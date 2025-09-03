IBM Cloud for SAP

Acelerar la modernización de SAP ERP, reducir los riesgos y transformar las operaciones empresariales
Beneficios estratégicos de IBM Power Virtual Server para la modernización de SAP Cloud ERP

Ahorre hasta un 69 % en servidores IBM® Cloud Bare Metal Servers certificados por SAP, incluidos los modelos Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 8260 e Intel Xeon 8474. Utilice el código promocional SCALENOW2.

Por qué elegir IBM® Cloud for SAP Acelere el tiempo de creación de valor

Solo IaaS ofrece instancias Power e Intel x86 (incluido VMware) certificadas por SAP[1], lo que permite a los clientes acelerar la migración a la nube sin necesidad de cambiar la plataforma de infraestructura.

 Lea el libro electrónico Elimine el riesgo de los despliegues de TI de SAP

Nube basada en los sistemas más fiables y seguros de la infraestructura certificada por SAP[2]. Un solo servidor Power ofrece un tiempo medio entre fallos de más de 100 años[3]. Esto significa que la probabilidad de que se produzca una caída del servidor en IBM® Cloud es muy baja.  

 Alta disponibilidad y recuperación ante desastres Transforme las operaciones con IA

Impulse la innovación y la eficiencia operativa al infundir inteligencia a los procesos empresariales de misión crítica con watsonx, la cartera de productos de IA que acelera el impacto de la IA generativa en los flujos de trabajo básicos para aumentar la productividad.

 Ponga en funcionamiento la IA Escale sin sobreaprovisionar

Granularidad cuatro veces más fina para instancias SAP HANA de más de 6 TB en comparación con otras nubes, lo que permite escalar la infraestructura sin necesidad de sobreaprovisionamiento.

 Infraestructura certificada por SAP Socio de confianza para la transformación de ERP

Con más de 10 000 clientes de SAP durante más de 50 años confiando en IBM para entregar y ejecutar sus sistemas SAP y más de 300 proyectos SAP S/4HANA implementados por IBM Consulting, somos un socio tecnológico y de consultoría confiable que ayuda a los clientes a crear y ejecutar conjuntamente su visión de transformación.

 Más información sobre la colaboración entre IBM y SAP Gestione las aplicaciones de SAP con el SLA que necesita

Gestione las aplicaciones SAP con el SLA que necesita con opciones de servicios gestionados flexibles que cubren las necesidades de toda la huella de TI en RISE con aplicaciones SAP y otras que impulsan sus operaciones de misión crítica.

 Servicios gestionados de SAP
ROI de IBM Cloud for SAP
Ilustración de gráficos de barras con íconos financieros
212 % de ROI en 3 años

"Necesitamos crecer y necesitamos una solución que no tenga cuellos de botella, limitaciones o sorpresas. Es por eso que implementamos IBM Cloud for SAP". – Director de TI, Fabricación.

RISE with SAP en IBM Power Virtual Server
Representación isométrica de por qué IBM® Cloud for SAP es útil para las empresas.

RISE with SAP es un recorrido guiado que reúne servicios basados en resultados, ERP en la nube con SAP S/4HANA y plataformas adicionales para repensar el modelo operativo empresarial. IBM Power Virtual Server ofrece una ventaja única a las empresas que ejecutan SAP en servidores IBM Power. Está diseñado para un cambio más rápido y sin interrupciones a RISE with SAP.

Soluciones para SAP HANA y S/4HANA

IBM Power Virtual Server SDDC de VMware Servidor virtual Intel en VPC Intel sin sistema operativo en VPC Intel Bare Metal en Classic

Soluciones para SAP NetWeaver

IBM Power Virtual Server SDDC de VMware Servidor virtual Intel en VPC Intel sin sistema operativo en VPC Intel Bare Metal en Classic
Casos de estudio
Polynt
Polynt trasladó SAP ERP a IBM Cloud, reduciendo el tiempo de comercialización de nuevos servicios empresariales con un aprovisionamiento de entornos de TI hasta un 78 % más rápido.
Ecogas
Ecogas despliega SAP HANA 2.0 en un entorno híbrido basado en servidores IBM Power10, siendo proveedores de alta calidad de más de un millón de personas.
Air India
Air India SATS despega con SAP Business One en IBM Cloud.
Abou Ghaly
Abou Ghaly Motors acelera su transformación digital con SAP SAP on SAP IBM Cloud.
IBM transforma el proceso de cotización en efectivo
SAP S/4HANA nube en IBM Power Virtual Server optimiza las Operaciones
Tabicel
Aumenta la productividad de las ventas en un 30 por ciento con IBM Cloud Bare Metal Servers.
Migration Acceleration Program
Un camino rápido hacia SAP en IBM Cloud

El programa de aceleración de la migración a IBM Cloud le ayuda a evaluar, planificar y migrar las cargas de trabajo, los datos y las aplicaciones de su empresa a IBM Cloud. Ofrece aceleradores tecnológicos y créditos en la nube para las soluciones de IBM Cloud para cargas de trabajo de SAP.

Ecosistema de socios de negocios
Asociados de negocios de IBM Cloud

Lleve sus cargas de trabajo empresariales de SAP a la nube de forma más rápida y segura con el ecosistema de socios de IBM Cloud.

Recursos comunitarios

Obtenga más información sobre el despliegue de SAP en IBM Cloud.

Analice sus cargas de trabajo de SAP con un especialista de IBM Cloud.

