Precisión de los datos frente a integridad de los datos: similitudes y diferencias

La integridad de los datos es el mantenimiento y la garantía de la coherencia, precisión y confiabilidad de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Garantiza que los datos permanezcan inalterados y libres de su estado original cuando se crearon, transmitieron o almacenaron. La integridad de los datos es crucial para que las organizaciones confíen en los datos que utilizan para la toma de decisiones, así como para cumplir con los requisitos normativos. Hay varios factores que pueden afectar la integridad de los datos, incluidos los errores humanos, las fallas del sistema y la manipulación deliberada. Para mantener la integridad de los datos, las organizaciones implementan diversos procesos y controles, como validación de datos, controles de acceso, copias de seguridad y auditorías.

Las verificaciones de validación de datos ayudan a identificar errores e inconsistencias en los datos, mientras que los controles de acceso restringen el acceso o la modificación de datos por parte de usuarios no autorizados. Las copias de seguridad garantizan que los datos puedan restaurarse en caso de pérdida o corrupción de datos, y las auditorías ayudan a verificar que la integridad de los datos se haya mantenido a lo largo de su ciclo de vida.

La integridad de los datos a menudo se logra mediante el uso de técnicas de detección y corrección de errores, como sumas de verificación, verificaciones de redundancia cíclica y firmas digitales. Estas técnicas ayudan a identificar y corregir errores que pueden haberse introducido durante la transmisión o el almacenamiento de datos.

