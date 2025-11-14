Información de elegibilidad para compras y descuentos

Vea si califica: las compras en IBM.com pueden verse afectadas por la ubicación.

Una ilustración minimalista de una bolsa de compras sobre un fondo degradado de color azul vibrante.

Países habilitados

Ciertos países no están habilitados para transacciones en línea a través de ibm.com/mx-es y requieren ponerse en contacto con un vendedor a través del botón de ayuda disponible en la página de cada producto para obtener ayuda. Además, algunos países pueden ser elegibles para descuentos exclusivos; compruebe si su región reúne los requisitos para estas ofertas especiales.

 
Afganistán
Albania
Argelia
Samoa Americana
Andorra
Angola
Anguila
Antigua
Argentina
Armenia
Aruba
Bahamas
Baréin
Barbados
Benín
Bermudas
Bután
Bolivia
Bonaire
Bosnia-Herzegovina
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Cabo Verde
Islas Caimán
Central A
Chad
Chile
China
Colombia
Congo
República Democrática del Congo
Costa Rica
Costa de Marfil
Curazao
Yibuti
Dominica
Ecuador
El Salvador
Eswatini
Etiopía
Feroe es
Fiji
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Groenlandia
Granada
Guadalupe
Guernsey
Guinea
Guyana
Islandia
India
Indonesia
Irak
Isla de Man
Jamaica
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Kirguistán
República Democrática Popular Lao
Líbano
Lesotho
Libia
Liechtenstein
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Mauritania
Mauricio
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Birmania
Namibia
Nepal
Nueva Caledonia
Níger
Nigeria
Niue
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Catar
Reunión
Federación rusa
Ruanda
Sudán del Sur
Santa Lucía
Samoa
Senegal
Serbia
Sierra Leona
Eslovaquia
Eslovenia
Islas salomón
Somalia
San Bartolomé
Saint Kitts
Sudán
Surinam
Tayikistán
Tanzania
Timor Oriental
Togo
Tonga
Trinidad
Túnez
Uganda
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Yemen
Zambia
Zimbabue
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Bélgica
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Canadá
Croacia
Chipre
Chequia
Dinamarca
Egipto
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hong Kong
Hungría
India
Irlanda
Israel
Italia
Japón
República de Corea
Letonia
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Malasia
México
Marruecos
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Omán
Pakistán
Filipinas
Polonia
Portugal
Rumania
Arabia Saudita
Singapur
Sudáfrica
España
Sri Lanka
Suecia
Suiza
Taiwán
Tailandia
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Vietnam

