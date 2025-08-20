¿Qué es la hiperautomatización?

Hiperautomatización en la atención médica

El sector de atención médica puede beneficiarse de la hiperautomatización, que ofrece una mejor experiencia al paciente, mejores resultados y datos más precisos. La hiperautomatización se utiliza para automatizar los ciclos de facturación, la comunicación con el cliente y la recopilación. También puede abordar la gestión de registros de pacientes, recopilar y cotejar datos, y proporcionar resultados útiles para planes de tratamiento más precisos.

La hiperautomatización también se utiliza a menudo para garantizar el cumplimiento de las regulaciones, lo cual es fundamental para la viabilidad y el éxito de cualquier organización de atención médica. También se puede utilizar para administrar el inventario y la adquisición de medicamentos, así como programar el personal y otros recursos. Los usos de la hiperautomatización en la industria de la atención médica son infinitos, y los beneficios pueden proporcionar mejoras para la organización, los socios y los pacientes. Lea nuestro estudio de caso de atención médica aquí.

de la cadena de suministro

La pandemia ha afectado enormemente la capacidad de recibir materiales de manera oportuna, y los bajos niveles de personal han dado lugar a demoras en los procesos, llevando el desafío logístico al máximo.

Mediante el uso de RPA, las comprobaciones de existencias de inventario pueden realizarse las 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que garantiza una visión actualizada de los niveles de inventario y la disponibilidad de los productos en todo momento. Además de las verificaciones de inventario, RPA se puede utilizar para adquisiciones, precios, facturación, solicitud de cotización, seguimiento y entrada de datos, y mantenimiento y reparación del sistema. Al eliminar la dependencia de la intervención manual para procesos repetitivos, la hiperautomatización puede aumentar la velocidad, la eficiencia y la precisión. Lea nuestro estudio de caso de la cadena de suministro con Inter Aduaneira aquí.

Banca y finanzas

Las industrias bancarias y financieras están bajo una presión constante para reducir costos, mejorar la eficiencia y proporcionar una experiencia de cliente más disponible y más personal.

La hiperautomatización puede proporcionar a los empleados datos de mayor calidad para utilizar con mayor eficacia la gestión de procesos de negocio (BPM) y proporcionar a los clientes información que les permita tomar decisiones con mayor conocimiento de causa. La hiperautomatización también proporciona las eficiencias de back-end que admiten la disponibilidad las 24 horas del día los 7 días de la semana de las aplicaciones de banca y finanzas en línea, y las regulaciones y los informes que requiere. Tanto las industrias bancarias como las financieras involucran grandes volúmenes de datos, lo que puede ser engorroso de gestionar. La hiperautomatización agiliza las tareas necesarias, haciendo que los procesos sean más rápidos, más sistemáticos y menos propensos a errores. Algunos ejemplos más específicos de Gartner (el enlace reside fuera de ibm.com) incluyen:

Airbus SE utilizó hiperautomatización basada en IA para leer recibos de gastos y compararlos con proveedores y gastos aceptados a fin de detectar anomalías y aprender con el tiempo. Esto redujo el tiempo promedio entre la presentación y la aprobación de un informe de gastos de un par de semanas a unos cuantos días, y redujo la carga de trabajo de los revisores en más de la mitad.

Equinix, Inc. utiliza tecnología de visión artificial para automatizar los procesos de cuentas por pagar. El equipo utiliza tecnología de reconocimiento óptico de caracteres basada en IA para extraer datos de facturas de proveedores en formato PDF, y el equipo gestiona solo excepciones y extracciones de datos con baja confianza estadística. Esto libera más de 14 000 horas al año para el equipo de finanzas, lo que aumenta su enfoque en tareas de mayor valor.

Tanto la industria bancaria como la financiera también están sujetas a muchas regulaciones y requisitos de cumplimiento. La hiperautomatización ha transformado muchos de sus procesos centrales, lo que les permite cumplir con estos requisitos con mayor eficiencia y a un costo menor.

Minoristas

La industria minorista está lista para las oportunidades de automatización. El comercio electrónico se ha impuesto en la tramitación de pedidos, ya que cada vez más personas hacen pedidos en línea y utilizan programas de lealtad. La hiperautomatización asistida por IA puede agilizar los procesos de front-end, como el marketing dirigido mediante la inserción de anuncios en redes sociales y el marketing por correo electrónico, el reconocimiento de la lealtad en línea, el reconocimiento facial cuando un cliente entra en una tienda, etc.

La hiperautomatización puede reducir los costos y mejorar la eficiencia y precisión de los procesos minoristas de back-end que afectan las compras, la facturación, la gestión de proveedores, el inventario y el transporte.

Además, la hiperautomatización se ha utilizado para rastrear y analizar criterios en el mercado, como precios competitivos y comentarios de clientes, lo que permite una toma de decisiones más rápida y precisa, impulsando los ingresos y la rentabilidad.