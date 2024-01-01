El hosting de servidores dedicados de IBM proporciona aislamiento total, control y seguridad para sus cargas de trabajo pesadas y fundamentales. Nuestro entorno privado de servidores bare metal ofrece la máxima personalización y rendimiento con una amplia variedad de opciones de configuración, arquitecturas de CPU Intel® y AMD, almacenamiento versátil y más. A diferencia de otros proveedores, IBM Cloud® ofrece ubicaciones de hosting de servidores dedicados en más de 60 centros de datos y 19 países.