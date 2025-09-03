IBM Cloud for SAP

Solo IaaS ofrece instancias Power e Intel x86 (incluido VMware) certificadas por SAP[1], lo que permite a los clientes acelerar la migración a la nube sin necesidad de cambiar la plataforma de infraestructura.
Impulse la innovación y la eficiencia operativa al infundir inteligencia a los procesos empresariales de misión crítica con watsonx, la cartera de productos de IA que acelera el impacto de la IA generativa en los flujos de trabajo básicos para aumentar la productividad.
Granularidad cuatro veces más fina para instancias SAP HANA de más de 6 TB en comparación con otras nubes, lo que permite escalar la infraestructura sin necesidad de sobreaprovisionamiento.
Con más de 10 000 clientes de SAP durante más de 50 años confiando en IBM para entregar y ejecutar sus sistemas SAP y más de 300 proyectos SAP S/4HANA implementados por IBM Consulting, somos un socio tecnológico y de consultoría confiable que ayuda a los clientes a crear y ejecutar conjuntamente su visión de transformación.
Gestione las aplicaciones SAP con el SLA que necesita con opciones de servicios gestionados flexibles que cubren las necesidades de toda la huella de TI en RISE con aplicaciones SAP y otras que impulsan sus operaciones de misión crítica.
RISE with SAP es un recorrido guiado que reúne servicios basados en resultados, ERP en la nube con SAP S/4HANA y plataformas adicionales para repensar el modelo operativo empresarial. IBM Power Virtual Server ofrece una ventaja única a las empresas que ejecutan SAP en servidores IBM Power. Está diseñado para un cambio más rápido y sin interrupciones a RISE with SAP.
Acelere la modernización de la nube de SAP HANA y S/4HANA con una migración "similar" desde Power on-premises a una nube preparada para RISE.
Despliegue SAP HANA y S/4HANA en el entorno VMware SDDC.
Implemente SAP HANA y S/4HANA en el servidor virtual Intel en la infraestructura de VPC.
Despliegue SAP HANA y S/4HANA en Intel Bare Metal en la infraestructura de VPC.
Despliegue SAP HANA y S/4HANA en Intel Bare Metal en la infraestructura clásica.
Acelere el levantamiento y el cambio del ámbito SAP NetWeaver con una migración "de igual a igual" de Power on premises a la nube.
Despliegue SAP NetWeaver en el entorno VMware SDDC.
Despliegue SAP NetWeaver en Intel Virtual Server en la infraestructura de VPC.
Despliegue SAP HANA y S/4HANA en la infraestructura Intel Bare Metal.
Despliegue SAP NetWeaver en la infraestructura Intel Bare Metal.
El programa de aceleración de la migración a IBM Cloud le ayuda a evaluar, planificar y migrar las cargas de trabajo, los datos y las aplicaciones de su empresa a IBM Cloud. Ofrece aceleradores tecnológicos y créditos en la nube para las soluciones de IBM Cloud para cargas de trabajo de SAP.
Lleve sus cargas de trabajo empresariales de SAP a la nube de forma más rápida y segura con el ecosistema de socios de IBM Cloud.
Obtenga más información sobre el despliegue de SAP en IBM Cloud.
Analice sus cargas de trabajo de SAP con un especialista de IBM Cloud.