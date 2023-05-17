La tecnología detrás de la minería de procesos proporciona un gemelo digital de los procesos para que los usuarios puedan identificar puntos críticos para la automatización y otras oportunidades de mejora. La minería de procesos se puede aplicar a una amplia gama de casos de uso para ayudar a los equipos de IT a probar los cambios dentro de la propia solución antes de usarla en la organización o realizar inversiones en nueva tecnología y evitar ineficiencias activando acciones como instrucciones. Los gerentes de operaciones de IT tienen un verdadero desafío para recopilar y analizar datos de diferentes sistemas o usuarios, y las Aplicaciones de Procesos pueden ayudar a superar estos desafíos proporcionando activos preconstruidos que permiten a los usuarios sumergirse rápidamente en su análisis e iniciar iniciativas de mejora de inmediato.

La minería de procesos es una solución ideal para comenzar a planificar la automatización. La comunicación de front-end, el flujo de trabajo de back-end y los miles de procesos que gobiernan la cadena de suministro, las operaciones del cliente, las operaciones de IT, las finanzas y la administración, la calidad y la sustentabilidad pueden obtener un beneficio de la minería de procesos, ya que involucran a múltiples stakeholders y pueden ser complejos y difíciles de gestionar.

Una herramienta como la minería de procesos puede ayudar a los equipos de operaciones de IT a ahorrar tiempo y dinero y mejorar la satisfacción del cliente. Brinda a los gerentes de operaciones de IT la capacidad de realizar un seguimiento de los KPIs, como el cumplimiento de los SLA y el tiempo medio de resolución en toda la organización. Por ejemplo, supongamos que un empleado necesita acceso a su correo electrónico o Webex. Su gerente plantea una solicitud en una herramienta como ServiceNow, JIRA o Remedy.

La aplicación de minería de procesos ayuda a los gerentes de operaciones de IT a gestionar ese ticket a lo largo de todo el ciclo de vida de la solicitud, garantizando que se cumplan los acuerdos de nivel de servicio (SLA) sin incurrir en penalizaciones, y que los servicios críticos se gestionen de manera eficiente hasta que se cierre el ticket. La aplicación garantiza que los gerentes de servicios de IT no necesiten rastrear manualmente los tickets y que los empleados estén más satisfechos con el soporte de IT sabiendo que sus solicitudes se manejan de manera rápida y eficiente.

Identificar los procesos adecuados para mejorar, obtener los recursos y el apoyo necesarios y cambiar la forma de trabajar de las personas puede ser difícil. Una herramienta de minería de procesos ayuda a los gerentes de servicios a ver el flujo de tareas y tickets dentro de su sistema. Proporciona una visión general de las diferentes rutas que toman los tickets, a medida que se mueven de abiertos a resueltos y cerrados. La herramienta ayuda a identificar áreas de mejora en la gestión de tickets, como la asignación de varios tickets a una persona solo para reasignarlos a otra, o la reapertura constante de tickets. Las aplicaciones de procesos también ayudan a los gerentes de operaciones de IT a establecer KPIs, como el tiempo necesario para resolver un ticket en función de la gravedad o la prioridad, lo que mejora la eficiencia general de la gestión de tickets y ayuda a cumplir los SLA de manera oportuna.