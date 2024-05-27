Alojamiento de servidor de juegos en IBM Cloud

Obtenga alojamiento de juegos y servidores de juegos dedicados y con gran seguridad con ancho de banda de entrada y salida ilimitado en IBM Cloud
Deje que IBM Cloud sea la columna vertebral de su red global

La baja latencia es vital para la reputación de un juego y el éxito de un desarrollador. Cada centro de datos de IBM® Cloud en NA, SA, Europa, Asia y Australia está conectado a nuestra red privada global, lo que hace que las transferencias y descargas de datos sean más rápidas y eficientes. Y todos nuestros centros de datos están diseñados para superar los estándares de la industria para servidores de juegos en la nube en los que puede confiar.

Por qué alojar su servidor de juegos en IBM Cloud
Eficiencia de costos

Pruebe ancho de banda de backend ilimitado y sin costo y transferencia de datos entrantes con soporte las 24 horas.
Flexibilidad

Aproveche los paquetes de ancho de banda flexibles, las opciones preconfiguradas, los precios transparentes, el suministro bajo demanda y las opciones de GPU.
Cobertura mundial de jugadores

Hardware dedicado y una red global para ayudar a equilibrar la actividad en su plataforma, impulsar la conectividad y eliminar la latencia

 Control del entorno

Funciones que le permiten controlar su configuración de juego, adaptar las reglas, aislar a los jugadores y reducir el ping alto. Administrador completo, acceso raíz y opciones remotas

 Escalamiento ilimitado

Capacidad mejorada para ampliar o reducir la escala en tiempo real al agregar memoria adicional, potencia de procesamiento, servidores de juegos y más en 30 minutos o menos
Configuraciones de servidor de ejemplo Elija entre las configuraciones disponibles para elegir el servidor que mejor se adapte a sus necesidades. Alojamiento de servidor de juegos profesional

Configuración: Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 núcleos, 3.80 GHz | 16 GB RAM | 1 unidad de disco duro de 1 TB | CentOS | Ancho de banda de 20 TB*

Configuración: Intel Xeon 5120 | 28 núcleos, 2.20 GHz | 32 GB RAM | 1 unidad de disco duro de 1 TB | CentOS | Ancho de banda de 20 TB*

Configuración: AMD EPYC 7F72 | 48 núcleos, 3.20 GHz | 512 GB de RAM | 1 SSD SED de 960 GB | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | Ancho de banda de 20 TB*

Excelencia en juegos en la nube
Jugador joven que juega en la noche
Habilitación de juegos innovadores en la nube

Skyegrid utiliza IBM Cloud e IBM Cloud Bare Metal Servers para ofrecer videojuegos de primer nivel a jugadores de bajo presupuesto en la nube.

Sección media de personas que tienen un controlador de videojuegos en casa
Permite juegos multijugador en línea

Exit Games ejecuta su nube de desarrollo de juegos Photon en IBM Cloud Bare Metal Servers para admitir 250 millones de jugadores por mes.

Joven jugando videojuegos en línea en casa en PC
IBM Cloud para desarrolladores de juegos
IBM Cloud ofrece a los desarrolladores de juegos la nube pública más segura y escalable para sus cargas de trabajo, con funcionalidades de IBM® Watson e IBM Blockchain, para admitir nuevos modelos de monetización y diseño de juegos.
Imagen de primer plano de servidores bare metal
Empiece a usar bare metal
Explore las opciones de seguridad, almacenamiento y software. Consulte nuestros tutoriales, documentación y más.
Próximos pasos

Explore nuestra solución de bare metal para ver qué opciones están disponibles. Utilice la calculadora de costos para estimar sus costos o guarde una cotización para futuros pedidos.

Notas de pie de página

* Ancho de banda de 20 TB incluido en los centros de datos de EE. UU., Canadá y la UE. Ancho de banda de 5 TB incluido en todos los demás centros de datos. Los nuevos precios y ofertas no pueden combinarse con ningún otro descuento actual o futuro.