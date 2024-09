Podcast | Dic. 2023

El arte de la IA para los negocios de afuera hacia adentro: una perspectiva de la industria financiera

Acompañe a Jerry Cuomo y Riccardo Forlenza, de IBM, en un fascinante debate con Murli Buluswar, de Citigroup, sobre "Outside In: A Financial Industry Perspective". Este episodio ofrece una exploración en profundidad del papel de la IA generativa en la transformación de las industrias, en particular, en los servicios financieros.