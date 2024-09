Pero no todos pueden viajar a The All England Lawn Tennis Club (AELTC) en el suroeste de Londres. Es por eso que más de 19 millones de personas en todo el mundo siguen el dramatismo, la belleza y la emoción del evento a través de la aplicación y el sitio web oficiales de Wimbledon. Estas experiencias digitales de clase mundial se han desarrollado y entregado a través de una asociación entre Wimbledon e IBM que abarca más de tres décadas.

"Como organización cuyo núcleo central es su acervo, la asociación orientada a la innovación con IBM es vital para garantizar que evolucionemos a medida que el mundo que nos rodea cambia", dice Chris Clements, líder de productos digitales en AELTC. "Al utilizar las herramientas más recientes y la experiencia de IBM como líder mundial, podemos innovar para garantizar la pertinencia duradera. Existe una sinergia fantástica entre IBM y Wimbledon, como organizaciones que tienen una rica historia y que cambian constantemente para garantizar su adaptación para el futuro”.

Este año, Wimbledon aprovechó el poder de la IA generativa, produciendo nuevas experiencias digitales en la aplicación y el sitio web de Wimbledon con IBM® watsonx, la plataforma confiable de IA y datos de la empresa. “Siempre estamos buscando cómo podemos mejorar la participación de los aficionados mediante el uso de IA y otras tecnologías de IBM”, dice Bill Jinks, director de tecnología de la AELTC. “¿Cómo podemos llevar el siguiente nivel de datos al aficionado? ¿Cómo ponemos a Wimbledon en un lugar protagónico y utilizamos los procesos de aprendizaje automático para poner en primer plano aquello que la gente podría no ver al instante? Ese es exactamente el tipo de innovación que nos entusiasma”.