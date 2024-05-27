La baja latencia es vital para la reputación de un juego y el éxito de un desarrollador. Cada centro de datos de IBM® Cloud en NA, SA, Europa, Asia y Australia está conectado a nuestra red privada global, lo que hace que las transferencias y descargas de datos sean más rápidas y eficientes. Y todos nuestros centros de datos están diseñados para superar los estándares de la industria para servidores de juegos en la nube en los que puede confiar.
Pruebe ancho de banda de backend ilimitado y sin costo y transferencia de datos entrantes con soporte las 24 horas.
Aproveche los paquetes de ancho de banda flexibles, las opciones preconfiguradas, los precios transparentes, el suministro bajo demanda y las opciones de GPU.
Hardware dedicado y una red global para ayudar a equilibrar la actividad en su plataforma, impulsar la conectividad y eliminar la latencia
Funciones que le permiten controlar su configuración de juego, adaptar las reglas, aislar a los jugadores y reducir el ping alto. Administrador completo, acceso raíz y opciones remotas
Capacidad mejorada para ampliar o reducir la escala en tiempo real al agregar memoria adicional, potencia de procesamiento, servidores de juegos y más en 30 minutos o menos
Configuración: Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 núcleos, 3.80 GHz | 16 GB RAM | 1 unidad de disco duro de 1 TB | CentOS | Ancho de banda de 20 TB*
Configuración: Intel Xeon 5120 | 28 núcleos, 2.20 GHz | 32 GB RAM | 1 unidad de disco duro de 1 TB | CentOS | Ancho de banda de 20 TB*
Configuración: AMD EPYC 7F72 | 48 núcleos, 3.20 GHz | 512 GB de RAM | 1 SSD SED de 960 GB | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | Ancho de banda de 20 TB*
Skyegrid utiliza IBM Cloud e IBM Cloud Bare Metal Servers para ofrecer videojuegos de primer nivel a jugadores de bajo presupuesto en la nube.
Exit Games ejecuta su nube de desarrollo de juegos Photon en IBM Cloud Bare Metal Servers para admitir 250 millones de jugadores por mes.
Explore nuestra solución de bare metal para ver qué opciones están disponibles. Utilice la calculadora de costos para estimar sus costos o guarde una cotización para futuros pedidos.
* Ancho de banda de 20 TB incluido en los centros de datos de EE. UU., Canadá y la UE. Ancho de banda de 5 TB incluido en todos los demás centros de datos. Los nuevos precios y ofertas no pueden combinarse con ningún otro descuento actual o futuro.