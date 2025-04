Para permitir la Transformación significativa de la arquitectura monolítica a la de microservicios, Société Générale se acercó a IBM asociado de negocios Power Maroc (PowerM) para obtener soporte. "PowerM se destacó para nosotros porque tenían excelentes referencias de clientes en la industria bancaria marroquí", dice un portavoz de Société Générale. "Con su profunda experiencia en soluciones de IBM, creíamos que podíamos confiar en ellos para guiarnos a través de este desafiante proyecto".

En colaboración con Expertos de IBM Labs, PowerM realizó un análisis exhaustivo de las aplicaciones del banco. Quedó claro que antes de que Société Générale pudiera migrar a una infraestructura de microservicios, necesitaba resolver los principales problemas de rendimiento que afectaban la producción. También era necesario reforzar la seguridad.

Como primer paso, PowerM actualizó los sistemas IBM Guardium e IBM MQ existentes del banco. Guardium ayuda a garantizar la seguridad de los datos sensibles de los clientes, lo que será especialmente importante a medida que Société Générale amplíe sus relaciones con proveedores de servicios externos. Gracias a la mensajería de alta disponibilidad entre aplicaciones que ofrece la última versión de IBM MQ, el banco podrá garantizar un alto rendimiento fiable incluso en los momentos de mayor actividad. El banco está desplegando ahora el software IBM Instana, que proporcionará al equipo de TI insight de toda la infraestructura, además de automatizar la resolución de problemas para ayudar a resolver los principales problemas de rendimiento.

Partiendo de esta sólida base de rendimiento, seguridad y observabilidad, Société Générale está trabajando con PowerM en la modernización mediante el despliegue de IBM Cloud Pak for Integration and IBM Cloud Pak for Applications. El banco también está implementando la propia plataforma de contenerización de PowerM basada en la plataforma Red Hat OpenShift rKube, que le ayudará a mejorar la integración de servicios y estimular la innovación a escala.