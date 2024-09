Circeo (enlace externo a ibm.com) se estableció en 2014 con el objetivo de ayudar a los bancos a emplear la tecnología para resolver problemas crediticios complejos. La herramienta de software exclusiva de la organización, TheLoanFactory, es un enfoque innovador para los préstamos que facilita la gestión del ciclo de vida del préstamo tanto para los bancos como para sus clientes. Con sede en Budapest y oficinas en Francia y el Reino Unido, Circeo cuenta con aproximadamente 40 empleados y trabaja con bancos de siete países europeos.

Componentes de la solución

IBM Cloud Bare Metal Servers son servidores completamente dedicados que proporcionan el máximo rendimiento y una tenencia única y segura.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud es un servicio OpenShift totalmente administrado que aprovecha la escala empresarial y la seguridad de IBM Cloud, para que usted pueda concentrarse en hacer crecer las aplicaciones y no en superar al maestro. Es la plataforma líder tanto para desarrolladores como para operadores, como se ve en The Forrester Wave: Plataformas de desarrollo de contenedores multinube, Tercer trimestre de 2020.