápidamente para transformarse para la era digital, las tareas y los procesos pueden cambiar en tiempo real. Los cambios en las tareas y procesos pueden afectar los análisis, lo que lleva a una desviación del concepto.
