Durante el uso, el traslado y en reposo.
Controle su nube.
Sistema "Mantenga su propia llave".
Controle la configuración de sus recursos en la nube y gestione su cumplimiento de forma centralizada, en línea con las directrices normativas e internas. Las normativas de cumplimiento cambian con rapidez. Asegúrese de que su empresa evolucione aún más rápido.
IBM® Cloud va más allá de la computación confidencial, ya que protege los datos durante todo el ciclo de vida del procesamiento. De este modo, puede estar seguro de una mayor confidencialidad, al tiempo que conserva una autoridad total sobre sus datos y el máximo nivel de protección.
IBM Cloud le ofrece una amplia gama de opciones sobre dónde y cómo ejecutar sus datos y cargas de trabajo.
Proteja su nube y simplifique la carga de trabajo
Una empresa energética con sede en Francia ha recurrido a IBM para acelerar el desarrollo de su plataforma y llevarla al mercado.
Entienda mejor cómo los actores de amenazas atacan a la nube y qué es lo que les motiva. (376 KB)
Comprenda los conceptos de seguridad en la nube y cómo pueden aplicarlos las empresas.
IBM Security ofrece una amplia cartera de productos y servicios dedicados a la seguridad empresarial.
Personalice su experiencia IBM Cloud para satisfacer las necesidades de su empresa.