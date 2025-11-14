Vea si califica: las compras en IBM.com pueden verse afectadas por la ubicación.
Ciertos países no están habilitados para transacciones en línea a través de ibm.com/mx-es y requieren ponerse en contacto con un vendedor a través del botón de ayuda disponible en la página de cada producto para obtener ayuda. Además, algunos países pueden ser elegibles para descuentos exclusivos; compruebe si su región reúne los requisitos para estas ofertas especiales.
|Afganistán
|Albania
|Argelia
|Samoa Americana
|Andorra
|Angola
|Anguila
|Antigua
|Argentina
|Armenia
|Aruba
|Bahamas
|Baréin
|Barbados
|Benín
|Bermudas
|Bután
|Bolivia
|Bonaire
|Bosnia-Herzegovina
|Botsuana
|Burkina Faso
|Burundi
|Camboya
|Camerún
|Cabo Verde
|Islas Caimán
|Central A
|Chad
|Chile
|China
|Colombia
|Congo
|República Democrática del Congo
|Costa Rica
|Costa de Marfil
|Curazao
|Yibuti
|Dominica
|Ecuador
|El Salvador
|Eswatini
|Etiopía
|Feroe es
|Fiji
|Gabón
|Gambia
|Georgia
|Ghana
|Groenlandia
|Granada
|Guadalupe
|Guernsey
|Guinea
|Guyana
|Islandia
|India
|Indonesia
|Irak
|Isla de Man
|Jamaica
|Jersey
|Jordania
|Kazajistán
|Kenia
|Kiribati
|Kuwait
|Kirguistán
|República Democrática Popular Lao
|Líbano
|Lesotho
|Libia
|Liechtenstein
|Macao
|Macedonia
|Madagascar
|Malawi
|Maldivas
|Mali
|Malta
|Mauritania
|Mauricio
|Moldavia
|Mónaco
|Mongolia
|Montenegro
|Mozambique
|Birmania
|Namibia
|Nepal
|Nueva Caledonia
|Níger
|Nigeria
|Niue
|Palestina
|Panamá
|Papúa Nueva Guinea
|Paraguay
|Perú
|Puerto Rico
|Catar
|Reunión
|Federación rusa
|Ruanda
|Sudán del Sur
|Santa Lucía
|Samoa
|Senegal
|Serbia
|Sierra Leona
|Eslovaquia
|Eslovenia
|Islas salomón
|Somalia
|San Bartolomé
|Saint Kitts
|Sudán
|Surinam
|Tayikistán
|Tanzania
|Timor Oriental
|Togo
|Tonga
|Trinidad
|Túnez
|Uganda
|Ucrania
|Uruguay
|Uzbekistán
|Vanuatu
|Venezuela
|Yemen
|Zambia
|Zimbabue
|Australia
|Austria
|Azerbaiyán
|Bangladesh
|Bélgica
|Brasil
|Brunei Darussalam
|Bulgaria
|Canadá
|Croacia
|Chipre
|Chequia
|Dinamarca
|Egipto
|Estonia
|Finlandia
|Francia
|Alemania
|Grecia
|Hong Kong
|Hungría
|India
|Irlanda
|Israel
|Italia
|Japón
|República de Corea
|Letonia
|Liberia
|Lituania
|Luxemburgo
|Malasia
|México
|Marruecos
|Países Bajos
|Nueva Zelanda
|Noruega
|Omán
|Pakistán
|Filipinas
|Polonia
|Portugal
|Rumania
|Arabia Saudita
|Singapur
|Sudáfrica
|España
|Sri Lanka
|Suecia
|Suiza
|Taiwán
|Tailandia
|Turquía
|Emiratos Árabes Unidos
|Reino Unido
|Estados Unidos
|Vietnam