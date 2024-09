Beneficios Más de 100 recorridos digitales implementados para el State Bank of India (SBI). Nuestras soluciones basadas en la experiencia se traducen en una mayor captación de clientes, más conversiones y mayores ingresos. Lea el estudio de caso del State Bank of India 2000+ Los usuarios obtienen información de pedidos en tiempo real en forma de autoservicio a través del nuevo portal en línea de Southwire. La eficiencia se impulsa en cada parte del ecosistema comercial con IA y automatización. 3 semanas para desarrollar un nuevo proceso de compra en línea para Tag Heuer por medio de una metodología de diseño y entrega acelerada, junto con un activo diferenciado, como IBM iX Experience Orchestrator. Lea el estudio de caso de Tag Heuer

Capacidades Experiencia comercial Diseñar y desplegar experiencias comerciales atractivas que generen lealtad del cliente. Modernización del comercio Implemente, integre y orqueste las plataformas adecuadas con una arquitectura moderna y un enfoque ecosistémico. Personalización y compromiso Duplique la relevancia de la marca con una experiencia comercial personalizada y atractiva impulsada por insights prácticos. Inteligencia de pedidos e inventarios Genere confianza con visibilidad de inventario, organización de pedidos y compromisos inteligentes. Expansión del modelo de negocio Active los ingresos y extienda el alcance con suscripciones, DTC, mercados, comercio de IoT, comercio social y más. Comercio sostenible Impulse el compromiso y la rentabilidad con el comercio sostenible.

Co-crear con IBM Garage™ Idear, construir, medir, iterar y escalar soluciones sin problemas con nuestro marco integral de pensamiento de diseño, prácticas ágiles y DevOps. Logre una rápida generación de valor y adopte tecnologías innovadoras a través de la asociación creada con su equipo y un conjunto diverso de IBM de expertos en negocios, diseño y tecnología. Más información

Si no hubiéramos tenido la ayuda de IBM iX para establecer nuestro comercio omnicanal tan rápido como ellos, en realidad habríamos perdido participación de mercado. CIO and CDO Manufacturing Company The Total Economic Impact™ of IBM iX’s Digital Commerce Services Forrester Consulting, November 2022 Conozca el estudio de Forrester

Asociaciones estratégicas Experiencias de nivel empresarial con SAP Genere una experiencia de conexión en cuanto al comercio, marketing, ventas y servicios a lo largo del recorrido del cliente con base en datos comerciales en tiempo real a través de SAP Customer Experience (CX) y soluciones CRM. Explore nuestros servicios de SAP Personalización más inteligente de la experiencia del cliente (CX) con Adobe Con más de 20 años de experiencia como asociado consultor de Adobe, nuestra colaboración se enfoca en ayudar a los clientes a diseñar y ofrecer experiencias más personalizadas que fomenten la lealtad y la confianza del cliente. Explore nuestras capacidades con Adobe Experiencia centrada en las personas con Salesforce Junto con Salesforce, no solo creamos valor de negocio. También combinamos la potencia de Salesforce con tecnologías abiertas y emergentes, amplias capacidades de diseño centradas en la industria y las personas, y los insights de datos necesarios para causar un impacto. Explore nuestras capacidades con Salesforce

Casos de estudio Boots UK Crear un ecosistema comercial modernizado para la empresa de atención médica Boots UK que se basa en 173 años de innovación. TAG Heuer IBM iX diseñó e implementó una solución directa al consumidor para TAG Heuer que abrió un nuevo canal comercial.

Perspectivas Reciba actualizaciones de experiencia para clientes y empleados en su bandeja de entrada. CX basada en el diseño y fundamentada en datos Satisfaga las demandas de la era de las experiencias para impulsar el crecimiento y generar confianza y lealtad Por qué el comercio inteligente es el futuro del negocio Ofrecer un proceso comercial fluido requiere la capacidad de aprovechar los datos en toda la empresa Compras basadas en la experiencia: redoblar la apuesta por el comercio minorista híbrido Capacite a los clientes con un enfoque omnicanal que combine estratégicamente canales físicos, digitales y virtuales. Diseñe escaparates flexibles y adaptables Los escaparates que pueden acoplarse permiten a los minoristas personalizarlos para satisfacer las necesidades específicas de experiencia de los clientes.

