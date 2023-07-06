¿Qué es la automatización de TI?

La automatización de TI es la creación e implementación de procesos y software automatizados en lugar de actividades manuales que consumen mucho tiempo. Se está convirtiendo cada vez más en un componente central de la estrategia de sistemas de TI de cualquier organización moderna.
La automatización de TI suele ser parte de una iniciativa de transformación digital. Por lo general, implica el uso de software y otras tecnologías para automatizar los procesos manuales de TI. La automatización de TI alivia la presión sobre los profesionales de TI a medida que aumentan las expectativas de los clientes.
Las compañías exigen cada vez más características de productos nuevas y mejoradas, así como menos tiempo de inactividad. A medida que la automatización de TI asume más trabajo manual, los equipos pueden priorizar estas tareas de mayor valor para sus clientes de manera más efectiva.
A medida que las organizaciones de todos los tamaños adoptan la tecnología de automatización, los líderes empresariales deben decidir cómo aprovecharla mejor para complementar o mejorar el trabajo que realizan sus empleados. Las organizaciones están centrando sus esfuerzos de automatización en gestionar tareas de TI para permitir a las compañías aumentar su velocidad de comercialización, acelerar el tiempo de respuesta a sus clientes y mitigar amenazas y riesgos.
Las organizaciones que automatizan más partes de sus procesos mejoran sus ofertas de varias maneras, incluida la capacidad de lanzar nuevas soluciones gracias a una mayor eficiencia y de satisfacer una mayor demanda debido a la escalabilidad mejorada.
Además, aquellos que utilizan tecnología automatizada que responde tanto a eventos internos como externos están mejor equipados para responder a los desafíos. También pueden identificar más rápidamente nuevas oportunidades mediante scripts y análisis de datos en tiempo real.
La automatización de TI permite a los trabajadores centrarse en la mejora de habilidades y en problemas de nivel superior. Por ejemplo, el aumento del ancho de banda proporciona a las personas la capacidad de enfocarse en el impacto de las nuevas tecnologías como la IA generativa y el quantum. También puede permitirles dedicar más tiempo a la planeación estratégica y la creación de relaciones. Por último, la eliminación de tareas repetitivas y de bajo impacto de las cargas de trabajo de los empleados ayuda a mantener a los empleados comprometidos y felices.
Tener una estrategia de automatización es un componente crítico de cualquier organización que desee optimizar sus operaciones, impulsar la eficiencia, reducir costos y brindar servicios incomparables a sus clientes.
Los sistemas automatizados siempre fueron un componente clave de la tecnología, y las computadoras siempre proporcionaron un reemplazo automatizado de las tareas manuales. A lo largo de los años, las organizaciones automatizaron diversas tareas y servicios de TI, como copias de seguridad de datos, configuración de red, aprovisionamiento de usuarios y gestión de parches.
Como tal, las organizaciones deben decidir qué tareas quieren automatizar y cuáles quieren que manejen sus empleados. Al apoyar la automatización de TI, las organizaciones pueden acelerar los procesos y escalar los entornos, impulsando la eficiencia operacional.
Las herramientas de automatización recorren toda la gama, cayendo en categories como automatización de procesos robóticos (RPA), inteligencia artificial y aprendizaje automático, y desarrollo de software de código bajo o sin código. Todas estas tecnologías ofrecen diferentes formas para que las organizaciones escalen más rápidamente.
Las organizaciones modernas que buscan implementar herramientas de automatización de TI para impulsar la innovación tienen varias opciones poderosas para elegir. Las organizaciones optimizan las operaciones de TI a través de DevOps impulsado por IA, ya que esto puede abordar la observabilidad empresarial, las operaciones automatizadas y la administración de incidentes. AIOps también impulsa DevSecOps, que es una práctica de cambio a la izquierda de integrar la seguridad en la parte delantera del proceso de desarrollo, lo que permite a los desarrolladores enviar código más seguro de manera más rápiday rentable.
A medida que aumentan los recursos digitales de las organizaciones, también lo hacen el tamaño y la complejidad de sus servicios. En pocas palabras, las infraestructuras de muchas organizaciones se volvieron demasiado complejas para la gestión y la intervención manuales. Automatizar la gestión de la infraestructura simplifica tareas como la gestión de la configuración, el despliegue y el aprovisionamiento.
Es especialmente útil para el aprovisionamiento de recursos, mediante el cual las organizaciones emplean la automatización para optimizar el uso de herramientas y tecnologías específicas para identificar el enfoque adecuado para una situación particular. Algunos ejemplos incluyen el aprovisionamiento de servidores, que implica poner nuevos servidores en línea y conectarlos a componentes integrales; el aprovisionamiento en la nube, que implica la configuración de los recursos dentro de la nube; aprovisionamiento de red, que implica la configuración de los enrutadores y conmutadores necesarios para conectarse a la red; y más.
La selección de recursos que se puede automatizar incluye máquinas virtuales, contenedores, proveedores de nube, sistemas operativos y otro software y hardware.
Muchas compañías se trasladaron o se están trasladando al entorno multinube o nubehíbrida, que integra servicios de nube privada y pública e infraestructura local. Hacerlo a menudo promete una orquestación, gestión y portabilidad de aplicaciones superiores.
Maximizar el valor de la nube híbrida requiere automatización para elegir el entorno óptimo de computación en la nube para cada carga de trabajo. Esto incluye el cambio en tiempo real de cargas de trabajo entre entornos de nube según las circunstancias. La automatización de la nube híbrida reduce los costos, ahorra energía, elimina el desperdicio y, en última instancia, aumenta el ROI (el enlace se encuentra fuera de ibm.com)1.
Esto emplea la automatización para reemplazar las tareas repetitivas que generalmente manejan los trabajadores humanos con tecnología. Los casos de uso de RPA son variados, desde agregar datos y completar formularios hasta procesar reclamos y detectar fraudes. RPA a menudo emplea API y scripts para integrar y realizar tareas rutinarias entre aplicaciones empresariales y de productividad. Al emplear software basado en reglas, muchos casos de uso de RPA pueden producir una ejecución autónoma sin ninguna intervención humana.
La BPA implica un poco más de complejidad que la RPA, ya que se centra en la orquestación de recursos de personas, aplicaciones y sistemas. A menudo implica procesos con múltiples pasos en diversos sistemas o usuarios.
Esto automatiza la entrega de aplicaciones a entornos de infraestructura seleccionados. Al automatizar la entrega de código (por ejemplo, actualizaciones, correcciones de errores y nuevas características) a diferentes entornos (por ejemplo, entornos de desarrollo, pruebas y producción), los departamentos de TI mejoran la seguridad y la velocidad de sus actualizaciones.
La automatización de TI proporciona varios beneficios significativos a organizaciones de todos los tamaños debido a su eficiencia.
Elimina el error humano: Todos los empleados son propensos a errores humanos; las organizaciones pueden mitigar este riesgo a través de la automatización de TI. El software de automatización puede crear procesamiento por lotes para tareas sencillas que no requieren intervención humana. Algunos ejemplos incluyen garantizar que las facturas se envíen de manera oportuna; las amenazas a la seguridad se administren de manera proactiva; y los datos se administren de manera efectiva en repositorios de datos dispares.
Libere a los humanos para que realicen tareas de nivel superior: el software basado en reglas puede realizar actividades de procesos de negocios en un gran volumen, liberando recursos humanos para priorizar tareas más complejas. La RPA permite a los CIO y otros tomadores de decisiones acelerar sus esfuerzos de transformación digital y generar un retorno de inversión (ROI) más alto de su personal.
Mejora del ánimo de los empleados: al transferir cargas de trabajo repetitivas y de gran volumen de sus empleados a procesos automatizados, sus equipos pueden centrarse en una toma de decisiones más reflexiva y estratégica, como identificar nuevos productos, dedicar más tiempo a la gestión de empleados y dedicar más tiempo significativo a los socios y clientes clave. Este cambio en el trabajo tiene un efecto positivo en la felicidad de los empleados. Un estudio encontró que el 88% de los líderes empresariales(el enlace se encuentra fuera de ibm.com)2 sintieron que automatizar el trabajo los haría más felices y más comprometidos en el trabajo.
Mayor sustentabilidad: al automatizar muchos procesos, especialmente cuando se emplea la nube, las organizaciones pueden consumir menos energía (el enlace se encuentra fuera de ibm.com)3 ya que la tecnología solo se empleará cuando sea necesario. En tiempos en que muchas stakeholders están preocupados por el footprint ambiental y las emisiones de carbono de los centros de datos, la automatización de TI puede ayudar a las organizaciones a cumplir sus objetivos ESG.
Una visión integral de las operaciones de TI: Con el tiempo, la introducción de nuevas tecnologías crea una “proliferación de herramientas”, donde las tecnologías redundantes u obsoletas permanecen en entornos de TI, lo que posteriormente obstruye los procesos. Las herramientas, como AIOps, ayudan a las organizaciones a identificar el desperdicio tecnológico en toda su cadena de herramientas, eliminando recursos innecesarios y fomentando una mayor colaboración y eficiencia.
Aunque la automatización de TI ayuda en última instancia a las organizaciones a resolver problemas clave como el despliegue más rápido de soluciones, una asignación de recursos más inteligente y la satisfacción de los empleados, existen algunos retos iniciales que una organización debe tener en cuenta a la hora de llevar a cabo su propia estrategia de automatización de TI.
Costos iniciales: La automatización de TI a través de la transformación digital requerirá algunos costos iniciales para modernizar la pila tecnológica y codificar parte de la automatización que impulsará el negocio de una organización en el futuro. A menudo, las empresas pueden liberar ahorros de costos mediante el uso de una plataforma de automatización como IBM Instana, que ofrece precios asequibles.
Contratar o mejorar las habilidades de los trabajadores: es posible que las compañías sin automatización de TI no tengan el equipo de TI ideal para ejecutar una transformación digital y comprender cómo interactuar con una cantidad cada vez mayor de tecnología automatizada. La buena noticia es que los profesionales de TI más buscados solo querrán trabajar cada vez más en organizaciones que prioricen la automatización de TI, por lo que será más fácil reclutar empleados ejemplares demostrando el compromiso de una organización con la automatización.
Escalabilidad y mantenimiento: a medida que aumentan los sistemas automatizados, se vuelven más complejos, lo que requiere más reflexión para gestionarlos. Es por eso que las plataformas de automatización de TI adecuadas se crean teniendo en cuenta la escala.
La automatización de TI puede ayudar a las unidades de negocio de toda la organización a optimizar mejor sus procesos y obtener beneficios significativos, como ahorro de costos, mayor eficiencia y minimización de errores. Estas son algunas funciones comerciales que se benefician especialmente:
Recursos humanos y contabilidad: enviar facturas, registrar información de pago y agregar empleados a la nómina son ejemplos de tareas manuales en las que el software automatizado puede destacar. Al automatizar estas tareas repetitivas y el flujo de trabajo, los empleados de servicios financieros y RR.HH. pueden concentrarse en problemas de mayor nivel, como identificar nuevos proveedores y pasar más tiempo cara a cara con los empleados.
Atención al cliente: La atención al cliente es la actividad ideal para la automatización de tareas. Las organizaciones pueden emplear el análisis automatizado de opinión para identificar los problemas de los clientes en las redes sociales o a través de foros y emplear un chatbot/asistente virtual como watsonx Assistant para automatizar las respuestas a sus preguntas. Esto ayuda a las compañías a reducir los costos de gestión de servicio al cliente y a mejorar la satisfacción del cliente, lo que elimina una costosa rotación.
Marketing y ventas: La automatización del marketing transformó esta disciplina, creando la capacidad de personalizar mensajes de marketing y microsegmentar audiencias dentro de campañas publicitarias. Esto permite a las compañías conectarse de manera más significativa con sus clientes potenciales y existentes, optimizando el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) al reducir el tiempo de conversión.
Atención médica: losmédicos, enfermeras y otros profesionales médicos dedican mucho tiempo a realizar trámites administrativos, como tomar notas, ingresar información en una base de datos de registros de pacientes y otros trámites. La automatización de TI puede manejar cada vez más componentes de estas tareas, lo que aumenta la productividad y la eficiencia. La automatización de estas tareas manuales los libera para brindar la mejor atención posible y dedicar tiempo a la investigación y educación sobre problemas de salud emergentes y tendencias de atención.
Seguridad: el número de vulnerabilidades en el entorno informático moderno aumentó significativamente en los últimos años debido al aumento de actores maliciosos y las oportunidades de alto riesgo del ciberterrorismo y la piratería informática. La postura de seguridad de una organización no puede depender de que los trabajadores manuales actualicen la seguridad de la red y respondan a las amenazas de forma ad hoc. Automatizar todo, desde la copia de seguridad de los datos hasta la ciberseguridad y la gestión de la protección de endpoints, evitará costosas interrupciones del negocio.
