Diseñado para aislamiento, control y seguridad totales para cargas de trabajo críticas, con el uso de hosting de servidores dedicados personalizables en IBM Cloud
Hosting de servidor dedicado de alta confianza

El hosting de servidores dedicados de IBM proporciona aislamiento total, control y seguridad para sus cargas de trabajo pesadas y fundamentales. Nuestro entorno privado de servidores bare metal ofrece la máxima personalización y rendimiento con una amplia variedad de opciones de configuración, arquitecturas de CPU Intel® y AMD, almacenamiento versátil y más. A diferencia de otros proveedores, IBM Cloud® ofrece ubicaciones de hosting de servidores dedicados en más de 60 centros de datos y 19 países.
Nueva tecnología Intel® Xeon® en IBM Cloud

Descubra cómo Intel e IBM se comprometen a ayudar a los clientes a modernizar y asegurar sus cargas de trabajo de HPC.

 Lea el anuncio Cree y ahorre con los nuevos procesadores escalables Intel® Xeon® de cuarta generación

Obtenga USD 1,000 de descuento en la tecnología Intel® de cuarta generación en IBM Cloud Bare Metal Servers.

 Aplique el código SAPPHIRE1000
Personalícelo a su manera

Nuestro servidor dedicado ofrece una variedad de procesadores Intel y AMD de alto rendimiento para servidores IBM Cloud Bare Metal. También incluye funciones de capacidades BYO, almacenamiento versátil, memoria expandible y más.
Confíe en nuestra red global

Cuanto más cerca estén los usuarios de sus datos, menos acciones deberán llevarse a cabo para evitar la latencia, mejorar la seguridad y la entrega oportuna de servicios. Con el hosting de servidores dedicados de IBM, puede elegir entre una red global de centros de datos dispersos y ubicaciones POP.
Utilice las tecnologías más nuevas, siempre

Puede suministrar hosting de servidor dedicado para SAP HANA/SAP NetWeaver y otras cargas de trabajo certificadas y añadir las últimas GPU NVIDIA Tesla para las necesidades de HPC.
Obtenga precios competitivos y transparentes

Acabamos de reducir los precios de servicios de hosting dedicados en los servidores bare metal de IBM Cloud un promedio de 17 % en todas las versiones. Además, incluimos 20 TB de ancho de banda sin costo.1 Elija entre facturación por hora, mensual y reservada, a precios ideales para una gestión de costos más inteligente en la nube.
Hosting web dedicado
Realice el streaming de archivos y videos de gran tamaño. Especifique y duplique los servidores de hosting web en clústeres para atender a sus necesidades.
Hosting de aplicaciones dedicado
Obtenga un servicio de hosting no local completamente gestionado y altamente seguro. Integre los servicios de IBM Watson® y más.
Hosting de juegos dedicado
Aumente su capacidad rápidamente, según las demandas de los jugadores. Usted también podrá adaptar reglas, instalar actualizaciones, aislar jugadores y obtener un alto nivel de ping.
Intel® Xeon® E-2174G

4 núcleos, 3.80 GHz / 16 GB de RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de ancho de banda1 

20 núcleos, 2.20 GHz / 32 GB de RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de ancho de banda 1 

48 núcleos, 2.40 GHz / 32 GB de RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de ancho de banda

Más de 11 millones de configuraciones

Elija procesadores individuales, duales o cuádruples con las más recientes tecnologías Intel o AMD. Seleccione la velocidad, RAM, storageOS y más. O elija entre las opciones de alojamiento de servidores dedicados preconfigurados para un aprovisionamiento más rápido.

 Sin capa de hipervisor

Obtenga más control sobre su entorno de hosting dedicado a través de un acceso raíz directo. Los servidores IBM Cloud Bare Metal son servidores de computación físicos, dedicados y privados, que ofrecen la funcionalidad esencial que usted necesita.

 Con hasta 128 núcleos

Resuelva tareas que involucran una gran cantidad de cómputo en menos tiempo. Brinde soporte a cargas de trabajo de hosting dedicado y servicios en contenedores modernos con hasta 128 núcleos por plataforma.

 Suministro bajo demanda

Obtenga servidores dedicados mensuales online en tan solo dos a cuatro horas. Los servidores dedicados por hora pueden comenzar a operar en 30 minutos.

Indonesia
India
Singapur
Países Bajos
Estados Unidos
Obtenga un crédito de USD 200 al registrarse

¿Qué tan rápida es la red en IBM Cloud?

Conozca qué tan rápida es la red entre servidores bare metal, tanto en términos de rendimiento como de latencia de la red.
¿Qué es el hosting de servidores?

Proporciona acceso remoto a servidores virtuales o físicos fuera de las instalaciones y recursos asociados por una suscripción mensual o un precio basado en el uso.
¿Qué es el hosting web?

Proporciona almacenamiento para los archivos que componen su sitio web y el software, el hardware físico y la infraestructura de red que hace que su sitio web esté disponible para otros en Internet.
Documentación

Consulte nuestras opciones de tutoriales, seguridad, almacenamiento y software.
Publicaciones de blog

Descubra por qué elegiría un servidor bare metal en lugar de un servidor virtual.
Próximos pasos
Explore servidores bare metal en IBM Cloud
Personalice un servidor dedicado con sus especificaciones exactas y obtenga una cotización descargable.

 Conozca más Servidor privado virtual de IBM Cloud

¿El alojamiento de servidor dedicado no es exactamente lo que está buscando? Explore las opciones del servidor privado virtual (VPS).

 Conozca más
Notas al pie de página

120 TB incluidos en los centros de datos de EE. UU., Canadá y la UE. Ancho de banda de 5 TB incluido en todos los demás centros de datos. Los nuevos precios y ofertas no pueden combinarse con otros descuentos actuales o futuros.