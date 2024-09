La cartera AI integrable consta de nuestra plataforma de datos e AI de próxima generación watsonx, integrada en watsonx.AI, watsonx.datos, watsonx.gobernanza; API de IBM AI (IBM Watson Natural Language Understanding, IBM Watson Speech to Text, IBM Watson Text to Speech; bibliotecas de IBM AI (IBM Watson Incorporación rápida de suministros de emergencia Library for Embed, IBM Watson Speech to Text Library for Embed, IBM Watson Text to Speech Library for Embed; aplicaciones IBM AI (watsonx Assistant, IBM Watson Discovery, watsonxOrchestrate, IBM Instana Observabilidad, Gestión de identidad y acceso).