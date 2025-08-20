¿Qué es la hiperautomatización?

La hiperautomatización es el concepto de automatizar todo aquello que pueda automatizarse en una organización. Las organizaciones que adoptan la hiperautomatización tienen como objetivo agilizar los procesos en todo su negocio utilizando inteligencia artificial (IA), automatización robótica de procesos (RPA) y otras tecnologías para que se ejecuten sin intervención humana.
La hiperautomatización es un enfoque emergente para la automatización, pero Gartner ya la ha identificado como una de las 10 principales tendencias tecnológicas estratégicas. Realizó una encuesta reciente que mostró que el 85 % de los participantes “aumentarán o sostendrán las inversiones de hiperautomatización de su organización en los próximos 12 meses, y más del 56 % ya tienen cuatro o más iniciativas de hiperautomatización concurrentes. Según Gartner, “la hiperautomatización está cambiando rápidamente de ser una opción a ser una condición de supervivencia”, y clasifica los procesos de trabajo "obsoletos como el problema número 1 de la fuerza laboral”.
También es importante señalar que el papel que ha desempeñado la pandemia en la adopción y la aceleración de la hiperautomatización dentro del mercado, alimentando la priorización de las iniciativas de transformación digital y automatización durante el último año. Con el ecosistema de negocios operando de manera distribuida, la hiperautomatización alivia la carga que los procesos repetitivos y la infraestructura heredada suponen en una organización y sus recursos. La transformación que la hiperautomatización le brinda a una organización le permite operar de manera más ágil, lo que a menudo resulta en costos reducidos y una posición competitiva más sólida.
La infraestructura y los procesos heredados pueden ralentizar una organización y afectar su capacidad para ser competitiva. La automatización simple basada en tareas no ofrece los resultados multifuncionales que impulsarán la toma de decisiones y los resultados de negocio. La hiperautomatización transforma una organización automatizando tantos procesos y tareas como sea posible.
La diferencia entre la automatización y la hiperautomatización suele ser poco clara. La automatización se refiere al logro de una tarea repetitiva sin intervención manual. Normalmente ocurre a menor escala, creando soluciones diseñadas para abordar tareas individuales. Por su parte, la hiperautomatización se refiere al uso de múltiples herramientas de automatización que permiten la automatización inteligente, incluyendo el aprendizaje automático y la automatización robótica de procesos para escalar las iniciativas de automatización.
Varios pasos y componentes pueden ayudar a las organizaciones a transitar por su recorrido de hiperautomatización. Estos pasos son los siguientes:
La hiperautomatización transforma a las empresas optimizando los procesos de negocio, eliminando tareas repetitivas y automatizando las manuales. Esto trae consigo una serie de beneficios clave. Permite a las organizaciones completar tareas con constancia, precisión y velocidad. Esto, a su vez, reduce costos y, en general, mejora la experiencia del cliente.
Cualquier nuevo enfoque de los procesos o la infraestructura de negocio está obligado a presentar desafíos, y la hiperautomatización no es la excepción. Muchas empresas no se sienten preparadas para abordar los esfuerzos de automatización debido a datos sin procesar o de mala calidad y a la falta de recursos con habilidades técnicas para abordarlos. Hay programas de reentrenamiento disponibles que pueden ayudar a las organizaciones a abordar estas necesidades y desarrollar un enfoque que sea adecuado para lograr sus objetivos.
Otros desafíos incluyen elegir entre el mercado de productos en constante crecimiento y evolución. La decisión sobre qué productos deben poner las organizaciones a disposición de sus clientes puede ser desalentadora. Debido a este mercado inundado, se espera que ocurran una serie de fusiones y adquisiciones para reducir las redundancias en todas las ofertas de productos, ayudando a los clientes a evaluar a los proveedores potenciales de manera más eficaz.
El sector de atención médica puede beneficiarse de la hiperautomatización, que ofrece una mejor experiencia al paciente, mejores resultados y datos más precisos. La hiperautomatización se utiliza para automatizar los ciclos de facturación, la comunicación con el cliente y la recopilación. También puede abordar la gestión de registros de pacientes, recopilar y cotejar datos, y proporcionar resultados útiles para planes de tratamiento más precisos.
La hiperautomatización también se utiliza a menudo para garantizar el cumplimiento de las regulaciones, lo cual es fundamental para la viabilidad y el éxito de cualquier organización de atención médica. También se puede utilizar para administrar el inventario y la adquisición de medicamentos, así como programar el personal y otros recursos. Los usos de la hiperautomatización en la industria de la atención médica son infinitos, y los beneficios pueden proporcionar mejoras para la organización, los socios y los pacientes. Lea nuestro estudio de caso de atención médica aquí.
La pandemia ha afectado enormemente la capacidad de recibir materiales de manera oportuna, y los bajos niveles de personal han dado lugar a demoras en los procesos, llevando el desafío logístico al máximo.
Mediante el uso de RPA, las comprobaciones de existencias de inventario pueden realizarse las 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que garantiza una visión actualizada de los niveles de inventario y la disponibilidad de los productos en todo momento. Además de las verificaciones de inventario, RPA se puede utilizar para adquisiciones, precios, facturación, solicitud de cotización, seguimiento y entrada de datos, y mantenimiento y reparación del sistema. Al eliminar la dependencia de la intervención manual para procesos repetitivos, la hiperautomatización puede aumentar la velocidad, la eficiencia y la precisión. Lea nuestro estudio de caso de la cadena de suministro con Inter Aduaneira aquí.
Las industrias bancarias y financieras están bajo una presión constante para reducir costos, mejorar la eficiencia y proporcionar una experiencia de cliente más disponible y más personal.
La hiperautomatización puede proporcionar a los empleados datos de mayor calidad para utilizar con mayor eficacia la gestión de procesos de negocio (BPM) y proporcionar a los clientes información que les permita tomar decisiones con mayor conocimiento de causa. La hiperautomatización también proporciona las eficiencias de back-end que admiten la disponibilidad las 24 horas del día los 7 días de la semana de las aplicaciones de banca y finanzas en línea, y las regulaciones y los informes que requiere. Tanto las industrias bancarias como las financieras involucran grandes volúmenes de datos, lo que puede ser engorroso de gestionar. La hiperautomatización agiliza las tareas necesarias, haciendo que los procesos sean más rápidos, más sistemáticos y menos propensos a errores. Algunos ejemplos más específicos de Gartner (el enlace reside fuera de ibm.com) incluyen:
Tanto la industria bancaria como la financiera también están sujetas a muchas regulaciones y requisitos de cumplimiento. La hiperautomatización ha transformado muchos de sus procesos centrales, lo que les permite cumplir con estos requisitos con mayor eficiencia y a un costo menor.
La industria minorista está lista para las oportunidades de automatización. El comercio electrónico se ha impuesto en la tramitación de pedidos, ya que cada vez más personas hacen pedidos en línea y utilizan programas de lealtad. La hiperautomatización asistida por IA puede agilizar los procesos de front-end, como el marketing dirigido mediante la inserción de anuncios en redes sociales y el marketing por correo electrónico, el reconocimiento de la lealtad en línea, el reconocimiento facial cuando un cliente entra en una tienda, etc.
La hiperautomatización puede reducir los costos y mejorar la eficiencia y precisión de los procesos minoristas de back-end que afectan las compras, la facturación, la gestión de proveedores, el inventario y el transporte.
Además, la hiperautomatización se ha utilizado para rastrear y analizar criterios en el mercado, como precios competitivos y comentarios de clientes, lo que permite una toma de decisiones más rápida y precisa, impulsando los ingresos y la rentabilidad.
