¿Qué es la automatización de TI?

La automatización de TI suele ser parte de una iniciativa de transformación digital. Por lo general, implica el uso de software y otras tecnologías para automatizar los procesos manuales de TI. La automatización de TI alivia la presión sobre los profesionales de TI a medida que aumentan las expectativas de los clientes.

Las compañías exigen cada vez más características de productos nuevas y mejoradas, así como menos tiempo de inactividad. A medida que la automatización de TI asume más trabajo manual, los equipos pueden priorizar estas tareas de mayor valor para sus clientes de manera más efectiva.

A medida que las organizaciones de todos los tamaños adoptan la tecnología de automatización, los líderes empresariales deben decidir cómo aprovecharla mejor para complementar o mejorar el trabajo que realizan sus empleados. Las organizaciones están centrando sus esfuerzos de automatización en gestionar tareas de TI para permitir a las compañías aumentar su velocidad de comercialización, acelerar el tiempo de respuesta a sus clientes y mitigar amenazas y riesgos.

Las organizaciones que automatizan más partes de sus procesos mejoran sus ofertas de varias maneras, incluida la capacidad de lanzar nuevas soluciones gracias a una mayor eficiencia y de satisfacer una mayor demanda debido a la escalabilidad mejorada.



Además, aquellos que utilizan tecnología automatizada que responde tanto a eventos internos como externos están mejor equipados para responder a los desafíos. También pueden identificar más rápidamente nuevas oportunidades mediante scripts y análisis de datos en tiempo real.

La automatización de TI permite a los trabajadores centrarse en la mejora de habilidades y en problemas de nivel superior. Por ejemplo, el aumento del ancho de banda proporciona a las personas la capacidad de enfocarse en el impacto de las nuevas tecnologías como la IA generativa y el quantum. También puede permitirles dedicar más tiempo a la planeación estratégica y la creación de relaciones. Por último, la eliminación de tareas repetitivas y de bajo impacto de las cargas de trabajo de los empleados ayuda a mantener a los empleados comprometidos y felices.