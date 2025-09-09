A la vanguardia de la investigación de IA responsable, el Calmon Lab de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard estaba abordando uno de los desafíos más apremiantes en IA responsable. Intentaban alinear modelos de lenguaje grandes (LLM) con valores humanos y estándares de seguridad. Su trabajo se centró en mejorar el rendimiento del razonamiento de cadena de pensamiento (CoT) en modelos de uso común, como DeepSeek-R1 y Llama, mediante la aplicación de métodos de alineación de tiempo de inferencia.

Sin embargo, su progreso se vio obstaculizado por limitaciones de infraestructura. El clúster de Harvard estaba desbordado por la demanda, y la ejecución de modelos de última generación requería acceso a varias GPU NVIDIA H100. Estos retrasos limitaron significativamente su capacidad para experimentar de manera eficiente en modelos grandes, lo que ralentizó el ritmo general de su investigación.