IBM Cloud for Financial Services es la primera cloud de su tipo, diseñada para proteger incluso sus datos más confidenciales y cargas de trabajo de IA. Con seguridad y controles conformados por la industria, IBM Cloud for Financial Services puede ayudarle a optimizar su infraestructura y demostrar el cumplimiento para que pueda enfocarse en lo que más importa: brindar valor a sus clientes.
Descargue el informe técnico para obtener más información sobre IBM Cloud for Financial Services
Replantear el proceso de modernización de la aplicación de core bancario
BPER Banca Group e IBM modernizan los sistemas de core bancario
Se diseñó para ayudar a las empresas de industrias reguladas a implementar la innovación impulsada por IA de forma segura y hacer la transición a nuevos modelos operativos.
Ofrezca un rendimiento constante en toda la arquitectura híbrida multinube con el enfoque abierto, seguro y flexible centrado en la plataforma de IBM.
Una nube especialmente diseñada aprovecha IBM® Cloud Framework for Financial Services, conformada por la industria, para mitigar el riesgo con el conjunto más alto de estándares regulatorios y de cumplimiento de la industria.
Protección continua e integral en la nube para sus datos y aplicaciones de misión crítica, teniendo el cumplimiento normativo a la vanguardia mediante IBM® Cloud Security & Compliance Center.
Reciba los beneficios que ofrecen las últimas tecnologías cognitivas y de IA para impulsar la eficiencia y el valor de los servicios de pagos con la solución de pago como servicio de IBM® Payment Center en IBM Cloud for Financial Services.
Adopte una estrategia de plataforma específica de la industria, optimizada para permitir el crecimiento y reducir el riesgo de las operaciones en todo el ecosistema comercial con IBM® Connected Trade Platform.
Afronte desafíos a gran escala que tienen un uso intensivo de la computación y acelere el tiempo de obtención de insights con IBM Cloud HPC.
Cree su entorno de DaaS de servicios financieros en IBM® Cloud para obtener ganancias innovadoras e integración híbrida con entornos existentes.
Libere la productividad con IA responsable, transparente y explicable mediante la tecnología de IA de próxima generación de IBM (watsonx.ai, watsonx.governance y watsonx Orchestrate), creada para permitir los flujos de trabajo de IA confiables necesarios para las industrias reguladas.
Vea cómo la fintech húngara emplea la nube pública de IBM para respaldar sus operaciones innovadoras mientras mantiene la seguridad que necesita para cumplir con las normas.
Proveedor de tecnología financiera se asoció con IBM para hacer realidad el flujo de caja para pequeña empresas.
Modernice los sistemas de core bancario y de seguros con IBM® Consulting; reconocida por Forbes como una de las mejores firmas de consultoría de gestión de Estados Unidos en 2023, y que recibió cinco estrellas, la calificación más alta, por el trabajo realizado con instituciones financieras.
Acelere el tiempo de creación de valor aprovechando el creciente ecosistema de asociados tecnológicos validados de IBM y fintechs que demostraron el más alto nivel de cumplimiento normativo con IBM Cloud Framework for Financial Services.
Descubra cómo los asociados de negocios pueden trabajar con IBM para acelerar los procesos de modernización de los clientes.
Comience su camino hacia la nube.